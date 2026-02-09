Κίνα: Αντιτίθεται στη διατάραξη της υφιστάμενης διεθνούς οικονομικής τάξης – Το σχόλιο για το Project Vault του Τραμπ

Η Κίνα εκφράζει την αντίθεσή του σε οποιαδήποτε χώρα διαταράσσει τη διεθνή οικονομική και εμπορική τάξη, ήταν το σχόλιο του Πεκίνου για τη λεγόμενη «Συμμαχία για τα Κρίσιμα Ορυκτά» που οργανώθηκε από τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με δηλώσεις που έκανε στις 5 Φεβρουαρίου ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου των Εξωτερικών Λιν Τσιάν, η υποστήριξη ενός ανοιχτού, συμπεριληπτικού και με παγκόσμια οφέλη, διεθνούς εμπορικού περιβάλλοντος εξυπηρετεί το κοινό συμφέρον όλων των χωρών.

Το Πεκίνο τονίζει ότι όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές έχουν ευθύνη για να διαδραματίσουν έναν εποικοδομητικό ρόλο στη διατήρηση της σταθερότητας και της ασφάλειας της παγκόσμιας παραγωγής και των αλυσίδων εφοδιασμού των σπάνιων γαιών.

Σημειώνεται ωστόσο ότι η Κίνα αντιτίθεται σε οποιαδήποτε χώρα δημιουργεί αποκλειστικούς συνασπισμούς για να διαταράξει τη διεθνή οικονομική και εμπορική τάξη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα το Project Vault, ένα σχέδιο για τη δημιουργία στρατηγικού αποθέματος κρίσιμων ορυκτών στις Ηνωμένες Πολιτείες, την επέκταση της εγχώριας ικανότητας επεξεργασίας σπάνιων γαιών και την εξασφάλιση μακροπρόθεσμων συμφωνιών προμήθειας με τη βιομηχανία.

Παράλληλα, η ΕΕ φέρεται να θέλει να υπογράψει ένα μνημόνιο συνεργασίας με τις ΗΠΑ σε θέματα κρίσιμων ορυκτών, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς της.

Το σχέδιο έρχεται σε μια περίοδο όπου το Πεκίνο αξιοποιεί τον κυρίαρχο ρόλο του στην παραγωγή βιομηχανικών μαγνητών —βασικό στοιχείο της χρήσης σπάνιων γαιών— ως εργαλείο γεωπολιτικής πίεσης, κυρίως απέναντι σε χώρες όπως η Ιαπωνία.

Οι κινεζικές εταιρείες διατηρούν σήμερα καθοριστικό έλεγχο σε σχεδόν όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας των σπάνιων γαιών, από την εξόρυξη και την επεξεργασία έως την τελική ενσωμάτωσή τους σε προηγμένα τεχνολογικά προϊόντα.

Η πραγματικότητα αυτή έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην Ουάσιγκτον, ειδικά μετά τις απειλές του Πεκίνου να χρησιμοποιήσει αυτό το πλεονέκτημα στις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ. Το ζήτημα ήρθε ξανά στο προσκήνιο κατά την πρόσφατη ένταση στις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών, που ακολούθησε την επιβολή νέων δασμών από τον Ντόναλντ Τραμπ τον περασμένο Απρίλιο.