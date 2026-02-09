Κίνα:-Κάλεσμα-στις-τράπεζες-για-περιορισμό-έκθεσης-σε-ομόλογα-των-ΗΠΑ

Η σύσταση προηγήθηκε της τηλεφωνικής συνομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ, που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα.

Σύσταση στις κινεζικές τράπεζες να μειώσουν τις θέσεις τους στα αμερικανικά ομόλογα απηύθυνα οι ρυθμιστικές αρχές της δεύτερης ισχυρότερης οικονομίας του κόσμου, επικαλούμενες ανησυχίες για κινδύνους συγκέντρωσης (πολλά ποσά τοποθετημένα στο ίδιο «καλάθι») και μεταβλητότητα στις αγορές, σύμφωνα με πληροφορίες τις οποίες επικαλείται σε αποκλειστικό δημοσίευμά του το πρακτορείο -.

Οι Κινέζοι αξιωματούχοι ζήτησαν από τις τράπεζες να περιορίσουν τις αγορές αμερικανικών ομολόγων και να μειώσουν θέσεις που συνιστούν σημαντική έκθεση, χωρίς ωστόσο η οδηγία να αφορά τα κρατικά αποθέματα της Κίνας σε κρατικούς τίτλους των ΗΠΑ. Η σύσταση δόθηκε προφορικά σε κάποιες από τις μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας και αντανακλά την ανησυχία των αξιωματούχων ότι οι μεγάλες τοποθετήσεις σε αμερικανικό δημόσιο χρέος μπορεί να εκθέσουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε απότομες διακυμάνσεις.

Οι ανησυχίες εντάσσονται σε μια ευρύτερη συζήτηση για την ασφάλεια των αμερικανικών ομολόγων και την ελκυστικότητα του δολαρίου. Η κίνηση πλασάρεται ως μέτρο διαφοροποίησης του κινδύνου της αγοράς και όχι λόγω γεωπολιτικών ελιγμών ή βασικής απώλειας εμπιστοσύνης στην πιστοληπτική ικανότητα των ΗΠΑ. Ωστόσο, οι αξιωματούχοι δεν έδωσαν συγκεκριμένο στόχο ή χρονοδιάγραμμα για την αλλαγή πλεύσης.

Το διάστημα αυτό, οι σχέσεις μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ έχουν σταθεροποιηθεί μετά την εμπορική ανακωχή του περασμένου έτους, αν και παραμένουν σημαντικές εντάσεις. Η αξία των κρατικών ομολόγων αποτιμώμενων σε δολάριο που κατέχουν οι κινεζικές τράπεζες ανέρχεται σε περίπου 298 δισ. δολάρια από τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με δεδομένα της Κινεζικής Διοίκησης Συναλλάγματος. Η σύσταση προηγήθηκε της τηλεφωνικής συνομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ, που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα.