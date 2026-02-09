Καύσιμα:-Ισχυρή-ζήτηση-για-το-πετρέλαιο-θέρμανσης,-χαμηλότερο-κόστος-και-ήπιες-αυξήσεις-στον-ορίζοντα

Αύξηση ζήτησης κατά 20% για το πετρέλαιο θέρμανσης και χαμηλότερες τιμές. Σταθερή η ζήτηση και για τα καύσιμα κίνησης. Η εικόνα της αγοράς καυσίμων.

Η χειμερινή περίοδος του 2026 βρίσκει την αγορά καυσίμων σε φάση αυξημένης κατανάλωσης, με βασικό πρωταγωνιστή το πετρέλαιο θέρμανσης. Η σημαντική ενίσχυση της ζήτησης πανελλαδικά – κυρίως λόγω των κλιματικών συνθηκών – σε συνδυασμό με χαμηλότερες τιμές σε σχέση με πέρυσι, αποτυπώνει μια αγορά που κινείται με έντονη ενεργειακή χρήση από τα νοικοκυριά.

Διαβάστε ακόμα – Καύσιμα: Φθηνότερα στα χαρτιά, ακριβά στην πράξη – Τι πληρώνουν οι Έλληνες σε σχέση με πέρυσι

Αντίστοιχα, σταθερή κινητικότητα καταγράφεται και στις μεταφορές παρά τα μπλόκα των αγροτών κατά τους μήνες Δεκεμβρίου και Ιανουαρίου. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από αυξημένη κατανάλωση και καλύτερες τιμές, δημιουργώντας συνθήκες μεγαλύτερης χρήσης καυσίμων σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Τι δείχνουν τα στοιχεία τιμών και ζήτησης

Τα επίσημα στοιχεία της αγοράς αποτυπώνουν τις τάσεις ενίσχυσης της ζήτησης για πετρέλαιο θέρμανσης και τη σταθερή ή και ανοδική τάση που καταγράφουν τα καύσιμα κίνησης. Σε ετήσια βάση, το 12μηνο του 2025 έκλεισε με μικρή άνοδο στη ζήτηση των καυσίμων κίνησης σε σχέση με το 2024, καθώς οι βενζίνες αυξήθηκαν κατά περίπου 1% και το πετρέλαιο κίνησης κατά 1,5%, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης κατέγραψε σημαντικά μεγαλύτερη αύξηση, περίπου 9%. Η τάση αυτή ενισχύθηκε στις αρχές του 2026.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, τον Ιανουάριο του 2026 σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2025 η ζήτηση στη βενζίνη αυξήθηκε περίπου 3%, το πετρέλαιο κίνησης παρέμεινε σταθερό, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης σημείωσε σημαντική άνοδο της τάξης του 20%. Η αύξηση αυτή συνδέεται κυρίως με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες και την ενίσχυση της κατανάλωσης σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, αλλά και με το γεγονός ότι η τιμή του κινήθηκε σε ευνοϊκότερα επίπεδα σε σχέση με πέρυσι, οδηγώντας περισσότερα νοικοκυριά σε ανεφοδιασμό και αυξημένη χρήση.

Τα διαθέσιμα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η αγορά κινείται με χαμηλότερο κόστος σε σχέση με έναν χρόνο πριν. Στις αρχές Φεβρουαρίου 2026 ο πανελλαδικός μέσος όρος διαμορφώθηκε στα 1,730 ευρώ ανά λίτρο για την αμόλυβδη 95 οκτανίων, στα 1,542 ευρώ ανά λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης και στα 1,152 ευρώ ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης. Την αντίστοιχη περίοδο του 2025 οι τιμές ήταν υψηλότερες, στα 1,836 ευρώ, 1,622 ευρώ και 1,255 ευρώ αντίστοιχα, γεγονός που μεταφράζεται σε μείωση περίπου 6% για τη βενζίνη, περίπου 5% για το diesel και άνω του 8% για το πετρέλαιο θέρμανσης.

Αντίστοιχη εικόνα εμφανίζει και η Αττική, όπου η αμόλυβδη διαμορφώνεται στα 1,713 ευρώ ανά λίτρο έναντι 1,800 ευρώ πέρυσι, το πετρέλαιο κίνησης στα 1,530 ευρώ έναντι 1,588 ευρώ και το πετρέλαιο θέρμανσης στα 1,139 ευρώ έναντι 1,233 ευρώ.

Διαβάστε ακόμα – Όταν η βενζίνη κοστίζει λιγότερο από το νερό: Το παράδοξο των πετρελαιοπαραγωγών χωρών

Η μείωση των τιμών, σε συνδυασμό με τις καιρικές συνθήκες, ενίσχυσε τη χρήση καυσίμων. Τους μήνες Δεκέμβριο και Ιανουάριο η αγορά καυσίμων κίνησης κινήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα, με το πετρέλαιο κίνησης να διατηρεί σταθερή ζήτηση και τη βενζίνη να καταγράφει αυξημένη κατανάλωση παρά τα μπλόκα, κυρίως λόγω της έντονης κινητικότητας της εορταστικής περιόδου και των αυξημένων μετακινήσεων σε εθνικούς άξονες και αστικά κέντρα.

Η συνολική εικόνα δείχνει ότι ο χειμώνας του 2026 χαρακτηρίστηκε από αυξημένη ενεργειακή κατανάλωση, με βασικό μοχλό το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ τα καύσιμα κίνησης διατήρησαν θετική δυναμική χάρη στην εποχική κινητικότητα και το χαμηλότερο κόστος σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Ήπιες ανοδικές πιέσεις στις τιμές καυσίμων το επόμενο διάστημα

Η πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου και οι μεταβολές στις τιμές διυλιστηρίου συνεχίζουν να καθορίζουν τη βραχυπρόθεσμη τάση στην εγχώρια αγορά καυσίμων. Μετά την περίοδο σχετικής αποκλιμάκωσης, οι ενδείξεις για το αμέσως επόμενο διάστημα συγκλίνουν σε ήπιες ανοδικές πιέσεις, τόσο στη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, μέσα στην εβδομάδα αναμένεται αύξηση στις χονδρικές τιμές διυλιστηρίου για τη βενζίνη, το πετρέλαιο κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης, εξέλιξη που συνήθως μεταφέρεται με μικρή χρονική υστέρηση και στις λιανικές τιμές. Η τάση αυτή συνδέεται με τη διεθνή πορεία του αργού, καθώς το Brent εμφανίζει το τελευταίο διάστημα ελαφρά ανοδική κίνηση, έπειτα από προηγούμενη σταθεροποίηση. Η ενίσχυση των τιμών αποδίδεται κυρίως στους περιορισμούς παραγωγής από χώρες του OPEC+, που στηρίζουν την αγορά, αλλά και σε γεωπολιτικούς παράγοντες που διατηρούν την αβεβαιότητα.

Ταυτόχρονα, η ύπαρξη επαρκών αποθεμάτων και η συγκρατημένη ζήτηση διεθνώς λειτουργούν ως αντίβαρο, περιορίζοντας το εύρος των αυξήσεων. Με βάση τα δεδομένα αυτά, η αγορά καυσίμων στην Ελλάδα αναμένεται να κινηθεί ήπια ανοδικά το επόμενο διάστημα, χωρίς ωστόσο ενδείξεις για έντονες ανατιμήσεις, καθώς η διεθνής αγορά παραμένει σε ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης.