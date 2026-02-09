Μαρινάκης-κατά-Βενιζέλου:-Οξύμωρο-να-κατηγορεί-την-κυβέρνηση-για-αναθεωρητικό-λαϊκισμό-ο-εμπνευστής-του-αμελητί

Ιδιαίτερα αιχμηρός κατά του Ευάγγελου Βενιζέλου, που άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για αναθεωρητικό λαϊκισμό, εμφανίστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Παύλος Μαρινάκης.

«Θεωρώ λίγο οξύμωρο ο εμπνευστής του “αμελητί”, της προκαταρκτικής εξέτασης και αυτός που εισήγαγε την αποσβεστική προθεσμία να κατηγορεί την κυβέρνηση» ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, υπενθυμίζοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ήδη από το 2006, ζήτησε την αλλαγή του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών και επί των ημερών του καταργήθηκε η αποσβεστική προθεσμία και πλέον όλοι έχουν την ίδια παραγραφή. Ωστόσο, η προσπάθειά του είχε καταφέρει να συγκεντρώσει μόλις 8 υπογραφές, μεταξύ των οποίων και του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα.

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι ο κ. Βενιζέλος, ήταν εκ των πρωτεργατών των αλλαγών του 2001, Λόγω της προσθήκης της λέξης «αμελητί», που προστέθηκε στο Σύνταγμα εκείνη τη χρονιά, η Δικαιοσύνη δεν μπορεί να ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα.

«Αυτή είναι η θέση μας. Και τα περί λαϊκισμού δεν έχουν αξία για την κοινωνία. Ήρθε η ώρα να αλλάξει το άρθρο 86. Θεωρώ ότι όλοι θα κριθούμε για τη στάση μας και όλα τα κόμματα θα κριθούν για τη στάση τους», είπε.

Ο κ. Μαρινάκης ανακοίνωσε ότι αύριο το μεσημέρι θα γίνει η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους κτηνοτρόφους. Η συνάντηση είχε προαναγγελθεί καθώς οι κτηνοτρόφοι είναι ο κλάδος με τα μεγαλύτερα προβλήματα. Στη συνάντηση θα βρίσκονται 20 άτομα.

Ερωτηθείς σχετικά με το ναυάγιο στη Χίο, επανέλαβε ότι η κυβέρνηση εμπιστεύεται το Λιμενικό. «Πιστεύουμε τους Λιμενικούς και όχι τους λαθροδιακινητές και τις συλλογικότητες που θέλουν να διαβάλουν τη χώρα», τόνισε και πρόσθεσε ότι δουλειά του Λιμενικού είναι να προστατεύει τα σύνορα της χώρας. «Αν υπάρχει κάτι που δεν έγινε επιχειρησιακά σωστά, να ελεγχθεί», σημείωσε, εξηγώντας πάντως ότι δεν πρέπει να κουνάμε το δάχτυλο σε ανθρώπους που ρισκάρουν τη ζωή τους.

Τις επόμενες ημέρες, θα υπάρξουν αναλυτικές ανακοινώσεις για τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν την Τετάρτη στην Άγκυρα.

Ερωτηθείς για την υπόθεση Παναγόπουλου, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι η κυβέρνηση δεν θα χρεωθεί τον κ. Παναγόπουλο. «Φανταστείτε τι θα είχε γίνει αν αφορούσε στέλεχος της ΝΔ. Εμείς δεν θα στοχοποιήσουμε ένα κόμμα επειδή ελέγχεται ένα απο τα εμβληματικότερα μέλη του», είπε, αφήνοντας αιχμές για τη στάση της αντιπολίτευσης. «Δεν ελέγχεται το ΠΑΣΟΚ, εμείς δεν θα κάνουμε αυτό που κάνει το ΠΑΣΟΚ, σε περιπτώσεις που ελέγχεται ένα μέλος της ΝΔ και το μεταφράζουν σε ευθύνη της ΝΔ. Αλλά δεν θα φορτωθούμε μια υπόθεση με έναν αρχισυνδικαλιστή που ήταν μέλος του ΠΑΣΟΚ», είπε, διευκρινίζοντας ότι η υπόθεση δεν σχετίζεται με άλλα πρόσωπα.

«Ο διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους θα συνεχιστεί κανονικά», διαβεβαίωσε. Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, η Κομισιόν ενθαρρύνει την εμπλοκή των κοινωνικών εταίρων σε έργα του ΕΣΠΑ. Οι εργασίες μεταφοράς των πόρων έγιναν με βάση την τήρηση των διαδικασιών και σε πλήρη συμμόρφωση με το ενωσιακό δίκαιο.

Για τα επεισόδια στο ΑΠΘ

«Η αστυνομία έκανε καλά τη δουλειά της, έγιναν πάνω από 300 προσαγωγές και ακολουθεί διαδικασία ταυτοποίησης των προσώπων» , είπε για τα επεισόδια στο ΑΠΘ, υπενθυμίζοντας ότι στο παρελθόν επικρατούσε μπάχαλο και πλέον οι εγκληματίες συλλαμβάνονται.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι θα υπάρξουν κυρώσεις για τους φοιτητές που τυχόν μετείχαν στα επεισόδια, ενώ υπό έρευνα βρίσκονται οι πειθαρχικές αρχές, για να διαπιστωθεί αν τήρησαν τις διαδικασίες.