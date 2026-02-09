Μιχαηλίδου: Παρατείνεται το πρόγραμμα Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης – «Καμία οικογένεια χωρίς στήριξη»

Το πρόγραμμα Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης παρατείνεται έως τον Ιούνιο με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενώ έχει ήδη διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχισή του μέσω του ΕΣΠΑ, ώστε να μη δημιουργηθεί κενό στη στήριξη παιδιών και οικογενειών που συμμετέχουν.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα με σταθερό και μόνιμο χαρακτήρα, που εντάσσεται στον πυρήνα της κοινωνικής πολιτικής.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε: «Η Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση δεν είναι ένα πιλοτικό πρόγραμμα που τελειώνει, αλλά μια πολιτική που ήρθε για να μείνει. Η ευθύνη της Πολιτείας είναι να διασφαλίζει ότι καμία οικογένεια και κανένα παιδί δεν μένει χωρίς στήριξη στη μετάβαση από το Ταμείο Ανάκαμψης στο ΕΣΠΑ».

Στο πλαίσιο της ομαλής υλοποίησης του έργου, η παράταση έως τον Ιούνιο εξασφαλίζει τη σταθερότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ παράλληλα το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, έχει ολοκληρώσει τον σχεδιασμό για τη μετάβαση του προγράμματος στο ΕΣΠΑ, προκειμένου να μην υπάρξουν κενά ή διακοπές στην υποστήριξη παιδιών και οικογενειών.

Η Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση είναι ένα οικογενειοκεντρικό πρόγραμμα, που δεν περιορίζεται στο παιδί, αλλά αγκαλιάζει όλη την οικογένεια. Οι παρεμβάσεις, εκτός από τον χώρο του παρόχου, υλοποιούνται και στο φυσικό περιβάλλον του παιδιού – στο σπίτι, στον χώρο μάθησης και στην καθημερινότητά του – ενισχύοντας τη λειτουργικότητα, την ένταξη και την αυτονομία.

Η μόνιμη χρηματοδότηση του έργου μέσω του ΕΣΠΑ, επιβεβαιώνει τη βούληση της Πολιτείας να καθιερώσει την Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση ως σταθερό πυλώνα πρόληψης και φροντίδας για τα παιδιά και τις οικογένειες.

Η έγκαιρη παρέμβαση δεν είναι απλώς μια παροχή. Είναι μια επένδυση με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα, που διαμορφώνει καλύτερες προοπτικές ζωής για τα παιδιά και ενισχύει την κοινωνική συνοχή. Για τον λόγο αυτό, η Πολιτεία παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη συνέχιση και ενίσχυση του προγράμματος, σε στενή συνεργασία με τους παρόχους και την επιστημονική κοινότητα.

