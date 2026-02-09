Νέα-πρωτοβουλία-της-Ελληνικός-Χρυσός-για-την-ενίσχυση-της-τοπικής-οικονομίας-του-Δήμου-Αριστοτέλη

Ένα σύγχρονο πρόγραμμα συμβουλευτικής και υποστήριξης, που δίνει χώρο στις ιδέες και προοπτική στην τοπική επιχειρηματικότητα μέσα από συνέργειες.

Η Ελληνικός Χρυσός ανακοίνωσε την υλοποίηση του Δικτύου Τοπικής Επιχειρηματικότητας, μίας νέας πρωτοβουλίας που αποσκοπεί στη συστηματική ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρηματιών στον Δήμο Αριστοτέλη.

Το πρόγραμμα λειτουργεί σύμφωνα με τη μεθοδολογία Enterprise Facilitation του Sirolli Institute και εστιάζει στην ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων, παράλληλων της μεταλλευτικής, μέσω της επιχειρηματικής καθοδήγησης και της δικτύωσης με την τοπική αγορά.

Στόχος του προγράμματος είναι να ενισχύσει τη δημιουργία και ανάπτυξη τοπικών επιχειρήσεων, να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών και φορέων της περιοχής, καθώς και να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για καινοτομία και βιώσιμη ανάπτυξη. Μέσω στοχευμένων δράσεων δικτύωσης, συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης, οι ωφελούμενες επιχειρήσεις, έχουν την ευκαιρία να επεκτείνουν τις συνεργασίες τους και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Σύντομο βίντεο παρουσίασης της πρωτοβουλίας

Το πρόγραμμα τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή με την εκπαίδευση τοπικής ομάδας έργου, αποτελούμενης από 20 εθελοντές επαγγελματίες του Δήμου Αριστοτέλη, οι οποίοι προσφέρουν τεχνική υποστήριξη και πρόσβαση σε ισχυρά επιχειρηματικά δίκτυα και εργαλεία, και έκτοτε έχει αναπτύξει σημαντικό κύκλο συμμετοχής. Το πρόγραμμα έχει παρουσιαστεί σε ενημερωτικές εκδηλώσεις σε όλες τις κοινότητες του Δήμου Αριστοτέλη, καθώς και σε Πολύγυρο και Σταυρό. Συνολικά έχουν ενημερωθεί 648 πολίτες, 167 άτομα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, ενώ αξιοσημείωτα είναι και τα έως σήμερα μετρήσιμα αποτελέσματα:

10 νέα επιχειρηματικά σχέδια έχουν καταρτιστεί συνολικά μέσω του προγράμματος.

6 φάκελοι συμμετοχής έχουν υποβληθεί σε χρηματοδοτικά προγράμματα με τη συνδρομή της ομάδας έργου του προγράμματος.

4 νέοι επιχειρηματίες έχουν λάβει πλήρη συμβουλευτική, σε επίπεδο εξατομικευμένης υποστήριξης, προετοιμάζοντας την υλοποίηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων, με τις δύο πρώτες επιχειρήσεις εστίασης να έχουν ήδη ξεκινήσει τη λειτουργία τους σε Παλαιοχώρι και Μεγάλη Παναγία.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως μέσω του προγράμματος, έχει ενισχυθεί και η δικτύωση μεταξύ των επαγγελματιών, με 26 νέες συνεργασίες μεταξύ τοπικών επιχειρήσεων να έχουν αναπτυχθεί, ενισχύοντας την κατά προτεραιότητα προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών των τοπικών επιχειρήσεων από την τοπική οικονομία.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική Κοινωνικών Επενδύσεων της Ελληνικός Χρυσός, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, στοχευμένα προγράμματα ενίσχυσης δεξιοτήτων και οικονομικής δραστηριότητας, με σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διαφοροποίηση της τοπικής οικονομίας.

Ο Mathieu Vallart, Διευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ελληνικός Χρυσός, δήλωσε σχετικά: «Το Δίκτυο Τοπικής Επιχειρηματικότητας, αποτελεί μια πρωτοβουλία που αποτυπώνει τη δέσμευσή μας να στηρίζουμε τη Χαλκιδική, με ουσιαστικές παρεμβάσεις και διαχρονική αξία. Με ένα σύγχρονο και δοκιμασμένο μοντέλο υποστήριξης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις, ώστε οι κάτοικοι της περιοχής να αναπτύσσουν τις ιδέες τους, να ενισχύουν τις επιχειρήσεις τους και να αξιοποιούν νέες ευκαιρίες. Η βιώσιμη ανάπτυξη για εμάς δεν είναι θεωρία αλλά συνεργασία, ενδυνάμωση και κοινή πρόοδος με τις τοπικές κοινωνίες».

Η Ελληνικός Χρυσός παραμένει προσηλωμένη στη δημιουργία μακροχρόνιας αξίας για τη Χαλκιδική, επενδύοντας σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την τοπική επιχειρηματικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη.