Παγκόσμια-Ημέρα-Ελληνικής-Γλώσσας:-Το-μήνυμα-Γεραπετρίτη-για-την-ιστορική-αναγνώριση-από-την-unesco

Με αίσθημα ευθύνης και υπερηφάνειας τιμάται για πρώτη φορά επισήμως, φέτος στις 9 Φεβρουαρίου, η Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, όπως επισημαίνει σε μήνυμά του ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κάνοντας λόγο για ιστορική στιγμή διεθνούς αναγνώρισης της ελληνικής γλώσσας.

Όπως υπενθυμίζει ο κ. Γεραπετρίτης, η καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας αποφασίστηκε ομόφωνα από τα 90 κράτη-μέλη της UNESCO, γεγονός που συνιστά ιστορική αναγνώριση μιας γλώσσας που αποτέλεσε το λίκνο του παγκόσμιου πολιτισμού. Πλέον, η ελληνική γλώσσα θα εορτάζεται σε ολόκληρο τον κόσμο κάθε χρόνο στις 9 Φεβρουαρίου, ημερομηνία που συμπίπτει με την ημέρα μνήμης του εθνικού μας ποιητή Διονύσιος Σολωμός.

Τρεις χιλιετίες αδιάλειπτης παρουσίας

Η ελληνική γλώσσα εκτείνεται σε περισσότερα από τρεις χιλιάδες χρόνια αδιάλειπτης γραπτής και προφορικής χρήσης, κατά τα οποία έθεσε τα θεμέλια εννοιών που διαμόρφωσαν τη φιλοσοφία, τη δημοκρατία, το δίκαιο, την επιστήμη και την τεχνολογία. Η ορολογία ελληνικής προέλευσης εξακολουθεί να αποτελεί βασικό λεξιλόγιο της διεθνούς επιστημονικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, επιβεβαιώνοντας το διαχρονικό βάθος και το οικουμενικό αποτύπωμα της ελληνικής σκέψης.

Παράλληλα, η ελληνική γλώσσα λειτουργεί ως φορέας ταυτότητας, γνώσης, παραδόσεων και αξιών, συνδέοντας όλες τις περιόδους της ιστορίας του Ελληνισμού, από τα ομηρικά έπη και τη φιλοσοφία του Σωκράτη, του Αριστοτέλη και του Πλάτωνα, έως την Καινή Διαθήκη και τη σύγχρονη εποχή των νομπελιστών ποιητών Γιώργου Σεφέρη και Οδυσσέα Ελύτη.

Λέξεις και έννοιες με παγκόσμια εμβέλεια

Όπως σημειώνει ο υπουργός Εξωτερικών, η ελληνική γλώσσα αποτελεί το μέσο με το οποίο εκφράζονται τόσο θετικές όσο και αρνητικές έννοιες, οι οποίες με την πάροδο του χρόνου διαδόθηκαν παγκοσμίως. Λέξεις όπως «παράδεισος», «άγγελος», «φιλανθρωπία», «αρμονία» και «μουσική», αλλά και όροι όπως «χάος», «αγωνία», «τυραννία», «τραγωδία» και «πανδημία», έχουν ενταχθεί στο παγκόσμιο λεξιλόγιο και είναι κατανοητές σε ολόκληρη την ανθρωπότητα.

Η ελληνική γλώσσα, προσθέτει, βοηθά να οργανώσουμε τη σκέψη μας για τον κόσμο, από τον μικρόκοσμο έως τον μακρόκοσμο, ταξινομώντας, μετρώντας και αναλύοντας την πραγματικότητα με εργαλεία της λογικής, των μαθηματικών, της επιστήμης και της τεχνολογίας. Παράλληλα, μας προσφέρει τα μέσα για να εκφράσουμε συναισθήματα, δέος και προβληματισμούς, αλλά και να περιγράψουμε σύγχρονες παγκόσμιες προκλήσεις, όπως η κλιματική κρίση, οι υβριδικές απειλές, τα κρυπτονομίσματα και η ηθική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

«Η γλώσσα μας είναι η ψυχή μας»

Αναφερόμενος στη διαχρονική σημασία της ελληνικής γλώσσας, ο κ. Γεραπετρίτης τονίζει ότι αυτή μας κληροδότησε όχι μόνο λέξεις, αλλά και τις έννοιες πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε η κοινή αντίληψη για τον άνθρωπο και τον κόσμο. Όπως επισημαίνει, «η γλώσσα μας είναι η ψυχή μας» και αποτελεί χρέος να διατηρηθεί αναλλοίωτη στους αιώνες.

Καταλήγοντας, σημειώνει ότι η 9η Φεβρουαρίου δεν είναι μόνο η Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, αλλά και η παγκόσμια ημέρα της Ελλάδας.