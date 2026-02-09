Παραιτήθηκε-ο-επικεφαλής-της-Κεντρικής-Τράπεζας-της-Γαλλίας

Ο Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, ανακοίνωσε την αιφνιδιαστική αποχώρησή του από το τιμόνι της Κεντρικής Τράπεζας της Γαλλίας τον ερχόμενο Ιούνιο για να αναλάβει τα ηνία του Ιδρύματος Apprentis d’Auteuil.

Πρόκειται για μια απροσδόκητη αποχώρηση, καθώς η θητεία του έληγε το 2027. Πάνω από δέκα χρόνια μετά τον διορισμό του ως επικεφαλής της Τράπεζας της Γαλλίας, ο ντε Γκαλό θα αποχωρήσει από τη θέση του, σύμφωνα με πληροφορίες της La Tribune.

«Τα σχεδόν έντεκα χρόνια ήμουν επικεφαλής της Τράπεζας της Γαλλίας και στην υπηρεσία του ευρώ είναι και θα παραμείνουν η τιμή της δημόσιας σταδιοδρομίας μου. (…) Μέχρι τον Ιούνιο, και λίγο περισσότερο από ένα χρόνο πριν από το τέλος της δεύτερης θητείας μου, μου φαίνεται ότι θα έχω ολοκληρώσει το ουσιώδες μέρος της αποστολής μου», δήλωσε, σύμφωνα με ανακοίνωση της γαλλικής κεντρικής τράπεζας.

Ο κυβερνήτης αποχωρεί για να ηγηθεί του Ιδρύματος Apprentis d’Auteuil, που επικεντρώνεται στην προστασία των παιδιών. «Αυτή η νέα αποστολή σε έναν βασικό κοινωνικό τομέα μου φαίνεται πολύ λογική, καθώς συνεχίζω να υπηρετώ το δημόσιο συμφέρον», δήλωσε ο ντε Γκαλό.

Το Apprentis d’Auteuil είναι ένα γαλλικό ίδρυμα κοινής ωφέλειας, με ιστορία άνω των 150 ετών (ιδρύθηκε το 1866), που επικεντρώνεται στην προστασία, εκπαίδευση, κατάρτιση και επαγγελματική ένταξη νέων που αντιμετωπίζουν κοινωνικές, σχολικές ή οικογενειακές δυσκολίες.