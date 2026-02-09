ΠΑΣΟΚ: Επιτροπή Διεύρυνσης με «επιστροφές» και άρωμα ΣΥΡΙΖΑ – Γέφυρα Φαραντούρη με Χ. Τρικούπη

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Το μεγάλο στοίχημα για ένα συνέδριο «βατήρα» επιχειρεί να κερδίσει η Χαριλάου Τρικούπη που ανεβάζει στροφές και ξεκινά την εβδομάδα με την επίσημη ανακοίνωση της Επιτροπής Διεύρυνσης του κόμματος. Στις 11.30 θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ από τον επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης Κώστα Σκανδαλίδη, τον γραμματέα της ΚΟΕΣ Γιάννη Βαρδακαστάνη και τον εκπρόσωπο Τύπου Κώστα Τσουκαλά.

Το μεγάλο ζήτημα που απασχολεί την πράσινη παράταξη είναι αν η επιχείρηση διεύρυνσης και το κάλεσμα χωρίς face control που θα αποτυπωθεί και στις ανακοινώσεις των επόμενων ωρών θα καταφέρει να αποσυμπιέσει το ΠΑΣΟΚ και να το βγάλει από την εσωτερική φθορά. Στόχος είναι οι εμπροσθοβαρείς κινήσεις να έχουν και μια προοπτική και η αξιωματική αντιπολίτευση να βγει κερδισμένη, παρά τη ρευστότητα που επικρατεί στο πολιτικό σκηνικό, πριν οι νέοι παίκτες -Τσίπρας και Καρυστιανού- μπουν στο παιχνίδι.

Η διεύρυνση έχει έντονο άρωμα ΣΥΡΙΖΑ, αφού ανάμεσα στα περίπου 40 ονόματα που φαίνεται να έχουν κλειδώσει είναι και ο καθηγητής εγκληματολογίας, πρώην αναπληρωτής υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Πανούσης, ο οποίος το τελευταίο διάστημα φαίνεται να φλέρταρε με την πράσινη παράταξη.

Την επιστροφή στις ρίζες φαίνεται ότι θα επιλέξει και ο πρώην Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και μετέπειτα βουλευτής, αλλά και αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ Μάρκος Μπόλαρης, με το όνομα του να φιγουράρει στη λίστα των στελεχών που εκτιμάται ότι θα ανακοινωθούν στο κάλεσμα του Νίκου Ανδρουλάκη για διεύρυνση τις επόμενες ώρες.

Ανάμεσα στους ΠΑΣΟΚογενείς του ΣΥΡΙΖΑ που επιλέγουν την επιστροφή στη Χαριλάου Τρικούπη όλα δείχνουν ότι θα είναι και ο Νίκος Μαδεμλής, πρώην γραμματέας της Νεολαίας του ΠΑΣΟΚ και μετέπειτα μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ.

Στο κάλεσμα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης για επιστροφή αναμένεται να ανταποκριθεί και ο Αγης Τάτσης, ο οποίος είχε ενταχθεί στον ΣΥΡΙΖΑ το 2019 από το ΠΑΣΟΚ ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα να συμμετάσχει στη διεύρυνση και στον μετασχηματισμό του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ με αιχμές λίγο μετά το εκλογικό αποτέλεσμα του Ιουνίου του.

Ένα ακόμα στέλεχος που διαδραμάτισε ρόλο στην Κουμουνδούρου, με θέση ακόμα και στην Πολιτική Γραμματεία του κόμματος η Ζωή Καρκούλια φαίνεται πως θα περάσει ξανά την πόρτα της πράσινης παράταξης. Το στέλεχος είχε παραιτηθεί το 2013 από την Κεντρική επιτροπή του ΠΑΣΟΚ.

Στο πατρικό πολιτικό του σπίτι αναμένεται να επιστρέψει και ο Θεόδωρος Παπαθεοδώρου που ακολούθησε τον Ανδρέα Λοβέρδο στο εγχείρημα των Δημοκρατών, όπου μάλιστα υπήρξε και αντιπρόεδρος, όχι όμως και στη ΝΔ. Το τελευταίο διάστημα έκανε συχνές εμφανίσεις σε ΠΑΣΟΚικά δρώμενα και το πιο πιθανό είναι ότι τις επόμενες ώρες θα κάνει και επίσημη επανεμφάνιση στο ΠΑΣΟΚ.

Η ηγεσία επιθυμεί να δείξει τον τόνο της ενότητας και η ενεργοποίηση στελεχών που είχαν απομακρυνθεί από την ενεργό δράση έχει τη σημασία της. Ανάμεσα στα ονόματα που ακούγονται είναι και ο αναισθησιολόγος Γιώργος Σακελλίων, ένα από τα πρόσωπα που πολλοί ποντάρουν ότι μπορεί να δώσει τη μάχη του Κέντρου και να απευθυνθεί σε αυτό το κοινό.

Φαίνεται ότι ένα από τα πρόσωπα της διεύρυνσης αναμένεται να είναι και ο καθηγητής Οικονομικών Βασίλης Λογοθέτης που το τελευταίο διάστημα δεν είχε ενεργή συμμετοχή στα της πράσινης παράταξης.

Στην Επιτροπή θα συμμετέχουν σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ο γραμματέας της Ανανεωτικής Αριστεράς Θόδωρος Μαργαρίτης αλλά και ο Απόστολος Πόντας από την ΕΔΕΜ.

Πάντα παραμένουν στο τραπέζι τα ονόματα της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ Νίνας Κασιμάτη, του ανεξάρτητου βουλευτή Ευάγγελου Αποστολάκη αλλά και του πρώην υπουργού των κυβερνήσεων και του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και του ΠΑΣΟΚ Θάνου Μωραΐτη, που πάντως όλα συντείνουν ότι δεν θα συμπεριλαμβάνονται στη σημερινή λίστα.

Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να συνεδριάσει τόσο η Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου αλλά και η Πολιτική Γραμματεία, με την έντονη σε ζυμώσεις προσυνεδριακή εβδομάδα να ολοκληρώνεται την Κυριακή με το ραντεβού όλων των γραμματειών συνεδρίου (Κ.Ο.Ε.Σ) στο Hayat.

Γέφυρα Φαραντούρη με ΠΑΣΟΚ

Η εκδήλωση του Σαββάτου για την αγορά ακινήτων και τα κόκκινα δάνεια που έλαβε χώρα στο Electra Palace συζητήθηκε για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Δανειολήπτες έλαβαν χρήσιμες πληροφορίες από γνώστες του αντικειμένου και το ενδιαφέρον ήταν ζωηρό με τον κόσμο να εναλλάσσεται και την αίθουσα να παραμένει γεμάτη. Έμπειροι παρατηρητές όμως εκτιμούν ότι ήταν και μια πρόβα συνεργασίας ανάμεσα στον ανεξάρτητο πλέον ευρωβουλευτή Νικόλαο Φαραντούρη και το ΠΑΣΟΚ. Άλλωστε, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης εκπροσωπήθηκε στην εκδήλωση από τον εκπρόσωπο τύπου Κώστα Τσουκαλά. Μάλιστα μια φράση του ευρωβουλευτή που απευθυνόμενος στον Εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ σημείωσε «είμαι σίγουρος ότι όλα αυτά θα κληθείς να τα νομοθετήσεις και μαζί πρέπει να δώσουμε τον αγώνα (για τους δανειολήπτες) άναψε φωτιές.

Η ανάρτηση του Κώστα Τσουκαλά για την εκδήλωση:

«Στον απόηχο της ιστορικής απόφασης του Αρείου Πάγου που δικαίωσε τους δανειολήπτες και έβαλε τέρμα στις παράνομες και καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών, συζητάμε για τον μεγάλο βραχνά του ιδιωτικού χρέους με εκλεκτούς συναδέλφους και ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά ακινήτων στο Electra Palace Hotel, σε μια επίκαιρη εκδήλωση που διοργανώνει το γραφείο του Ευρωβουλευτή Νίκου Φαραντούρη και το Γραφείο του Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγου Μεσιτών Λευτέρη Ποταμιάνου.

Χρειαζόμαστε λύσεις με κοινωνικό πρόσημο για να λυθεί ο γόρδιος δεσμός του ιδιωτικού χρέους, ριζοσπαστικές πολιτικές που θα οδηγήσουν στην έκρηξη της προσφοράς προσιτής κατοικίας.

Τα κόκκινα δάνεια, οι μαζικοί πλειστηριασμοί, η παράδοση των δανείων στα funds, ο αφελληνισμός της ακίνητης περιουσίας των δανειοληπτών και τα δυσθεώρητα ύψη των ενοικίων απειλούν την κοινωνική συνοχή και δημιουργούν νέα ανθρωπιστική κρίση.

Η επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας, ένας πιο δίκαιος και υποχρεωτικός για τους πιστωτές εξωδικαστικός μηχανισμός, η δίκαιη λύση για τους δανειολήπτες του ελβετικού φράγκου, η θέσπιση αυστηρού ποινολογίου στους servicers και πολιτικές που εξασφαλίζουν φτηνή στέγη είναι η λύση.

Η στέγαση είναι δικαίωμα, όχι προνόμιο» σημειώνει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ.

