Ποιες-προτάσεις-«παίζουν»-για-τον-κατώτατο-μισθό

Από 902 ευρώ έως…. 1.056 ευρώ κυμαίνονται οι προτάσεις των κοινωνικών φορέων και των διάφορων οργανισμών και ινστιτούτων, σχετικά με το πού πρέπει να διαμορφωθεί ο νέος κατώτατος μισθός, από τον Απρίλιο και μετά.

Οι αυξήσεις που προτείνονται έχουν ως αφετηρία τα 2,5% και φτάνουν μέχρι το… 19,5%, δείχνοντας για άλλη μια χρονιά την εντελώς διαφορετική προσέγγιση που έχουν οι εκπρόσωποι εργοδοτών και εργαζομένων, σχετικά με τις βασικές αποδοχές στον ιδιωτικό τομέα.

Έτσι κι αλλιώς, ο «τελευταίος λόγος» ανήκει στην κυβέρνηση και ειδικά στο υπουργείο Εργασίας. Έως τα μέσα Μαρτίου, η αρμόδια υπουργός, Νίκη Κεραμέως, θα πρέπει να παραλάβει την τελική γνωμοδότηση από την αρμόδια Επιτροπή και να υποβάλει με τη σειρά της την εισήγησή της για τον νέο κατώτατο μισθό, στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ακολούθως, οι νέες αυξημένες βασικές αποδοχές στον ιδιωτικό τομέα, που επηρεάζουν άμεσα τους μισθούς έως 600.000 εργαζομένων, θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Απριλίου του τρέχοντος έτους.

Έτσι κι αλλιώς, οι φετινές αυξήσεις αποτελούν ένα προτελευταίο και «ενδιάμεσο» στάδιο έως τα 950 ευρώ μικτά, που είναι ο στόχος που έχει τεθεί για την κυβέρνηση να ανέλθει, το 2027, ο κατώτατος μισθός. Από τη φετινή επιλογή, όμως, ίσως επηρεαστεί και το «ταβάνι» των 950 ευρώ που έχει ήδη μπει για του χρόνου. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, οι εκπρόσωποι του Οικονομικού Επιτελείου κάνουν λόγο για σημαντική αύξηση φέτος (στα επίπεδα του 6% – 7%). Σε μια τέτοια περίπτωση, οι βασικές αποδοχές θα προσεγγίσουν τα 930 – 940 ευρώ μικτά και θα γίνει πολύ πιο εύκολο, το 2027, έτος εκλογών, να ξεπεραστεί και το όριο των 950 ευρώ, που έχει τεθεί. Υπάρχουν όμως και εκτιμήσεις, που προέρχονται από τη Σταδίου 29 και είναι πολύ πιο… συντηρητικές ως προς τις φετινές αυξήσεις που θα δοθούν.

Σε κάθε περίπτωση, οι διάφοροι φορείς φαίνεται να προτείνουν τα εξής:

*ΙΝΕ ΓΣΕΕ: κατώτατος μισθός στο 60% του διάμεσου (άρα αύξηση 19,5% κατά 172 ευρώ στα 1.052 ευρώ).

*ΕΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ: Αύξηση χωρίς συγκεκριμένο ποσοστό, αλλά με αντισταθμιστικά οφέλη για εμπόρους και επαγγελματοβιοτέχνες.

*ΙΟΒΕ: 2,5 έως 3,5% (αύξηση 22 ευρώ, στα 902 ευρώ ή αύξηση 31 ευρώ στα 911 ευρώ).

*ΙΝΣΕΤΕ: έως 4% (αύξηση 35 ευρώ, στα 915 ευρώ).

*ΣΕΒ: έως 6% (αύξηση 53 ευρώ, στα 933 ευρώ).

*ΚΕΠΕ: 3,5% έως 5% (αύξηση 31 ευρώ, στα 911 ευρώ ή αύξηση 44 ευρώ στα 924 ευρώ).

*Τράπεζα της Ελλάδος: Έως 4% (αύξηση 35 ευρώ, στα 915 ευρώ).

Εάν επικρατήσει το συντηρητικό σενάριο, τότε η αύξηση που θα δοθεί, θα κυμανθεί στα επίπεδα των 40 ευρώ μικτά, άρα οι κατώτατες αποδοχές θα κινηθούν πέριξ των 920 ευρώ για φέτος. Στην περίπτωση, όμως, που οι πιο αισιόδοξες – ριζοσπαστικές φωνές, εντός της κυβέρνησης, επικρατήσουν, τότε η αύξηση θα ανέλθει στα 60 ευρώ τον μήνα και θα προσεγγίσει, ήδη από φέτος, τα 940 ευρώ μικτά. Έτσι κι αλλιώς, πέρσι, η αύξηση που δόθηκε ήταν της τάξης του 6%, από τα 830 ευρώ, στα 880 ευρώ μικτές αποδοχές.

Υπενθυμίζεται ότι, με τα σημερινά δεδομένα, ο κατώτατος μισθός των 880 ευρώ μικτά αντιστοιχεί σε 743 ευρώ καθαρές αποδοχές.

Βέβαια, για όλες τις περιπτώσεις βασικών αποδοχών ισχύουν πια και οι τριετίες. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι κάθε εργαζόμενος που λαμβάνει τον κατώτατο μισθό, όταν συμπληρώνει τρία έτη με τις ίδιες απολαβές, μπορεί να κάνει χρήση της τριετίας που δημιουργείται και να αυξήσει κατά 10% τις αποδοχές του. Στο μέγιστο επίπεδο, μπορεί να αξιοποιηθούν έως τρεις τριετίες, δηλαδή να προκύψει έως 30% αύξηση επί των βασικών αποδοχών. Με δεδομένο ότι οι τριετίες στον ιδιωτικό τομέα «ξεπάγωσαν» την 1.1.2024, βρισκόμαστε ήδη στο τρίτο έτος εφαρμογής της διαδικασίας. Όσοι εργαζόμενοι «κουβαλούσαν» σχετική προϋπηρεσία, πριν από το 2012, όταν «πάγωσαν» οι τριετίες, έχουν ήδη μπει ή πρόκειται να μπουν σύντομα σε αυτό το μισθολογικό καθεστώς, ανάλογα με το πότε ο καθένας συμπληρώνει το τρίτο έτος ενσήμων. Άρα, αντίστοιχα, θα πρέπει να προκύψει και η ανάλογη αύξηση, που θα ενσωματωθεί στις βασικές αποδοχές τους.