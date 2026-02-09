Πρόστιμα-1,05-εκατ.-σε-σούπερ-μάρκετ-και-εταιρείες-τροφίμων-για-υπέρβαση-του-πλαφόν-στο-περιθώριο-κέρδους

Πρόστιμα, συνολικού ύψους 1,05 εκατ. ευρώ, επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή σε πέντε εταιρείες, μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) για την τήρηση του πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους.

Οι έλεγχοι αφορούσαν 3.168 κωδικούς προϊόντων και κάλυψαν χρονικές περιόδους από το 2023 έως και το 2025, με αναφορά στο περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα σε σύγκριση με το αντίστοιχο επίπεδο πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Οι αποφάσεις για την επιβολή των προστίμων υπογράφηκαν στις 6 Φεβρουαρίου 2026 από τη διοικήτρια της Αρχής, Δέσποινα Τσαγγάρη, μετά από εισήγηση της ΔΙΜΕΑ, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των ελέγχων για την προστασία των καταναλωτών και την αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας στην αγορά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι εταιρείες στις οποίες επιβλήθηκε το πρόστιμο και έχουν ενημερωθεί σχετικά είναι οι εξής: