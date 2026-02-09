Ράιαν-Κοέν:-Ποιος-είναι-ο-επόμενος-Γουόρεν-Μπάφετ-της-αγοράς-σύμφωνα-με-τον-άνθρωπο-πίσω-από-το-μεγάλο-σορτάρισμα

Ξεκίνησε από τον κλάδο των ειδών για τα κατοικίδια αλλά έγινε ευρέως γνωστός από την θητεία του στον χώρο των video-games. Είναι ο άνθρωπος που έχει χαρακτηριστεί «βασιλιάς των meme» και είναι ο επόμενος Γουόρεν Μπάφετ της αγοράς.

Τουλάχιστον αυτό πιστεύει για τον Ράιαν Κοέν ο Mάικλ Μπέρι, ο επενδυτής που έγινε παγκοσμίως γνωστός από το «Μεγάλο Σορτάρισμα».

Ο Ράιαν Κοέν είναι συνιδρυτής της Chewy και διευθύνοντας σύμβουλος της GameStop.

Κατά τον Μπέρι, ο Κοέν προσεγγίζει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες και επενδύσεις με παρόμοιο τρόπο με τον Μπάφετ, ο οποίος αποσύρθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Berkshire Hathaway στο τέλος του περασμένου έτους.

Σε πρόσφατες αναρτήσεις του ο Μπέρι έχει αναπτύξεις τους παραλληλισμούς που βλέπει μεταξύ του Κοέν και Μπέφετ και έχει υποστηρίξει ότι η GameStop πρέπει να εφαρμόσει τη στρατηγική της Berkshire.

Μάλιστα, σε παλιότερη ανάρτησή του, ο Μπέρι αναφέρθηκε στην πρώτη του τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κοέν τον Οκτώβριο του 2019, αποκαλύπτοντας πως ο Κοέν δεν ενοχλείται αν μια επένδυση χρειαστεί χρόνια για να αποδώσει. Είναι «πιο υπομονετικός από τους περισσότερους», όπως έχει δηλώσει.

«Πίστευα ότι πιθανώς έχει την ιδιοσυγκρασία να γίνει ο επόμενος Μπάφετ, αλλά τότε δεν τον γνωρίζω και τόσο καλά», έγραψε.

Ο ίδιος ο Κοέν έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι ο Μπάφετ είναι μία από τις δύο μεγαλύτερες επιρροές στην επαγγελματική του ζωή, μαζί με τον πατέρα του.

Απέδωσε στον θρυλικό επενδυτή τη διαμόρφωση της ικανότητάς του να σκέφτεται ανεξάρτητα, να ζητάει κι άλλα όταν οι άλλοι φοβούνται και να ενεργεί με πειθαρχία στην κατανομή κεφαλαίου.

Ο Κόεν ακολούθησε την προσέγγιση του Μπάφετ όταν, αφού πούλησε την Chewy για πάνω από 3 δισ. δολάρια το 2017, διοχέτευσε σχεδόν όλο τον πλούτο του σε δύο από τις αγαπημένες εταιρείες της Berkshire: την Apple και την Wells Fargo.

Αφού έφυγε από την Chewy, ο Κοέν στράφηκε στις αγαπημένες επιλογές των ακτιβιστών επενδυτών. Αποκάλυψε ότι είχε μερίδιο στην GameStop το φθινόπωρο του 2020 και ακολούθως απέκτησε θέση στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας τον Ιανουάριο του 2021.

Ο διορισμός του, σε συνδυασμό με την υποστήριξη της μετοχής από τον Μπέρι, έθεσε την GameStop στο επίκεντρο της μανίας των meme stocks. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Η μετοχή της εκτοξεύθηκε έως και 2.500% μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου 2021, αποτιμώντας την εταιρεία λιανικής πώλησης βιντεοπαιχνιδιών στα 34 δισ. δολάρια στο αποκορύφωμα της «τρέλα», περίπου τριπλάσια από την κεφαλαιοποίησή της σήμερα.

Ο Κοέν ανάλαβε πρόεδρος της GameStop τον Ιούνιο του 2021 και διορίστηκε διευθύνων σύμβουλος τον Σεπτέμβριο του 2023. Η γραμμή του μοιάζει με αυτή του Μπάφετ, όπως είδαμε τον Δεκέμβριο του 2023, όταν το διοικητικό συμβούλιο έδωσε το πράσινο φως για να επενδύσει η εταιρεία σε μετοχές και παρέδωσε τον έλεγχο του χαρτοφυλακίου τίτλων της στον Κοέν.