Ρεκόρ-λόγω-εκλογών:-Ο-nikkei-225-της-Ιαπωνίας-ξεπέρασε-για-πρώτη-φορά-τις-57.000-μονάδες

Οι ιαπωνικές μετοχές σημείωσαν άνοδο σε ιστορικά υψηλά τη Δευτέρα, μετά την εκλογική νίκη-ορόσημο της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι.

Το κυβερνών Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα εξασφάλισε την υπερπλειοψηφία των δύο τρίτων στην κάτω βουλή των 465 εδρών και οι αγορές υποδέχθηκαν θερμά την είδηση.

Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 σημείωσε άνοδο 5,6% στις 57.337 μονάδες, ενώ ο Topix σημείωσε άνοδο άνω του 3%, σημειώνοντας επίσης ιστορικό υψηλό.

Η νίκη της Τακαΐτσι θα μπορούσε να είναι το «καλύτερο αποτέλεσμα» για τις αγορές μεσοπρόθεσμα, καθώς οι στρατηγικές επενδύσεις και η φορολογική μεταρρύθμιση ενισχύουν τις μετοχές, δήλωσε η Σρι Κοτσουγκοβιντάν, ανώτερη οικονομολόγος έρευνας στην Aberdeen Investments.

Οι ιαπωνικές μετοχές έχουν φτάσει σε αρκετά υψηλά τους τελευταίους μήνες, λόγω του λεγόμενου «Takaichi trade», καθώς οι αγορές αναμένουν ότι οι οικονομικές πολιτικές της πρωθυπουργού – που θεωρούνται ως συνέχιση της Abenomics με επίκεντρο την ανάπτυξη – θα ενισχύσουν τις μετοχές, ενώ παράλληλα θα αποδυναμώσουν το γιεν, καθώς πιέζει για μια πιο χαλαρή νομισματική πολιτική και υψηλότερες κρατικές δαπάνες.

Ο τομέας των ακινήτων ηγήθηκε των κερδών του Nikkei, με άνοδο άνω του 7%, ακολουθούμενος από τους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης και της βιομηχανίας.

Η ιαπωνική εταιρεία διαδικτύου CyberAgent Inc ήταν η περισσότερο κερδισμένη μετοχή, με άνοδο άνω του 16%. Ο κατασκευαστής εξοπλισμού ημιαγωγών Advantest σημείωσε άνοδο άνω του 12%, ακολουθούμενη από τη Sumitomo Electric Industries, η οποία κατέγραψε κέρδη άνω του 11%.

Το ιαπωνικό γεν ενισχύθηκε στα 156,88 έναντι του δολαρίου. Οι αποδόσεις των 10ετών ιαπωνικών κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν σχεδόν κατά 4 μονάδες βάσης στο 2,274%, ενώ οι αποδόσεις των 20ετών ιαπωνικών κρατικών ομολόγων πρόσθεσαν περίπου 3 μονάδες βάσης στο 3,158%.

Άλλες ασιατικές αγορές επίσης σημείωσαν άνοδο, με τον Kospi της Νότιας Κορέας να σημειώνει άνοδο 4,15%, ενώ ο Kosdaq μικρής κεφαλαιοποίησης πρόσθεσε 2,97%.

Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας σημείωσε άνοδο 1,65% στις αρχές των συναλλαγών.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε άνοδο 1,5%, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής χώρας σημείωσε άνοδο 0,9%.