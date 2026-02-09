Σε διαρκή συντονισμό Αθήνα – Λευκωσία εν όψει της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον κ. Χριστοδουλίδη για την επικείμενη επίσκεψή του στην Άγκυρα και τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Τουρκίας Recep Tayyip Erdoğan.

Συζητήθηκαν ακόμη οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων εντός του πλαισίου που καθορίζουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, και επιβεβαιώθηκε ο διαρκής συντονισμός Αθήνας και Λευκωσίας.

