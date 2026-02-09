Την-Τρίτη-η-συνάντηση-του-Μητσοτάκη-με-εκπροσώπους-κτηνοτρόφων

Στο Μέγαρο Μαξίμου αναμένεται πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Τρίτης 10/2 η συνάντηση των εκπροσώπων των κτηνοτρόφων με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ανέφερε σήμερα ότι η συνάντηση με εκπροσώπους κτηνοτρόφων στο Μέγαρο Μαξίμου θα γίνει αύριο, Τρίτη 10 Φεβρουαρίου στις 13:00.

Τσιάρας: Μέχρι τέλος του μήνα η ρύθμιση για το αγροτικό πετρέλαιο

Τη σημασία του αυριανού ραντεβού του Πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους των κτηνοτρόφων από όλη τη χώρα, που θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 13:00, υπογράμμισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στον Alpha Radio και τον Γιώργο Ευγενίδη.

Ο κ. Τσιάρας επισήμανε ότι θα συζητηθούν διεξοδικά όλα τα κρίσιμα ζητήματα του κλάδου, καθώς στόχος της κυβέρνησης είναι «να δούμε πώς θα στηρίξουμε την κτηνοτροφία της χώρας μέσα από την αναδιοργάνωσή της και έναν σχεδιασμό σε τέτοιο επίπεδο που να είναι βιώσιμη και ανθεκτική για τα επόμενα πολλά χρόνια». Όπως υπογράμμισε, «η ελληνική κτηνοτροφία είναι ένας πολύ δυναμικός κλάδος» και «τα κτηνοτροφικά προϊόντα μπορούν να φέρουν μεγάλη προστιθέμενη αξία και στους ίδιους τους κτηνοτρόφους και στις εξαγωγές».

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επεσήμανε ότι «είναι πλέον η στιγμή να ξαναχτίσουμε την ελληνική κτηνοτροφία σε υγιείς βάσεις», με χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου, αυστηρούς κανόνες βιοασφάλειας και μέτρα που θα διασφαλίζουν την ποιότητα και τη δυναμική των ελληνικών κτηνοτροφικών προϊόντων. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «αυτό είναι το μεγάλο μας στοίχημα: να ξαναχτίσουμε καλύτερα συνολικά την ελληνική κτηνοτροφία και να της δώσουμε τον ρόλο και την παραγωγική δυνατότητα που της αξίζει». Αναφερόμενος, δε, στην ευλογιά, ο κ. Τσιάρας σημείωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ότι, με βάση τα επιστημονικά δεδομένα, «αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μεγάλο κενό», καθώς «δεν υπάρχει αδειοδοτημένο εμβόλιο» και «δεν υπάρχει μέθοδος DIVA που να μπορεί να διακρίνει αν ένα ζώο νοσεί από τη νόσο ή από τον εμβολιασμό». Όπως τόνισε, «όλα αυτά εγκυμονούν μεγάλους κινδύνους για το ζωικό μας κεφάλαιο».

Σχετικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις ανέφερε ότι η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή «κράτησε ανοιχτή την πόρτα του διαλόγου», επισημαίνοντας ότι «ευελπιστούσαμε ότι θα είχαμε αποφύγει αυτή τη μεγάλη ταλαιπωρία και για τους ίδιους τους αγρότες, αλλά και για τους πολίτες». Τόνισε, ωστόσο, ότι παρά τις δυσκολίες, «έγιναν πολύ σημαντικά βήματα στην ικανοποίηση λογικών αιτημάτων που υπήρχαν από την πλευρά των αγροτών» και ότι πλέον η διαδικασία περνά στο στάδιο της υλοποίησης. Ο κ. Τσιάρας υπενθύμισε ότι, έως το τέλος του μήνα, θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για το αγροτικό πετρέλαιο, σημειώνοντας πως «θα αφορά τη μη καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην αντλία», ενώ παράλληλα «θα γίνει επανυπολογισμός των λίτρων που χρειάζεται ανά καλλιέργεια», με σχετική συνάντηση με τους εκπροσώπους των παραγωγών να προγραμματίζεται εντός της επόμενης εβδομάδας. Όπως ανέφερε, «μέχρι το τέλος του μήνα θα ολοκληρωθεί η σχετική ρύθμιση». Στο ίδιο πλαίσιο, σημείωσε ότι έχουν πραγματοποιηθεί «δεκάδες συσκέψεις μετά τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό», ενώ επανέλαβε πως «κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι υπάρχει μαγικό ραβδί για να λυθούν όλα τα προβλήματα», καθώς «όλα προϋποθέτουν χρόνο και συγκεκριμένο σχεδιασμό».

Κλείνοντας, ο Υπουργός επισήμανε ότι, με βάση τα δεδομένα, «να πει κανείς ότι συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις για αυτόν τον λόγο είναι μάλλον παράδοξο», προσθέτοντας ότι σε μια δημοκρατική χώρα «ο καθένας έχει τη δυνατότητα και την επιλογή να λειτουργήσει με βάση αυτό που ο ίδιος επιλέγει».

