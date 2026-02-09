Τουλάχιστον-51-απαγωγές-και-τρεις-νεκροί-από-επιθέσεις-ενόπλων-σε-χωριά-της-Νιγηρίας

Τουλάχιστον 51 άνθρωποι απήχθησαν και τρεις έχασαν τη ζωή τους το τελευταίο τριήμερο κατά τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν ένοπλοι σε τέσσερα χωριά της πολιτείας Καντούνα, στη βόρεια Νιγηρία – μια περιοχή με κυρίως χριστιανικό πληθυσμό, όπου τον Ιανουάριο είχαν απαχθεί 183 άνθρωποι από τρεις εκκλησίες.

Στα τέλη του 2025 οι νιγηριανές αρχές βρέθηκαν αντιμέτωπες με κύμα μαζικών απαγωγών, ενδεικτικό της ανησυχητικής κατάστασης ασφαλείας στην πιο πυκνοκατοικημένη χώρα της Αφρικής. Ο πρόεδρος της Νιγηρίας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ξεκίνησε μια εκστρατεία στρατολόγησης με στόχο την ενίσχυση των δυνάμεων ασφαλείας για την αντιμετώπιση της κρίσης. Τους τελευταίους μήνες, οι ΗΠΑ επέκριναν έντονα τη Νιγηρία για την αποτυχία των αρχών να πατάξουν την εγκληματικότητα.

Ειδικά η βόρεια Νιγηρία μαστίζεται εδώ και χρόνια από φονικές επιθέσεις συμμοριών που λεηλατούν, απαγάγουν κατοίκους για λύτρα και πυρπολούν σπίτια. Η κατάσταση περιπλέκεται από τους ολοένα και στενότερους δεσμούς αυτών των συμμοριών με τζιχαντιστικές οργανώσεις.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατήγγειλε «διωγμό» χριστιανών στην αφρικανική χώρα, με τη νιγηριανή κυβέρνηση να αρνείται τον ισχυρισμό αυτόν, υπογραμμίζοντας πως τζιχαντιστικές και άλλες ένοπλες οργανώσεις εξαπολύουν επιθέσεις τόσο εναντίον χριστιανών όσο και εναντίον μουσουλμάνων.

Στις 18 Ιανουαρίου, 183 άνθρωποι απήχθησαν κατά την επίθεση που εξαπέλυσαν ένοπλοι σε τρεις εκκλησίες της πολιτείας Καντούνα. Εξ αυτών 11 κατάφεραν να διαφύγουν, 83 επέστρεψαν στα σπίτια τους το περασμένο σαββατοκύριακο και οι υπόλοιποι 89 απελευθερώθηκαν την Τετάρτη και την Πέμπτη.

Το τελευταίο τριήμερο, τέσσερα χωριά στην πολιτεία Καντούνα δέχθηκαν επιθέσεις από ομάδες ενόπλων, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) επικαλούμενο πληροφορίες από τις νιγηριανές υπηρεσίες ασφαλείας.

Χθες Σάββατο, ένοπλοι απήγαγαν 11 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου ενός καθολικού ιερέα από την κοινότητα Κάρκου. Σε άλλη επίθεση που σημειώθηκε την ίδια ημέρα στην κοινότητα Κασούαν Μάγκανι, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 38 απήχθησαν, συμπεριλαμβανομένου ενός ιμάμη.

Την Παρασκευή, δύο άνθρωποι απήχθησαν κοντά στο χωριό Μάρο. Στην ευρύτερη περιοχή, ένοπλοι είχαν προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές σε σπίτια την Πέμπτη, χωρίς όμως να αναφερθούν θύματα.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για τις προαναφερθείσες επιθέσεις.