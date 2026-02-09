Το τυνησιακό λάδι «πλημμυρίζει» την ΕΕ και οδηγεί σε κατάρρευση τιμών – Το πρόβλημα με τους ελέγχους

Κατάρρευση των τιμών, προκάλεσε το κύμα φθηνών εισαγωγών ελαιολάδου από την Τυνησία αυξάνοντας τις εντάσεις μεταξύ των καλλιεργητών και της ισχυρής βιομηχανίας εμφιάλωσης της χώρας.

Η αγροτική ένωση Coldiretti δήλωσε ότι οι εισαγωγές από την Τυνησία αυξήθηκαν κατά περίπου 40% σε ετήσια βάση τους πρώτους 10 μήνες του 2025, αναγκάζοντας πολλούς Ιταλούς παραγωγούς να πωλούν με ζημία επειδή δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στον ανταγωνισμό, όπως αναφέρουν οι Finacial Times.

«Θα είναι πολύ δύσκολο να ανακάμψουν οι τιμές», σημείωσε ο David Granieri, αντιπρόεδρος της Coldiretti.

Η εισροή φθηνότερων ξένων προϊόντων ξεκίνησε ακριβώς όταν οι Ιταλοί αγρότες άρχισαν τη συγκομιδή και «οργανώθηκε επειδή η βιομηχανία ελαιολάδου θέλει να ρίξει την τιμή», τόνισε ο ίδιος.

Τι ισχυρίζεται η ένωση της βιομηχανίας ελαιολάδου

Η ιταλική ένωση της βιομηχανίας ελαιολάδου υποστήριξε ότι οι εισαγωγές ήταν αναπόφευκτες λόγω του διαρθρωτικού ελλείμματος παραγωγής της Ιταλίας.

Οι πρόσφατες μειώσεις των τιμών αποτύπωναν την ανάκαμψη της μεσογειακής παραγωγής μετά από δύο περιόδους ξηρασίας και όχι τη χειραγώγηση της αγοράς, ανέφερε η Anna Cane, επικεφαλής της ομάδας ελαιολάδου της Assitol.

Οι προειδοποιήσεις της Coldiretti έρχονται καθώς η Τυνησία επιδιώκει να διπλασιάσει την ποσόστωση ελαιολάδου που μπορεί να εξάγει στην ΕΕ χωρίς δασμούς σε 100.000 τόνους ετησίως.

Ωστόσο, η πρόταση θα απαιτούσε συμφωνία από τα κράτη μέλη της ΕΕ, πολλά από τα οποία αντιμετωπίζουν αυξανόμενες πιέσεις από τους εγχώριους αγρότες για τις εισαγωγές τροφίμων.

Οι αγρότες ελαιολάδου της Ιταλίας αντιμετώπισαν τα τελευταία χρόνια ασθένειες των φυτών, απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες, ελλείψεις εργατικού δυναμικού και γηρασμένους ελαιώνες που είναι δύσκολο να αντικατασταθούν βάσει των αυστηρών κανόνων για την προστασία του περιβάλλοντος.

Πώληση κάτω του κόστους

Η χώρα βασίζεται εδώ και καιρό στις εισαγωγές για να καλύψει την ετήσια ζήτηση των περίπου 600.000 τόνων, κάποτε κυρίως από την Ισπανία αλλά όλο και περισσότερο από την Τυνησία, όπου το λάδι εισέρχεται στην Ιταλία σε τιμή περίπου 3,50 ευρώ ανά κιλό – μια τιμή που, όπως λένε οι παραγωγοί, αναγκάζει πολλούς Ιταλούς να πωλούν κάτω από το κόστος.

Σύμφωνα με την ένωση περισσότεροι από 500.000 τόνοι ελαιολάδου εισήλθαν στην Ιταλία το 2025, ξεπερνώντας κατά πολύ την εγχώρια παραγωγή των περίπου 300.000 τόνων.

Οι δύο περίοδοι δυσμενών καιρικών συνθηκών -κυρίως της ξηρασίας- περιόρισαν την παραγωγή σε όλη την Ευρώπη και οδήγησαν τις τιμές σε πολυετή υψηλά επίπεδα, με αποκορύφωμα το 2024.

Το γεγονός αυτό ενθάρρυνε τους Τυνήσιους αγρότες να φυτέψουν περισσότερα ελαιόδεντρα, επεκτείνοντας την παραγωγή.

Το 75% των εισαγωγών ελαιολάδου της ΕΕ προέρχεται από την Τυνησία

Τον περασμένο μήνα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία ανέφερε ότι το 75% των εισαγωγών ελαιολάδου της ΕΕ προέρχεται από την Τυνησία, διαπίστωσε σημαντικά κενά στην εποπτεία, με τους ελέγχους σχετικά με τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων και άλλες ουσίες που περιέχουν μολυσματικές ουσίες στο εισαγόμενο ελαιόλαδο να είναι «είτε ανύπαρκτοι είτε πολύ περιορισμένοι» σε πολλά κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας και της Ισπανίας.

Οι εισαγωγές δεν είναι η μόνη ανησυχία για τους Ιταλούς ελαιοπαραγωγούς.

Καθώς οι τιμές του γνήσιου ελαιολάδου αυξήθηκαν απότομα, πολλοί Ιταλοί εξαπατήθηκαν και αγόρασαν φθηνότερο δήθεν ελαιόλαδο, το οποίο συνήθως ήταν σπορέλαια χρωματισμένα με χλωροφύλλη, σύμφωνα με την Coldiretti.

Σε άλλες περιπτώσεις το ελαιόλαδο χαρακτηριζόταν ως έξτρα παρθένο, παρότι δεν πληρούσε τα απαιτούμενα πρότυπα.

Ο Granieri επέκρινε τους τελωνειακούς κανόνες της ΕΕ που επιτρέπουν στα προϊόντα που έχουν υποστεί επεξεργασία στην Ιταλία να διατίθενται στην αγορά ως ιταλικά, ακόμη και όταν οι πρώτες ύλες εισάγονται. Η ιταλική εταιρεία εμφιάλωσης Monini ζήτησε επίσης ακριβέστερη επισήμανση της προέλευσης.

