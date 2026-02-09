Τριγωνικές…-βολές-στη-μάχη-για-τον-δεύτερο:-Τσίπρας-και-Κασσελάκης-κατά-Καρυστιανού,-τα-πυρά-της-«προέδρου-Μαρίας»

Δημόσια και απανωτά ανταλλάσσουν αιχμές, βολές και δηκτικές αναφορές ο πρώην Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, η Μαρία Καρυστιανού και ο Πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, καθώς άπαντες επιχειρούν να πλασαριστούν με τους καλύτερους δυνατούς όρους στην “μάχη για τον δεύτερο”, δηλαδη όποιον πολιτικό αρχηγό ξεχωρίσει δημοσκοπικά απέναντι στην κυβέρνηση.

Με δεδομένο ότι η βελόνα έχει… κολλήσει στο ΠΑΣΟΚ παρά τις σημερινές επιστροφές πρώην στελεχών του, τα οποία αποτέλεσαν τον πυρήνα της Προοδευτικής Συμμαχίας του ΣΥΡΙΖΑ, εντούτοις το πρόσωπο και το κόμμα που θα κατοχυρώσουν τη δεύτερη θέση στη φετινή, προεκλογική χρονιά κάθε άλλο παρά ασυγκίνητους αφήνει τους κυρίους Τσίπρα και Κασσελάκη, αλλά πρωτίστως την Μαρία Καρυστιανού.

Τουναντίον, η πρώην Πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών έχει εξακοντίσει ουκ ολίγες φορές ονομαστικά τα βέλη της κατά του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος με την σειρά του “έδειξε” την κυρία Καρυστιανού, από την ομιλία του στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, στα Γιάννενα.

Μιλώντας για τη διαδικασία ενσωμάτωσης των μεταναστών και των προσφύγων, «πρώτα και κύρια η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι ιερή και αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Αποτελεί ντροπή για τον λαό μας και την ιστορία του, να λέμε ότι στις βάρκες αυτές έχουμε εισβολείς» τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας με φόντο τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού, ενώ συνέχισε λέγοντας πως «όχι. Έχουμε ανθρώπους που προσπαθούν να σωθούν από τον πόλεμο, τη βία ή από την φτώχεια”. “Δεν μπορεί κάθε λίγο να έχουμε τραγωδίες στη θάλασσα και να δίνουμε συγχαρητήρια. Πρέπει να υπάρξει επιτέλους απόλυτη διαφάνεια και αξιόπιστη έρευνα για το τι έγινε. Όχι άλλη συγκάλυψη», κατέληξε ο κύριος Τσίπρας.

Την σκυτάλη των επιθέσεων κατά της Μαρίας Καρυστιανού έλαβε με διαφορά λεπτών το περασμένο Σάββατο και ο Πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης κατά την πρώτη ημέρα χθες του έκτακτου συνεδρίου του κόμματός του κι ενώ οργίαζαν οι φήμες για τυχόν συμπόρευσή του μετεκλογικά με το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού. Ωστόσο, προτείνοντας τρεις “κόκκινες γραμμές” για τις μετεκλογικές συνεργασίες, ο κ. Κασσελάκης ανέφερε ανάμεσα σε αυτές “τα Δικαιώματα. Δεν πάμε πίσω στο δικαίωμα μιας γυναίκας να αποφασίζει για το σώμα της. Δεν πνίγουμε μετανάστες. Δεν πάμε πίσω στο δικαίωμα ενός ανθρώπου να παντρευτεί όποιον θέλει. Παλεύουμε για την ίσοτητα και την αποδοχή. Για τους ευάλωτους συνανθρώπους μας, με πρώτους μεταξύ ίσων τους συμπολίτες μας με αναπηρία” εξήγησε ο κ. Κασσελάκης, απαντώντας εμμέσως στις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για τους εισβολείς και το μεταναστευτικό.

Πάντως και η Μαρία Καρυστιανού επιχείρησε να μπει στην “μεγάλη εικόνα” της αντιπολίτευσης το Σαββατοκύριακο, αφού λίγα λεπτά μετά την τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα στα Γιάννενα, η ίδια έσπευσε να διευκρινίσει από πλευράς της πως «στην ανακοίνωση μου για τα τραγικά γεγονότα στη Χίο, η λέξη εισβολή (πράξη οργανωμένη από διακινητές) μετατράπηκε σε …εισβολείς, οι οποίοι δήθεν δικαίως θαλασσοπνίγηκαν…».

“Μετά την έναρξη της διαδικασίας συγκρότησης του Κινήματός μας, ο,τιδήποτε λέω δολίως παρερμηνεύεται με τη γνωστή μέθοδο της διαστρέβλωσης λέξεων”, συμπέρανε από μέρους της η Μαρία Καρυστιανού. Μάλιστα, “αν σκοπός είναι να μείνω βουβή, δεν θα το πετύχουν!” συνέχισε η ίδια, μολονότι έχει πάψει να τοποθετείται σε τηλεοπτικές και άλλες συνεντεύξεις με δική της πρωτοβουλία, επιλέγοντας τις γραπτές αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα, όπως έπραξε και χθες.

Νέος γύρος με την αυλαία

Εν τω μεταξύ, κατά μέτωπον επίθεση κατά της Μαρίας Καρυστιανού, του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και της Ζωής Κωνσταντοπούλου επεφύλαξε ο Στέφανος Κασσελάκης, στη δευτερολογία του στο συνέδριο του Κινήματος Δημοκρατίας, προαναγγέλλοντας και την αλλαγή του ονόματος του πολιτικού του φορέα. Σε συνθήκες ακραίου κομματικού ανταγωνισμού στην προοδευτική παράταξη, ο κ. Κασσελάκης εισηγήθηκε το κόμμα του να μετονομαστεί σε “Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο”, εξαπολύοντας και νέες επιθέσεις κατά των πολιτικών του αντιπάλων.

«Πολλοί αποκαλούνται κινήματα για τον εαυτό τους. Αυτοαποκαλούνται κινήματα. Αυτές τις μέρες. Υπάρχει, βλέπω την κ. Κωνσταντοπούλου που αποκαλεί τον φορέα της κίνημα. Με όλο τον σεβασμό, απ όσο ξέρω είναι ένα μονοπρόσωπο κίνημα Το οποίο δεν έχει καν καταστατικό στη Βουλή. Και αυτό πρέπει να ελεγχθεί. Εμείς εδώ είμαστε κόμμα που αλλάζει το καταστατικό του. Άλλοι αναφέρονται στο κίνημα των πολιτών, εμπνευσμένο από την κυρία Καρυστιανού» ανέφερε ο κ. Κασσελάκης και «σεβαστό», σχολίασε.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Κινήματος Δημοκρατίας, «ο φίλτατος Αλέξης Τσίπρας αναφέρεται σε κίνημα και όχι κόμμα. Του προτείνω την ονομασία κίνημα Νοβάρτις. Εγώ είμαι με τους με το σύστημα δεν συμβιβάζομαι και δεν θα συμβιβαστώ», όπως είπε, προοιωνίζοντας μια σκληρή σύγκρουση με φόντο τα αντιπολιτευτικά έδρανα, το επόμενο χρονικό διάστημα.