Φλωρίδης-στον-ΣΚΑΪ:-Τον-Μάρτιο-η-τελική-εισήγηση-για-τη-Συνταγματική-Αναθεώρηση-από-τον-πρωθυπουργό

Τον Μάρτιο ο πρωθυπουργός θα παρουσιάσει την τελική εισήγηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, αφού έχει ολοκληρωθεί πρώτος κύκλος διαβούλευσης και αφού θα έχει λάβει μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου τις προτάσεις απο τους βουλευτές, τόνισε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.

Αναφερόμενος στο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, σημείωσε ότι έχει ήδη λυθεί το θέμα της παραγραφής. Ωστόσο έχει μείνει ένα κρίσιμο ζήτημα, καθώς η δικαστική έρευνα σήμερα σταματά όταν βλέπει όνομα υπουργού. Ο κ. Φλωρίδης εκτίμησε πως η άποψη που κυριαρχεί είναι να μην εμποδίζεται η δικαστική έρευνα στο προηγούμενο από τη Βουλή στάδιο.

Εκτίμησε οτι πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη εμπλοκή της δικαστικής εξουσίας στις διερευνήσεις πιθανών αδικημάτων από υπουργούς.

Όσον αφορά στη συζήτηση για την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης σημείωσε πως η συζήτηση περιστρέφεται στο αν θα πρέπει να φύγει η αρμοδιότητα από το υπουργικό συμβούλιο και ποιος θα την πάρει.

Όπως είπε, κυριαρχεί η άποψη να μην επιλέγονται απο το υπουργικό συμβούλιο και σημείωσε πως πρέπει να δούμε πώς θα γινει η νομιμοποίηση της επιλογής τους απο άλλα συνταγματικά όργανα.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.