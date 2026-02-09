Close Menu
    Monday, February 9
    Χαιρετισμός Τασούλα στην εκδήλωση του ΥΠΕΞ για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας

    Πολιτική 1 Min Read

    «Η ελληνική γλώσσα σηματοδοτεί και νοηματοδοτεί το συλλογικό “είναι”. Και αυτό είναι πηγή υπερηφάνειας, αλλά και ταπεινότητας και ευθύνης» τόνισε

