ΧΑ:-Η-βραχυπρόθεσμη-τάση-παραμένει-ανοδική-παρά-την-παραβίαση-της-αντίστασης-των-2400-μονάδων

Υποχώρηση κατά 0,17% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στην τελευταία συνεδρίαση της προηγούμενης εβδομάδος κλείνοντας στις 2362,35 μονάδες (στο +2,05% ο ΓΔ & στο +4,01% οι τράπεζες στην εβδομάδα, στο +11,39% ο ΓΔ & στο +22,65% οι τράπεζες στο έτος).

Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα €465,6 εκ. ευρώ. Συνεδρίαση με υψηλή μεταβλητότητα καθώς η πληροφορία για μειωμένο EBIDTA της Metlen για το 2025, με την επίσημη δημοσιοποίησή της να γίνεται περί τις 1μμ, οδήγησε σε πτωτική πορεία του ΓΔ, με το ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 2309 μονάδων να καταγράφεται περί τις 1.30μμ. Ωστόσο, με οδηγό τις τράπεζες και άλλα blue chips (ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΕΕΕ, ΕΛΧΑ, Κύπρου), ο ΓΔ πέτυχε να ανορθωθεί κλείνοντας στις δημοπρασίες με οριακές απώλειες. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10των τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,453% με τις ευρωπαϊκές αγορές να αναρριχώνται. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+1,21%) κατέγραψε κέρδη με την Alpha Bank (+2,31%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+2,55%), η ΕΕΕ (+1,68%), η ΕΛΧΑ (+3,67%), η ΜΟΗ (+1,34%) και η Κύπρου (+2,51%). Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η Metlen (-13,25%), ο ΑΔΜΗΕ (-2,31%), η Cenergy (-1,74%) και ο Ελλάκτωρ (-1,31%). Απολογιστικά, 37 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 70 εκείνων που υποχώρησαν.

Το πρωί της Τρίτης η ΕΕΕ ανακοινώνειτα ετήσια αποτελέσματά της, ενώ το βράδυ ανακοινώνονται οι αλλαγές των δεικτών του MSCI. Την Τετάρτη ο Έλληνας Πρωθυπουργός συναντάται στην Άγκυρα με τον Τούρκο Πρόεδρο.

Παρά το ξεπούλημα των δύο τελευταίων συνεδριάσεων, τελικά ο Γ.Δ. έκλεισε με θετικό πρόσημο την προηγούμενη εβδομάδα, με τη βραχυπρόθεσμη τάση, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, να παραμένει ανοδική παρά την παραβίαση της αντίστασης των 2400 μονάδων.