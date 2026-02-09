acc:-«Στο-ράφι»-τα-σχέδια-για-άνοιγμα-gigafactories-μπαταριών-στην-Ιταλία-και-τη-Γερμανία

Η ευρωπαϊκή επιχείρηση μπαταριών οχημάτων ACC ανέστειλε τα σχέδιά της για την κατασκευή γιγαεργοστασίων μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων στην Ιταλία και τη Γερμανία.

Η υποστηριζόμενη από την Stellantis εταιρεία, δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να κλείσει τα προγράμματα, τα οποία έχουν ανασταλεί από το 2024 εν μέσω βραδύτερης από την αναμενόμενη ανάπτυξης για τα ηλεκτρικά οχήματα.

«Η διοίκηση της ACC μας επιβεβαίωσε αυτό που φοβόμασταν εδώ και καιρό, ότι το σχέδιο της για την κατασκευή ενός gigafactorie στο Termoli έχει οριστικά αναβληθεί, όπως και στην περίπτωση της Γερμανίας», ανέφερε το συνδικάτο σε ανακοίνωσή του.

Οι νέες εγκαταστάσεις ACC ήταν μεταξύ δεκάδων έργων μπαταριών που αναδύονται στην Ευρώπη, καθώς η εταιρεία επιδιώκει να μειώσει την εξάρτηση από τους Κινέζους παραγωγούς που κυριαρχούν στην αγορά, αλλά σταμάτησαν καθώς η εταιρεία αποφάσισε να στραφεί σε μια λιγότερο ακριβή τεχνολογία μπαταριών, όπως αναφέρει το Reuters.

Η ACC προέκυψε από μια συνεργασία μεταξύ του γαλλικού ενεργειακού γίγαντα TotalEnergies, της γερμανικής Mercedes-Benz και της αμερικανο-ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας Stellantis, η οποία παράγει μια σειρά από μάρκες όπως οι Peugeot, Fiat και Chrysler.

Η Stellantis, η οποία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη, προειδοποίησε την Παρασκευή ότι θα υποστεί πλήγμα 22 δισεκατομμυρίων ευρώ μετά από μια βραδύτερη αύξηση των ηλεκτρικών οχημάτων από ό,τι είχε προβλέψει. Λόγω των ζημιών του 2025, η εταιρεία δεν θα καταβάλει μέρισμα το 2026.

Επίσης, τον Σεπτέμβριο του 2024, η Ιταλία δήλωσε ότι αποσύρει περίπου 250 εκατομμύρια ευρώ από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είχαν αρχικά προβλεφθεί για το γιγαεργοστάσιο, εν μέσω αβεβαιότητας σχετικά με το χρονοδιάγραμμα του έργου.