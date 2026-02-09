advent-και-fedex-εξαγοράζουν-την-πολωνική-inpost-έναντι-7,8-δισ.-ευρώ

Η τιμή αντιπροσωπεύει premium σχεδόν 17% σε σχέση με το κλείσιμο της μετοχής της InPost την Παρασκευή.

Στην εξαγορά της πολωνικής εταιρείας αποθήκευσης δεμάτων InPost έναντι 15,6 δολαρίων ανά μετοχή προχωρά κοινοπραξία υπό την ηγεσία των Advent και FedEx. Η συμφωνία αποτιμά την InPost στα 7,8 δισ. ευρώ και αποσκοπεί στην περαιτέρω επέκταση των δύο ομίλων στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η τιμή αντιπροσωπεύει premium σχεδόν 17% σε σχέση με το κλείσιμο της μετοχής της InPost την Παρασκευή, ενώ η μετοχή της στο Χρηματιστήριο του Άμστερνταμ ενισχύεται σήμερα, Δευτέρα, πάνω από 13%.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Advent και η FedEx θα κατέχουν η κάθε μία από 37% της εταιρείας, ενώ το επενδυτικό όχημα A&R του διευθύνοντος συμβούλου της InPost, Rafał Brzoska, θα κατέχει το 16%.

Σημειώνεται ότι η InPost λειτουργεί σε εννέα χώρες μεταξύ των οποίων και η Πολωνία και διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά δίκτυα αυτοματοποιημένων μηχανημάτων παραλαβής δεμάτων (APMs).

Από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο το 2021, η InPost έχει αντιμετωπίσει μεικτή υποδοχή από τους επενδυτές καθώς ο ανταγωνισμός στην εγχώρια αγορά εντάθηκε και οι επενδύσεις που στόχευαν σε ταχεία επέκταση, επηρέασαν την κερδοφορία της.

Μια σειρά συμφωνιών πέρυσι περιλάμβανε την εξαγορά της Yodel στη Βρετανία και μιας ισπανικής εταιρείας διανομών. Τον Ιανουάριο, η InPost ανέφερε ότι είχε λάβει ενδεικτική πρόταση εξαγοράς από άγνωστο ενδιαφερόμενο.

Υπό ιδιωτική ιδιοκτησία, ο όμιλος θα επιδιώξει να επεκτείνει το αποτύπωμά του στη Γαλλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιταλία, τις χώρες Benelux (Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο) και τη Βρετανία, τη μεγαλύτερη αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου της Ευρώπης, σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση.