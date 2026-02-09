aktor-group-σε-δύο-άξονες-ισχύος:-φυσικό-αέριο-και-αυτοκινητόδρομοι

Ο AKTOR Group τοποθετείται πλέον στον πυρήνα των ευρωπαϊκών ενεργειακών εξελίξεων, με κινήσεις που περνούν από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση.

Μέσω της κοινοπραξίας Atlantic SEE LNG Trade, ο όμιλος συμμετέχει στην πρώτη συμφωνία προμήθειας αμερικανικού LNG προς την Ουκρανία, με σημείο εισόδου τη Ρεβυθούσα και διαδρομή μέσω Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Μολδαβίας. Η αποστολή έχει προγραμματιστεί για τον Μάρτιο και μπορεί να φτάσει έως 1 TWh, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των δικτύων.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τον Κάθετο Διάδρομο φυσικού αερίου και αναβαθμίζει τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακής πύλης για τη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη, σε μια περίοδο που η ευρωπαϊκή αγορά επιδιώκει απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο έως το 2027.

Ιδιαίτερο βάρος αποκτά και η δημόσια τοποθέτηση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του Ομίλου και της Atlantic SEE LNG Trade, Αλέξανδρου Εξάρχου, στο Davos Lodge του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, όπου ανέδειξε την ανάγκη ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για τον νέο διάδρομο, ως εργαλείο ενεργειακής ασφάλειας και διαφοροποίησης.

Παράλληλα, ο AKTOR διευρύνει αποφασιστικά το αποτύπωμά του στις μεγάλες υποδομές, με την είσοδό του, σε ποσοστό 36%, στο σχήμα “Δίκταιον Παραχωρήσεις“, που έχει αναλάβει την υλοποίηση του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης στο τμήμα Χανιά – Ηράκλειο. Πρόκειται για έργο παραχώρησης 35ετούς διάρκειας, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 2 δισ. ευρώ, με ενεργοποιημένη ήδη την προαίρεση για το τμήμα Χανιά – Κίσσαμος, το οποίο συγκαταλέγεται στα πιο σύνθετα και κρίσιμα projects υποδομής που εκτελούνται σήμερα στη χώρα.

Από διαγραμματική σκοπιά, η μετοχή, μετά τη διάσπαση της ζώνης των 10 ευρώ, έχει θέσει κοντινό στόχο τα 12 ευρώ, ενώ υψηλότερα ανοίγει πεδίο συζήτησης για την περιοχή 14,80 – 15 ευρώ.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Πέμπτης για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

February 9, 2026