Alpha Bank: Πάνω από 1,6 δισ. καθαρά έσοδα από τόκους – Σε τροχιά ισχυρής κερδοφορίας

Την επιβεβαίωση των προβλέψεών της για ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα το 2025 παρείχε η Alpha Bank, στο πλαίσιο τηλεδιάσκεψης με τους αναλυτές για τα αποτελέσματα του 2025.

Η διοίκηση επανέλαβε ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους αναμένεται να υπερβούν τα 1,6 δισ. ευρώ, ενώ τα καθαρά έσοδα από προμήθειες εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 460 εκατ. ευρώ, μετά και την αναταξινόμηση των εσόδων από ακίνητα.

Παράλληλα, τα λειτουργικά έξοδα αναμένεται να προσεγγίσουν τα 870 εκατ. ευρώ, με το κόστος κινδύνου να παραμένει στις 45 μονάδες βάσης, επιβεβαιώνοντας τη διατηρούμενη υψηλή ποιότητα του ενεργητικού. Με βάση τα παραπάνω, η τράπεζα βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης καθαρών κερδών ύψους 900 εκατ. ευρώ για τη χρήση του 2025.

Στα φετινά αποτελέσματα θα ενσωματωθούν δύο μήνες συνεισφοράς από την εξαγορά της Astrobank, ενώ το κόστος του σχεδίου εθελούσιας εξόδου που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2026 θα αποτυπωθεί στο επόμενο τρίμηνο.

Τα ετήσια αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 27 Φεβρουαρίου, πριν το άνοιγμα της αγοράς, μαζί με τις επίσημες προβλέψεις για το 2026, ενώ θα ακολουθήσει Capital Markets Day στο β΄ τρίμηνο του 2026 για την παρουσίαση των μεσοπρόθεσμων στρατηγικών στόχων.