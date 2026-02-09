mega-deal-στην-αγορά-άντλησης-πετρελαίου:-Η-transocean-εξαγοράζει-την-valaris-για-5,8-δισ.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, οι μέτοχοι της Valaris για κάθε μετοχή που κατέχουν θα λάβουν 15,235 μετοχές της Transocean.

Σε συμφωνία για την εξαγορά της ανταγωνίστριάς της, Valaris, κατέληξε η διοίκηση της Transocean, καθώς η εταιρεία που δραστηριοποιείται στην διαχείριση πλατφορμών άντλησης πετρελαίου σε βαθιά νερά επιδιώκει να αυξήσει το αποτύπωμά της στην αγορά.

Όπως αναφέρει το Reuters, το deal μεταξύ των δύο εταιρειών εκτιμάται πως θα ανέλθει στα 5,8 δισ. δολάρια σε μετοχές και θα δημιουργήσει έναν όμιλο με στόλο 73 πλατφορμών εξόρυξης πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένων 33 υπερβαθέων πλοίων εξόρυξης, 9 ημιβυθιζόμενων πλατφορμών και 31 σύγχρονων σκαφών “jackup”.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, οι μέτοχοι της Valaris για κάθε μετοχή που κατέχουν θα λάβουν 15,235 μετοχές της Transocean.

Στον απόηχο των ανακοινώσεων, η μετοχή της Transocean ενισχύεται κατά κατά περίπου 5% στις συναλλαγές στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ενώ η μετοχή της Valaris εκτοξεύεται κατά 33%.

Σύμφωνα με το Reuters, η δραστηριότητα στην εξόρυξη πετρελαίου σε ανοικτές θάλασσες έχει αυξηθεί τους τελευταίους μήνες, ιδιαίτερα σε βαθιά νερά, λόγω της αργής ανάπτυξης της παραγωγής στα κοιτάσματα σχιστολιθικών πεδίων των ΗΠΑ.