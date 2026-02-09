one-stop-shop-Κτηνοτροφίας-από-Πειραιώς,-milkplan-και-Γαίας-Έργον

Το «One stop shop Κτηνοτροφίας», στηριζόμενο στις αρχές της ευζωίας και της βιοσφάλειας, θα παρέχει ένα πλήρες πακέτο στον κτηνοτρόφο και την κτηνοτροφική επιχείρηση.

Η στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής αποτελεί στρατηγική επιλογή της Πειραιώς. Λαμβάνοντας υπόψη τις εποχικές και οικονομικές ιδιαιτερότητες του αγροτικού τομέα, η Πειραιώς ανέλαβε την πρωτοβουλία και προχώρησε σε μνημόνιο συνεργασίας με τις εταιρείες «Milkplan Α.Ε.» και «Γαίας Έργον Α.Ε.», για την ενίσχυση των κτηνοτρόφων και των κτηνοτροφικών επιχειρήσεων.

Το «One stop shop Κτηνοτροφίας», στηριζόμενο στις αρχές της ευζωίας και της βιοσφάλειας, θα παρέχει ένα πλήρες πακέτο στον κτηνοτρόφο και την κτηνοτροφική επιχείρηση, προκειμένου να προχωρήσει στη δημιουργία ή την επέκταση των εγκαταστάσεων, τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και τη χρηματοδότηση των επενδύσεών του, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βιωσιμότητά τους.