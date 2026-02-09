prenatal:-Η-μείωση-γεννήσεων-φέρνει-πτώση-τζίρου-και-κλείσιμο-ζημιογόνων-καταστημάτων

Τι έδειξαν οι τελευταίες οικονομικές καταστάσεις της ελληνικής θυγατρικής.

Σε διατήρηση της αναπτυξιακής της πορείας προσβλέπει η Prenatal Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ, παρά τον μειωμένο τζίρο της τελευταίας χρήσης και τη διατήρηση του ζημιογόνου αποτελέσματος, απόρροια των πληθωριστικών πιέσεων των τελευταίων ετών αλλά και της όξυνσης του δημογραφικού ζητήματος.

Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας με σημαντικό αποτύπωμα στον κλάδο των βρεφικών και παιδικών ειδών, το 2024 ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 7% στα επίπεδα των 15,92 εκατ. ευρώ από 17,03 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, μείωση η οποία οφείλεται στο κλείσιμο δύο υποκαταστημάτων στο 2023 και ενός στο 2024.

Τα μικτά κέρδη της εταιρείας ανήλθαν στο ποσό των 7.280.111,56 ευρώ από 7.476.228 ευρώ στην αμέσως προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μείωση 2,69%, ενώ η τελική γραμμή του ισολογισμού έδειξε ζημιές ύψους 2,23 εκατ. ευρώ από 2,6 εκατ. ευρώ στη χρήση 2023.

Εντός της χρήσης 2024, η Prenatal Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ συνέχισε να λαμβάνει τη στήριξη της μητρικής της εταιρείας και στο πλαίσιο αυτό, προχώρησε σε έγκριση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά 2 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, στις 31 Δεκεμβρίου 2024 η εταιρεία εμφανίζει στον ισολογισμό της, ζημίες εις νέο ύψους 5.175.328 ευρώ και αρνητικό σύνολο καθαρής θέσης ύψους 3.452.361 ευρώ. Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας ανέρχεται σε 17.487.655 ευρώ έναντι συνόλου κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων ποσού 11.354.676 ευρώ.

Να σημειωθεί εδώ ότι η εταιρεία έχει λάβει έγγραφες διαβεβαιώσεις από τη μητρική εταιρεία ότι αφενός της παρέχει διασφαλίσεις εξυπηρέτησης των υποχρεώσεών της προς τρίτους και αφετέρου ότι δεν θα απαιτήσει την αποπληρωμή των δόσεων του δανείου που έχει παράσχει για το χρονικό διάστημα των επομένων 12 μηνών καθώς και ότι γενικά θα προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για τη συνέχιση της λειτουργίας της εταιρείας ως δρώσα οικονομική μονάδα.

Πληθωριστικές πιέσεις και δημογραφικό «γονατίζουν» τον κλάδο

Όπως επισημαίνεται στην οικονομική έκθεση της εταιρείας, την τελευταία πενταετία, το λιανεμπόριο εν γένει και ειδικά ο κλάδος των παιδικών έχει δεχθεί ισχυρές πιέσεις από μια σειρά εξωγενών παραγόντων, γεγονός που αναπόφευκτά οδηγεί στη σταδιακή του συρρίκνωση και στην ανάγκη ριζικής αναδιάρθρωσης των δικτύων πώλησης.

Αρχής γενομένης με την πανδημία του Covid το 2020 και την συνακόλουθη κρίση της εφοδιαστικής αλυσίδας, το ενεργειακό, τις συνέπειες της συνεχιζόμενης σύρραξης στην Ουκρανία και της γενικότερης αστάθειας στο γεωπολιτικό πεδίο, με πιο πρόσφατο παράδειγμα τα γεγονότα της Γάζας, όλα τα παραπάνω συνετέλεσαν ώστε πέραν της ενίσχυσης της αβεβαιότητας, να ασκηθούν έντονες πληθωριστικές πιέσεις που είχαν άμεσο δυσμενές αντίκτυπο στην καταναλωτική δαπάνη.

Επιπρόσθετα ο κλάδος έχει επηρεαστεί σε πολύ σημαντικό βαθμό από τη συνεχιζόμενη πτώση των γεννήσεων, οι οποίες πλέον έχουν καθηλωθεί σε επίπεδα οριακά χαμηλότερες από τις το 70 χιλιάδες κατ’ έτος ( το χαμηλότερο επίπεδο γεννήσεων στη χώρα από το 1930), τάση η οποία δεν αναμένεται να αντιστραφεί τα επόμενα χρόνια.

Κλείσιμο ζημιογόνων καταστημάτων

Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία συνεχίζει να υλοποιεί το πλάνο εξορθολογισμού του δικτύου των φυσικών καταστημάτων της ,το οποίο ξεκίνησε από το 2023 και το οποίο περιλαμβάνει κλείσιμο ζημιογόνων σημείων, μεταστεγάσεις, ανακαινίσεις υφισταμένων καταστημάτων και επανατοποθέτηση του δικτύου της σε πιο εμπορικά σημεία τα οποία μπορούν να διασφαλίσουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και κερδοφορίας.

Ειδικότερα, μέσα στο 2024 η εταιρεία προέβη στη μεταστέγαση του καταστήματος στο River west στον εξωτερικό χώρο του εμπορικού και ολική ανακαίνιση του καταστήματος στο εμπορικό κέντρο Mall Athens. Παράλληλα προχώρησε στο κλείσιμο του υποκαταστήματος στα Ιωάννινα.

Πλέον, όπως αναφέρεται στη χρήση του 2024, διατηρεί καταστήματα σε Λάρισα, Ηράκλειο Κρήτης (2 καταστήματα), Θεσσαλονίκη (Πυλαία – Τσιμισκή – Cosmos – Mega outlet), Ρόδο, Πάτρα, Μενίδι, Αγ. Παρασκευή, The Mall Athens, River West, Xανιά, Athens Metro Mall, Γλυφάδα, Χαλκίδα, Ρέθυμνο Κρήτης, Βόλο, Avenue, Kαβάλα, Ξάνθη, Καλαμάτα, Πειραιά, Κέρκυρα, Κοζάνη και Καρδίτσα, στα Σπάτα και στον Άλιμο.

Η Prenatal Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ συστάθηκε στις 14 Απριλίου 1989 και η έδρα της βρίσκεται στον Πειραιά. Είναι κατά 100% θυγατρική της ιταλικής εταιρείας Prenatal Spa.