UniCredit – Ορσέλ: Στρατηγική συνεργασία με την Alpha Bank και όχι εξαγορά

Η συνεργασία της UniCredit με την Alpha Bank εξελίσσεται καλύτερα από τις αρχικές προσδοκίες, χωρίς ωστόσο να υπάρχει σχέδιο για άμεση πλήρη εξαγορά, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος του ιταλικού ομίλου Αντρέα Ορσέλ κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του 2025 και την ανάλυση του νέου στρατηγικού πλάνου της τράπεζας.

Σε conference call με επίλεκτους αναλυτές της διεθνούς αγοράς, ο επικεφαλής της UniCredit χαρακτήρισε τη συνεργασία «εξαιρετική» και σημείωσε ότι «ξεπερνά τις προσδοκίες», επισημαίνοντας ότι η τράπεζα δεν βιάζεται να προχωρήσει σε πλήρη εξαγορά της Alpha Bank. Όπως τόνισε, μια πιθανή συγχώνευση θα εξεταστεί μόνο «υπό τις σωστές συνθήκες και τη σωστή χρονική στιγμή».

Οι τοποθετήσεις αυτές έγιναν στο πλαίσιο conference call με αναλυτές, όπου η διοίκηση της UniCredit παρουσίασε τη στρατηγική «UniCredit Unlimited» και τα οικονομικά αποτελέσματα της προηγούμενης χρονιάς.

Η UniCredit SpA σχεδιάζει να επιστρέψει περίπου 50 δισ. ευρώ στους επενδυτές έως το 2030, καθώς η τράπεζα δεσμεύεται να βελτιώσει περαιτέρω την κερδοφορία και τη δημιουργία κεφαλαίου τα επόμενα πέντε χρόνια.

Η τράπεζα με έδρα το Μιλάνο θα διανείμει το 80% των κερδών σε ένα μείγμα μετρητών και επαναγοράς μετοχών ως κανονική διανομή και θα αξιολογεί πρόσθετες πληρωμές σε ετήσια βάση, ανάλογα με το υπερβάλλον κεφάλαιο, αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση.

Η επένδυση στην Alpha ως στρατηγικός μοχλός απόδοσης

Ο Ορσέλ ενέταξε τη συμμετοχή της UniCredit στην Alpha Bank στον ευρύτερο σχεδιασμό ανάπτυξης και δημιουργίας κεφαλαίου του ομίλου, μαζί με τη συμμετοχή της στη γερμανική Commerzbank.

Όπως ανέφερε, η συνεισφορά από τις συμμετοχές αυτές αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά από το 2026, καθώς θα αποτυπωθεί πλήρως η επίδραση της ενοποίησης με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.

Σε pro forma βάση, η ενοποίηση του περίπου 29,8% της Alpha Bank αποτελεί έναν από τους παράγοντες που επηρεάζουν θετικά τη διαμόρφωση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET1, ενώ η συνολική συνεισφορά από συμμετοχές όπως η Alpha Bank και η Commerzbank αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό στοιχείο της κερδοφορίας του ιταλικού ομίλου τα επόμενα χρόνια.

Η διοίκηση της UniCredit εκτιμά ότι η ανάπτυξη των συμμετοχών αυτών, καθαρή από το κόστος αντιστάθμισης, μπορεί να φτάσει περίπου το 1 δισ. ευρώ έως το 2028, συμβάλλοντας στην ενίσχυση των εσόδων του ομίλου.

Απόδοση με περιορισμένη κεφαλαιακή επιβάρυνση

Στην ίδια ενημέρωση, ο οικονομικός διευθυντής της UniCredit, Στέφανο Πόρο, υπογράμμισε ότι η συμμετοχή στην Alpha Bank αποδίδει υψηλές αποδόσεις με περιορισμένη κεφαλαιακή επιβάρυνση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο συνδυασμός μερισμάτων, λογιστικής συνεισφοράς μέσω ενοποίησης και επιχειρηματικής συνεργασίας οδηγεί σε απόδοση κεφαλαίου άνω του 15%.

Ο Ορσέλ σημείωσε επίσης ότι η συνεργασία με την Alpha Bank ξεκίνησε στο πλαίσιο της ιδιωτικοποίησης της ελληνικής τράπεζας και συνδέθηκε με τις δραστηριότητες της UniCredit στη Ρουμανία, αλλά εξελίχθηκε σε μια ευρύτερη στρατηγική σχέση.

«Το επίπεδο συνεργασίας και διαλόγου μεταξύ των ομάδων μας είναι σε ορισμένες περιπτώσεις μεγαλύτερο από αυτό που έχουμε με τράπεζες που ανήκουν κατά 100% στον όμιλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεργασία χωρίς συγχώνευση — προς το παρόν

Παρά τα οφέλη που θα μπορούσε να προσφέρει μια πλήρης ενοποίηση — όπως οικονομίες κλίμακας σε τεχνολογία, προμήθειες και τεχνητή νοημοσύνη — ο CEO της UniCredit ξεκαθάρισε ότι η τράπεζα δεν επιδιώκει να διαταράξει το σημερινό μοντέλο συνεργασίας.

«Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να μεγιστοποιήσουμε όσα μπορούμε χωρίς συγχώνευση. Πρόκειται για μια “ήπια” μορφή σύνδεσης», τόνισε, προσθέτοντας ότι «η συμμετοχή στην Alpha δεν απορροφά σημαντικό κεφάλαιο, αλλά αποφέρει υψηλές αποδόσεις».

Ο ίδιος επεσήμανε ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για πιθανή εξαγορά, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό κάθε ενδεχόμενο για το μέλλον: «Μπορεί να μη γίνει ποτέ ή μπορεί να γίνει κάποια στιγμή, αν και οι δύο πλευρές θεωρήσουν ότι δημιουργείται μεγαλύτερη αξία. Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο και δεν έχει συζητηθεί κάτι τέτοιο».

Η αναφορά αυτή εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική της UniCredit, η οποία δίνει προτεραιότητα στην οργανική ανάπτυξη, στη δημιουργία κεφαλαίου και στη διανομή προς τους μετόχους, με τις εξαγορές να αντιμετωπίζονται ως πιθανός επιταχυντής, αλλά όχι ως αναγκαιότητα.