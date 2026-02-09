Wall: Ο S&P 500 καταγράφει διαδοχικά κέρδη – «Κράτησε» τις 50.000 μονάδες ο Dow

Ο δείκτης S&P 500 κατέγραψε άνοδο τη Δευτέρα, με ώθηση από τις μετοχές τεχνολογίας, ενώ ο Dow Jones έφτασε σε νέα ιστορικά υψηλά, καθώς οι επενδυτές ανέμεναν κρίσιμα οικονομικά στοιχεία και ένα νέο κύμα εταιρικών αποτελεσμάτων, μετά από μια εβδομάδα έντονης μεταβλητότητας που ολοκληρώθηκε με τον δείκτη των 30 μετοχών να αγγίζει ένα σημαντικό ορόσημο.

Ο ευρύτερος δείκτης σημείωσε άνοδο για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, ενισχυόμενος κατά 0,47%, κλείνοντας στις 6.964,82 μονάδες. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης Dow Jones κατέγραψε οριακά κέρδη 20,20 μονάδων, ή 0,04%, και έκλεισε στις 50.135,87 μονάδες, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό τόσο σε ενδοσυνεδριακό επίπεδο όσο και στο κλείσιμο. Ο Nasdaq Composite σημείωσε άλμα 0,9%, κλείνοντας στις 23.238,67 μονάδες.

Οι μετοχές των Nvidia και Broadcom ξεχώρισαν για ακόμη μία φορά τη Δευτέρα, επεκτείνοντας τα κέρδη της προηγούμενης συνεδρίασης με άνοδο 2% και 3% αντίστοιχα. Παράλληλα, η Oracle, επίσης εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, ενισχύθηκε κατά 9%, μετά την αναβάθμιση της μετοχής της σε «αγορά» από «ουδέτερη» από την D.A. Davidson, λόγω αισιοδοξίας γύρω από την OpenAI και τις εταιρείες που αναμένεται να ωφεληθούν από αυτήν.

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται μετά την ανάκαμψη των βασικών δεικτών την Παρασκευή, με τον Dow να ξεπερνά για πρώτη φορά στην ιστορία του τις 50.000 μονάδες, έπειτα από τις σημαντικές απώλειες που είχαν καταγραφεί νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. Η πτώση είχε προκληθεί από μαζικές ρευστοποιήσεις στον τεχνολογικό κλάδο, με αιχμή τις μετοχές λογισμικού. Την ίδια περίοδο, το Bitcoin κατέγραψε ισχυρή πτώση πριν ανακτήσει μέρος των απωλειών του, καθώς οι επενδυτές υιοθέτησαν στάση αποφυγής ρίσκου.

«Οι επενδυτές αναρωτιούνται: “Εντάξει, είδαμε μια εντυπωσιακή ανάκαμψη. Έχει διάρκεια; Είναι κάτι στο οποίο αξίζει να εμπλακώ ή υπάρχει κίνδυνος να παρασυρθώ και τελικά να υποστώ μεγάλες απώλειες; Ή πρόκειται πραγματικά για μια ακόμη ευκαιρία αγορών;”», δήλωσε ο Sam Stovall της CFRA Research.

«Περάσαμε από ένα premium 17% σε μια έκπτωση 8%», ανέφερε ο επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής, αναφερόμενος στον προθεσμιακό δείκτη τιμής προς κέρδη (P/E) της τεχνολογίας σε σύγκριση με τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας. «Κάποιος θα μπορούσε να πει: “Αυτό φαίνεται αρκετά ελκυστικό, ίσως δεν είναι ακόμη η ώρα να εγκαταλείψουμε την τεχνολογία”».

Ωστόσο, η πρόσφατη στροφή της αγοράς μακριά από τον τεχνολογικό κλάδο θα μπορούσε να επαναληφθεί και αυτή την εβδομάδα, εφόσον τα εταιρικά αποτελέσματα αποδειχθούν θετικά. Μεταξύ άλλων, οι Coca-Cola και Ford Motor αναμένεται να ανακοινώσουν αποτελέσματα την Τρίτη.

Οι επενδυτές θα παρακολουθούν επίσης τη δημοσίευση της καθυστερημένης έκθεσης για την απασχόληση του Ιανουαρίου από το Γραφείο Στατιστικής Εργασίας των ΗΠΑ, η οποία αναμένεται την Τετάρτη. Η ανακοίνωση είχε αρχικά προγραμματιστεί για την προηγούμενη Παρασκευή, αλλά αναβλήθηκε λόγω της μερικής αναστολής λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα η ADP ανακοίνωσε πως οι θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκαν μόλις κατά 22.000 τον Ιανουάριο, πολύ κάτω από τις εκτιμήσεις. Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones προβλέπουν ότι η πολυαναμενόμενη έκθεση για την απασχόληση θα δείξει αύξηση 55.000 θέσεων εργασίας τον Ιανουάριο.

Τέλος, την Παρασκευή αναμένεται και η ανακοίνωση του δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) για τον Ιανουάριο, επίσης καθυστερημένη λόγω του shutdown, με τη μέση εκτίμηση να τοποθετεί τον ετήσιο πληθωρισμό στο 2,5%.

Ισχυρά κέρδη για χρυσό και ασήμι

Με ισχυρά κέρδη 2% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές της Δευτέρας ο χρυσός, αντλώντας ώθηση από την υποχώρηση του αμερικανικού δολαρίου εν αναμονή ορισμένων κρίσιμων μακροοικονομικών ανακοινώσεων τις επόμενες ημέρες.

Ειδικότερα, ο χρυσός spot ενισχύθηκε 1,9% στα 5.056,21 δολ. ανά ουγγιά, διευρύνοντας τα κέρδη του από το άλμα 4% που σημείωσε την Παρασκευή. Τα futures παραδόσεως Απριλίου στο μεταξύ ενισχύθηκαν σε ποσοστό 2% στα 5.079,40 δολ. ανά ουγγιά. Όσον αφορά το ασήμι, σκαρφάλωσε 6,3% στα 82,86 δολ. ανά ουγγιά μετά το άλμα της Παρασκευής κατά 10%. Το πολύτιμο μέταλλο σημείωσε νέο ιστορικό υψηλό στα 121,64 δολ. στις 29 Ιανουαρίου.

Πετρέλαιο: Άνοδος στις τιμές μετά την προειδοποίηση των ΗΠΑ για τα Στενά του Ορμούζ

Οι τιμές του αργού πετρελαίου ενισχύθηκαν περισσότερο από 1% τη Δευτέρα, μετά από σύσταση του αμερικανικού υπουργείου Μεταφορών προς πλοία υπό αμερικανική σημαία να αποφεύγουν όσο το δυνατόν περισσότερο την εγγύτητα με το Ιράν κατά τη διέλευσή τους από τα Στενά του Ορμούζ και τον Κόλπο του Ομάν.

Τα συμβόλαια Brent ενισχύθηκαν κατά 99 σεντς ή περίπου 1,5%, κλείνοντας στα 69,04 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate αυξήθηκε κατά 81 σεντς ή περίπου 1,3%, στα 64,36 δολάρια το βαρέλι.