wall:-Σημαντική-υποχώρηση-του-dow-μετά-την-υπέρβαση-των-50.000-μονάδων

Οι αμερικανικές μετοχές κινούνται χαμηλότερα τη Δευτέρα 9/12, με τους επενδυτές να αναμένουν κρίσιμα οικονομικά στοιχεία και μια νέα σειρά εταιρικών αποτελεσμάτων, μετά από μια ιδιαίτερα ευμετάβλητη εβδομάδα που ολοκληρώθηκε με τον Dow Jones Industrial Average να καταγράφει ένα ιστορικό ορόσημο.

Ο δείκτης των 30 μετοχών Dow υποχωρεί κατά 172 μονάδες ή 0,34% στις 49.942,93 μονάδες. Ο S&P 500 κινείται οριακά χωρίς ιδιαίτερες διακυμάνσεις στις 6.933,00 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite καταγράφει κέρδη 0,18% στις 23.066,44 μονάδες.

Οι μετοχές της Oracle ενισχύθηκαν κατά 4%, μετά την αναβάθμισή τους σε «αγορά» από «ουδέτερη» από την D.A. Davidson, λόγω αισιοδοξίας γύρω από την OpenAI και τις εταιρείες που αναμένεται να ωφεληθούν από αυτήν. Ωστόσο, άλλες μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών δέχθηκαν πιέσεις.

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται μετά τη δυναμική ανάκαμψη των βασικών δεικτών την Παρασκευή, έπειτα από σημαντικές απώλειες που είχαν καταγραφεί νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. Το sell-off είχε πυροδοτηθεί από μαζικές ρευστοποιήσεις στον τεχνολογικό κλάδο, με αιχμή τις μετοχές λογισμικού. Το Bitcoin σημείωσε επίσης απότομη πτώση, πριν ανακάμψει εν μέρει, καθώς οι επενδυτές υιοθέτησαν στάση αποφυγής ρίσκου.

Στην προηγούμενη συνεδρίαση, ο Dow των blue chips εκτινάχθηκε κατά 1.200 μονάδες, ή περίπου 2,5%, καταγράφοντας για πρώτη φορά κλείσιμο πάνω από τις 50.000 μονάδες, αφού είχε αγγίξει αυτό το επίπεδο νωρίτερα ενδοσυνεδριακά. Ο S&P 500 σημείωσε άνοδο περίπου 2%, ενώ ο Nasdaq Composite έκλεισε με κέρδη άνω του 2%.

Το Bitcoin επανήλθε πάνω από τα 70.000 δολάρια την Παρασκευή, αφού είχε υποχωρήσει κάτω από τα 61.000 δολάρια το βράδυ της Πέμπτης, ενώ μετοχές λογισμικού όπως η Salesforce έκλεισαν επίσης υψηλότερα. Συνολικά, το iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) σημείωσε άλμα 3,5%, καταγράφοντας την πρώτη ημέρα ανόδου του από τα τέλη του προηγούμενου μήνα, όταν είχε εισέλθει σε περιοχή bear market.

«Μετά από ένα σερί οκτώ πτωτικών συνεδριάσεων, οι αγοραστές επέστρεψαν τελικά στον χώρο του λογισμικού την Παρασκευή, στηρίζοντας ένα αναγκαίο ράλι ανακούφισης, καθώς ο τεχνολογικός κλάδος πλησίαζε κρίσιμα επίπεδα στήριξης κοντά στα χαμηλά του Νοεμβρίου», δήλωσε ο Άνταμ Τέρνκουιστ, επικεφαλής τεχνικός στρατηγικός αναλυτής της LPL Financial. «Αν και πρόκειται για ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, ο ευρύτερος τεχνολογικός κλάδος παραμένει εγκλωβισμένος σε εύρος διακύμανσης, έως ότου καταφέρει να διασπάσει καθοριστικά τα υψηλά του Δεκεμβρίου».

Όπως πρόσθεσε, «για να σημειώσει η ευρύτερη αγορά βιώσιμη πρόοδο, θα είναι πιθανότατα απαραίτητη η ανανεωμένη συμμετοχή της τεχνολογίας», εκτιμώντας ότι ο S&P 500 θα δυσκολευτεί να προσεγγίσει τις 7.000 μονάδες χωρίς μεγαλύτερη συνεισφορά από τον τεχνολογικό κλάδο, και ειδικά από το λογισμικό.

Η οικονομική ατζέντα της Δευτέρας είναι περιορισμένη, αν και αρκετά στελέχη της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), μεταξύ των οποίων οι διοικητές Κρίστοφερ Γουόλερ και Στίβεν Μίραν, αναμένεται να μιλήσουν αργότερα μέσα στην ημέρα.

Την Τετάρτη, το ενδιαφέρον των επενδυτών θα στραφεί στην καθυστερημένη έκθεση για την απασχόληση του Ιανουαρίου από το Γραφείο Στατιστικής Εργασίας. Η δημοσίευση είχε αρχικά προγραμματιστεί για την περασμένη Παρασκευή, αλλά αναβλήθηκε λόγω του μερικού «λουκέτου» της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Η έκθεση έρχεται μετά τα στοιχεία της ADP, τα οποία έδειξαν την περασμένη εβδομάδα ότι οι ιδιωτικές θέσεις εργασίας αυξήθηκαν μόλις κατά 22.000 τον Ιανουάριο, πολύ χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις. Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones αναμένουν ότι η επίσημη έκθεση θα δείξει αύξηση 55.000 θέσεων εργασίας.

Την Παρασκευή αναμένεται και η ανακοίνωση του δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) για τον Ιανουάριο, ο οποίος επίσης είχε καθυστερήσει λόγω του shutdown, με τη μέση εκτίμηση να κάνει λόγο για ετήσιο πληθωρισμό 2,5%.

Η πρόσφατη στροφή της αγοράς μακριά από την τεχνολογία θα μπορούσε να επαναληφθεί και αυτή την εβδομάδα, εφόσον τα εταιρικά αποτελέσματα αποδειχθούν ευνοϊκά. Οι Coca-Cola και Ford Motor αναμένεται να ανακοινώσουν αποτελέσματα την Τρίτη.