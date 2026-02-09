wyndham:-Επεκτείνεται-στην-Κωνσταντινούπολη-με-τις-πρώτες-branded-κατοικίες-και-νέο-ξενοδοχείο-ramada

Το άνοιγμα των Ramada Residences by Wyndham İstanbul Haramidere και Ramada by Wyndham Arnavutköy φέρνει νέα καταλύματα σε μία από τις πιο δημοφιλείς πόλεις του κόσμου.

Επιταχύνει την ανάπτυξή της στην Τουρκία, η Wyndham Hotels & Resorts ενισχύοντας την παρουσία της στην Κωνσταντινούπολη με δύο νέες μονάδες υπό το σήμα Ramada.

Οι νέες προσθήκες περιλαμβάνουν τις πρώτες branded κατοικίες του brand στην Τουρκία, καθώς και ένα νέο ξενοδοχείο, σηματοδοτώντας ακόμη ένα ορόσημο για ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ξενοδοχειακά brands παγκοσμίως.

Το Ramada by Wyndham Arnavutköy αποτελεί την ιδανική βάση για ταξιδιώτες εν κινήσει, σε απόσταση μόλις 15 χιλιομέτρων από το Διεθνές Αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, ενώ το Ramada Residences by Wyndham Istanbul Haramidere συνδυάζει τις υπηρεσίες και τις παροχές ενός ξενοδοχείου με τις ανέσεις και τις ευκολίες του σπιτιού σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Ο κ. Arcan Bayraktaroğlu, Country Director για την Τουρκία, Wyndham Hotels & Resorts, δήλωσε τα εξής: «Καθώς συνεχίζουμε να αναπτυσσόμαστε σε ολόκληρη την Τουρκία, η Κωνσταντινούπολη διατηρεί ξεχωριστή θέση στη στρατηγική μας, όπου πλέον διαθέτουμε περισσότερα από 40 ξενοδοχεία. Το άνοιγμα των πρώτων μας branded κατοικιών αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο, ανταποκρινόμενο στη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για προσβάσιμη, βιωματική διαμονή στην κατηγορία upper midscale. Τα δύο αυτά ανοίγματα αποτελούν απόδειξη της ευελιξίας που προσφέρει το brand Ramada για ένα ευρύ φάσμα φιλοξενιακών concept και διαφορετικές ανάγκες επισκεπτών».

Ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο ξενοδοχειακό brand που προσφέρει τις ανέσεις του σπιτιού

Οι branded κατοικίες αποτελούν μια αυξανόμενη τάση στη φιλοξενία, με τον αριθμό των έργων σε παγκόσμιο επίπεδο να έχει σχεδόν τριπλασιαστεί τα τελευταία 10 χρόνια, καταγράφοντας αύξηση 19% μόνο το 2025. Ως ο μεγαλύτερος ξενοδοχειακός franchisor στον κόσμο, η Wyndham, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της εξέλιξης. Με ένα καθιερωμένο χαρτοφυλάκιο αξιόπιστων brands στις κατηγορίες premium economy και upper midscale, η Wyndham βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση για να εξυπηρετήσει αυτό το αναπτυσσόμενο τμήμα απαιτητικών αγοραστών. Έρευνες δείχνουν ότι αναμένεται ισχυρή και διαρκής δυναμική τα επόμενα χρόνια, καθώς οι branded κατοικίες επεκτείνονται περαιτέρω σε νέες αγορές.

Το Ramada Residences by Wyndham İstanbul Haramidere εντάσσεται στο αυξανόμενο χαρτοφυλάκιο των Wyndham-branded Residences παγκοσμίως που ανταποκρίνονται σε αυτή τη ζήτηση. Το κατάλυμα διαθέτει συνολικά 81 δωμάτια και διαμερίσματα ενός, δύο και τριών υπνοδωματίων, με πλήρως εξοπλισμένες κουζίνες, ευρύχωρους χώρους καθιστικού και, σε επιλεγμένες μονάδες, εγκαταστάσεις πλυντηρίου εντός δωματίου. Σχεδιασμένο με γνώμονα την άνεση και την ευελιξία, το εύρος των τύπων δωματίων καλύπτει τις ανάγκες ενός ποικίλου κοινού, από οικογένειες έως επαγγελματίες ταξιδιώτες και επισκέπτες μακράς διαμονής.

Οι επισκέπτες και οι κάτοικοι μπορούν να απολαύσουν σημαντικές παροχές, όπως εποχική εξωτερική πισίνα, το εστιατόριο Elevate που σερβίρει διεθνή κουζίνα σε χαλαρό περιβάλλον, καφέ σε κήπο, καθώς και εγκαταστάσεις ευεξίας που περιλαμβάνουν γυμναστήριο και σπα με παραδοσιακό τουρκικό χαμάμ και σάουνα, καθώς και υπηρεσία δωματίου κατά τη διάρκεια της ημέρας. Βρίσκεται στην ευρωπαϊκή πλευρά της πόλης, διαθέτει ιδιωτικό χώρο στάθμευσης, ενώ η εγγύτητά του στον αυτοκινητόδρομο D-100 και στη γραμμή ταχείας λεωφορειακής μετακίνησης προσφέρει εύκολη πρόσβαση εντός της Κωνσταντινούπολης.

Ο κ. Baha Cuneydi, ιδιοκτήτης του Ramada Residences by Wyndham İstanbul Haramidere, δήλωσε τα εξής: «Το Ramada Residences by Wyndham İstanbul Haramidere ανοίγει σε μια κομβική στιγμή, καθώς οι ταξιδιώτες αναζητούν όλο και περισσότερο ευελιξία, χώρο και αξιοπιστία brand. Η εμπιστοσύνη που εμπνέει το brand Ramada στην Τουρκία και παγκοσμίως προσθέτει σημαντική αξία, συνδυάζοντας τα παγκόσμια πρότυπα ενός brand με την άνεση διαμονής τύπου κατοικίας. Καθώς εισερχόμαστε σε αυτό το νέο τμήμα της αγοράς, έχουμε τη στήριξη και την εμπιστοσύνη της μεγαλύτερης διεθνούς ξενοδοχειακής αλυσίδας της χώρας».

Ένα ξενοδοχείο αεροδρομίου που κάνει το ταξίδι εύκολο

Το Ramada by Wyndham Arnavutköy, ένα ακόμη νέο άνοιγμα της Wyndham στην Κωνσταντινούπολη, βρίσκεται σε απόσταση 15 χιλιομέτρων από το αεροδρόμιο της πόλης και είναι ειδικά σχεδιασμένο για επιβάτες διέλευσης. Το ξενοδοχείο προσφέρει αξιόπιστες υπηρεσίες μεταφοράς προς το αεροδρόμιο όλο το 24ωρο με χρέωση, ταχεία διαδικασία check-in και check-out για τη μείωση των χρόνων αναμονής, καθώς και οθόνες ζωντανής προβολής ώστε οι επισκέπτες να παρακολουθούν την κατάσταση των πτήσεών τους από την άνεση του lobby και άλλων κοινόχρηστων χώρων. Οι επισκέπτες εξασφαλίζουν ξεκούραστο ύπνο στα 130 ηχομονωμένα δωμάτια του ξενοδοχείου, που διαμορφώνονται από μονόκλινα δωμάτια για μεμονωμένους ταξιδιώτες έως κομψές σουίτες.

Πέρα από τις τρεις ευέλικτες αίθουσες συναντήσεων συνολικής επιφάνειας 106 τ.μ., το ξενοδοχείο προσφέρει επίσης πρακτικές παροχές, όπως ένα πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο Revive, το εμβληματικό Istanbul Restaurant με δυνατότητα φιλοξενίας 90 ατόμων και ένα καφέ ευρωπαϊκής έμπνευσης που προσφέρει φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα και σνακ για το δρόμο.

Ο κ. Ayhan Tas, Γενικός Διευθυντής του Ramada by Wyndham Arnavutköy, δήλωσε τα εξής: «Το Διεθνές Αεροδρόμιο Κωνσταντινούπολης κατατάσσεται σταθερά ανάμεσα στα πιο πολυσύχναστα και ταχύτερα αναπτυσσόμενα αεροδρόμια στον κόσμο. Σχεδιασμένο με προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια για άνεση και λειτουργικότητα, το Ramada by Wyndham Arnavutköy καλύπτει ιδανικά τις ανάγκες των επιβατών διέλευσης. Υπό την παγκόσμια αναγνωρισιμότητα του brand Ramada και με ρίζες στη ζεστασιά και τη γενναιοδωρία της τουρκικής φιλοξενίας, είμαστε εδώ για να κάνουμε τις διαμονές των επισκεπτών που ταξιδεύουν αεροπορικώς ευκολότερες, πιο φιλόξενες και πραγματικά ευχάριστες».

Η Κωνσταντινούπολη υποδέχθηκε σχεδόν 20 εκατ. επισκέπτες το 2025, εδραιώνοντας τη θέση της ανάμεσα στις πιο επισκέψιμες πόλεις του κόσμου. Η Wyndham ενισχύει την παρουσία της για να ανταποκριθεί σε αυτή την αυξανόμενη ζήτηση, με περισσότερα από 40 ξενοδοχεία να λειτουργούν ήδη στην πόλη και σχεδόν, ακόμη, 40 έργα υπό ανάπτυξη σε ολόκληρη την Τουρκία. Με τις νέες προσθήκες, η εταιρεία ενισχύει τη θέση της ως η μεγαλύτερη διεθνής ξενοδοχειακή εταιρεία στην Τουρκία, με περίπου 130 ξενοδοχεία σε λειτουργία σε σχεδόν 50 επαρχίες της χώρας.

Οι franchisees της Wyndham σε ολόκληρη την Τουρκία και την περιοχή της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Ευρασίας και Αφρικής επωφελούνται από το Wyndham Advantage, έναν συνδυασμό παγκόσμιας κλάσης μάρκετινγκ, διανομής και άλλων πόρων που έχουν σχεδιαστεί για να θέτουν τους ιδιοκτήτες στον δρόμο προς την επιτυχία. Συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων άνω των 375 εκατ. δολαρίων σε καινοτόμες τεχνολογίες από το 2018, οι ιδιοκτήτες έχουν πρόσβαση σε τεχνολογία κορυφαίου επιπέδου από ηγέτες του κλάδου, όπως συστήματα διαχείρισης ξενοδοχειακών μονάδων επόμενης γενιάς, καθώς και σε μια διαρκώς αυξανόμενη βάση περίπου 121 εκατ. μελών του Wyndham Rewards, που αντιπροσωπεύουν πάνω από το ένα τρίτο όλων των check-ins παγκοσμίως.