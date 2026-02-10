Άτυπη-Σύνοδος-ΕΕ:-to-bερολίνο-βάζει-στο-επίκεντρο-ανταγωνιστικότητα-και-ενιαία-κεφαλαιαγορά

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εφαρμόσει ένα φιλόδοξο πακέτο μεταρρυθμίσεων που θα καλύπτουν την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, τις κεφαλαιαγορές και την απλοποιημένη γραφειοκρατία έως το τέλος του 2026, σύμφωνα με έγγραφο που υποστηρίχθηκε από τις κυβερνήσεις της Γερμανίας, της Ιταλίας και του Βελγίου και είδε το Politico.

Το μονοσέλιδο έγγραφοπροορίζεται να χρησιμεύσει ως βάση για συζητήσεις μεταξύ 15 ηγετών που θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη πριν από τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ αργότερα την ίδια ημέρα στο Άλντεν Μπίζεν του Βελγίου, όπου θα δοθεί έμφαση στην ανταγωνιστικότητα.

Το έγγραφο προτρέπει την ΕΕ να ολοκληρώσει την Ενιαία Αγορά, να μειώσει τη γραφειοκρατία και να επιδιώξει περαιτέρω εμπορικές συμφωνίες για να «ανοίξει νέες αγορές και ευκαιρίες για την οικονομία της Ευρώπης».

Καθορίζει επίσης ένα επιθυμητό χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση αυτών των μεταρρυθμίσεων.

«Στόχος μας είναι να καταλήξουμε σε συμφωνία στη σύνοδο κορυφής του Μαρτίου (EUCO) και να ενσωματώσουμε αυτήν την ατζέντα στα συμπεράσματά της μέσω συγκεκριμένων πρωτοβουλιών, εντολών και προθεσμιών, ώστε να την εφαρμόσουμε πλήρως έως το τέλος του 2026», αναφέρει το έγγραφο.