Αίγυπτος:-Στο-χαμηλότερο-επίπεδο-από-τον-Σεπτέμβρη-ο-πληθωρισμός,-ανοίγει-ο-δρόμος-για-μείωση-επιτοκίων

Ο πληθωρισμός σε αστικές περιοχές διαμορφώθηκε στο 11,9% τον Ιανουάριο, από το 12,3% τον προηγούμενο μήνα.

Στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο έφτασε ο πληθωρισμός στην Αίγυπτο, ανοίγοντας τον δρόμο για μια μείωση επιτοκίων αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία της χώρας, ο πληθωρισμός σε αστικές περιοχές διαμορφώθηκε στο 11,9% τον Ιανουάριο, από το 12,3% τον προηγούμενο μήνα. Σε μηνιαία βάση, ο πληθωρισμός ήταν 1,2% έναντι 0,2% τον Δεκέμβριο.

Οι τιμές παρακολουθούνται στενά στην πιο πολυπληθή χώρα της Μέσης Ανατολής, η οποία έχει περιορίσει τον πληθωρισμό από τον Σεπτέμβριο του 2023 – όταν έφτασε σε ποσοστό ρεκόρ 38%, προτού οι αρμόδιες αρχές εξασφαλίσουν μια διεθνή οικονομική διάσωση ύψους 57 δισ. δολαρίων.

Ο χαμηλότερος πληθωρισμός επέτρεψε στην Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου να μειώσει το κόστος δανεισμού από τα ιστορικά υψηλά επίπεδα, περικόπτοντας τα επιτόκια πέντε φορές, με πιο πρόσφατη τον Δεκέμβριο. Η Αίγυπτος εξακολουθεί να έχει το μεγαλύτερο επιτόκιο στις αναπτυσσόμενες αγορές.

Το βασικό επιτόκιο καταθέσεων βρίσκεται στο 20%, ενώ στις 12 Φεβρουαρίου αναμένεται η επόμενη απόφαση της κεντρικής τράπεζας. Η Goldman Sachs προβλέπει μείωση 700 μονάδων βάσης μέσα στη χρονιά.

Οι τιμές τροφίμων και ποτών, που αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθωρισμού, αυξήθηκαν κατά 1,9% σε ετήσια βάση τον Ιανουάριο. Σε μηνιαίο επίπεδο, βρίσκεται στο 2,3%.