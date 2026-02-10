Αμετάβλητες-οι-λιανικές-πωλήσεις-στις-ΗΠΑ-τον-Δεκέμβριο

Η έκρηξη της δραστηριότητας στην αγορά από τους καταναλωτές στην αρχή της περιόδου των εορταστικών αγορών αποδείχθηκε σύντομη.

Αμετάβλητες παρέμειναν οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο, γεγονός που υποδηλώνει ότι η έκρηξη της δραστηριότητας στην αγορά από τους καταναλωτές στην αρχή της περιόδου των εορταστικών αγορών αποδείχθηκε σύντομη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το Υπουργείο Εμπορίου την Τρίτη, η αξία των λιανικών πωλήσεων, χωρίς προσαρμογή για τον πληθωρισμό, παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη μετά από αύξηση 0,6% τον Νοέμβριο, σύμφωνα με έκθεση του Υπουργείου Εμπορίου. Οι αναλυτές προέβλεπαν άνοδο κατά 0,4%.

Εξαιρουμένων των αντιπροσωπειών αυτοκινήτων και των πρατηρίων βενζίνης, οι πωλήσεις παρέμειναν επίσης σταθερές.

Οκτώ από τις 13 κατηγορίες λιανικής σημείωσαν μείωση, συμπεριλαμβανομένων των καταστημάτων ενδυμάτων και επίπλων. Οι πωλήσεις των αντιπροσωπειών αυτοκινήτων επίσης μειώθηκαν. Εν τω μεταξύ, οι δαπάνες αυξήθηκαν στα καταστήματα οικοδομικών υλικών και στα καταστήματα αθλητικών ειδών.