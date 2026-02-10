Αύξηση-2,3%-του-Γενικού-Δείκτη-Βιομηχανικής-Παραγωγής-το-2025

Αύξηση 3,9% κατέγραψε τον Δεκέμβριο του 2025 έναντι του Δεκεμβρίου 2024 ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ.

Αύξηση 3,9% κατέγραψε τον Δεκέμβριο του 2025 έναντι του Δεκεμβρίου 2024 ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ, με τον δείκτη για ολόκληρο το 2025 να ενισχύεται κατά 2,3%.

Ο δείκτης τον Δεκέμβριο του 2024 είχε σημειώσει αύξηση 7,7% σε την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2024 με το 2023.

Έτσι, ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 2,3%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Δεκεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2025, παρουσίασε αύξηση 1,4%.

Ο δείκτης του κλάδου λοιπών ορυχείων και λατομείων, σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση ενώ ο δείκτης του κλάδου κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση, κατά τον Δεκέμβριο 2025 σε σχέση με τον Νοέμβριο 2025.

Κατά τη σύγκριση των δεικτών του Δεκεμβρίου 2025 με τους αντίστοιχους δείκτες του Δεκεμβρίου 2024, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφηκε στον κλάδο λοιπών ορυχείων και λατομείων, ενώ η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε στον κλάδο κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων.

Σύγκριση μέσου δείκτη περιόδου Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2025 με τον αντίστοιχο της περιόδου Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2024

Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών μέσου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2025 κατά 2,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2024, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

Από την αύξηση:

• Κατά 8,8% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων.

• Κατά 3,3% του Δείκτη Μεταποίησης.

Από τη μείωση:

• Κατά 1,4% του Δείκτη Παροχής Νερού

• Κατά 1,9% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.