Γιατί-η-jp-morgan-αναζητά-«ταλέντα»-στην-Ευρώπη

«Χρονιά των megadeals» θεωρούν το 2026 οι τραπεζίτες της JP Morgan Chase, εκτιμώντας ότι η άνθηση των συγχωνεύσεων και εξαγορών θα συνεχιστεί. «Αυτή η δυναμική διατηρείται και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα συνεχιστεί και το 2026», λέει σε συνέντευξή του στην γερμανική Handelsblatt, o Φιλίππο Γκόρι, επικεφαλής Global Banking στην μεγαλύτερη αμερικανική επενδυτική τράπεζα.

Όλες οι μεγάλες αμερικανικές επενδυτικές τράπεζες αναμένουν άλλωστε, τεράστιες ευκαιρίες συγχωνεύσεων και εξαγορών στην Ευρώπη, το 2026. «Προσλαμβάνουμε προσωπικό σχεδόν σε κάθε χώρα της περιοχής», δήλωσε ένα διευθυντικό στέλεχος της τράπεζας. «Θα μπορούσε να είναι μια από τις καλύτερες χρονιές όλων των εποχών από την άποψη των συγχωνεύσεων και εξαγορών , τόσο παγκοσμίως όσο και στην Ευρώπη».

Πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι μια συμφωνία δισεκατομμυρίων ευρώ βρίσκεται στα σκαριά στη γερμανική χαλυβουργία: η αμερικανική εταιρεία Worthington Steel και η γερμανική εταιρεία επεξεργασίας χάλυβα και μετάλλου Klockner υπέγραψαν συμφωνία συγχώνευσης.

«Το χαρτοφυλάκιό μας είναι πιο γεμάτο από ποτέ», τονίζει ο 49χρονος Γκόρι, ο πρώτος Ιταλός τραπεζίτης που ηγείται όλων των δραστηριοτήτων της JP Morgan, στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Οι τραπεζίτες στο μεγαλύτερο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα των ΗΠΑ εργάζονται πάνω σε περισσότερες σημαντικές εξαγορές από ποτέ, τονίζει ο Φιλίππο Γκόρι.

Οι επενδυτές της Νότιας Ευρώπης

Αυτή η απόφαση επέκτασης ενισχύεται από το κλίμα αισιοδοξίας, που βλέπουν τα ανώτατα στελέχη της τράπεζας, σε συναντήσεις που κάνουν σε όλη την Ευρώπη. «Οι επενδυτές της Νότιας Ευρώπης, ειδικότερα, επιδεικνύουν ισχυρή εμπιστοσύνη χάρη στην επιταχυνόμενη ανάπτυξη μετά από χρόνια αναδιάρθρωσης μετά την οικονομική κρίση», τονίζουν στελέχη της τράπεζας.

Η πολιτική και οικονομική σταθερότητα χωρών, όπως η Ιταλίας συνεχίζει να προσελκύει ξένα κεφάλαια, τονίζουν.

Ευκαιρίες για στελέχη

Ο Τζέιμι Ντάιμον, το αφεντικό της JP Morgan, έχει ζητήσει άλλωστε από τα στελέχη της τράπεζας να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να επιτύχουν περισσότερες συμφωνίες συγχωνεύσεων και εξαγορών, αφού υστερούν σε σχέση με ανταγωνιστές όπως η Goldman Sachs .

Ο Γκόρι έστειλε αυτό το μήνυμα κατά τη διάρκεια εσωτερικής συνάντησης τον Ιανουάριο, σύμφωνα με το -. «Τα στελέχη ενημέρωσαν το προσωπικό ότι το τμήμα συγχωνεύσεων και εξαγορών της τράπεζας είχε μειωμένη απόδοση το 2025 και τόνισαν την ανάγκη βελτίωσης της απόδοσης για την ανάκτηση μεριδίου αγοράς», ανέφερε το αμερικανικό πρακτορείο

Η αισιοδοξία των επενδυτών, αφορά ιδίως τη Νότια Ευρώπη και τροφοδοτείται από την αναμενόμενη ανάπτυξη, λόγω της ισχυρής οικονομικής απόδοσης και των ευνοϊκών συνθηκών συναλλαγών.

Η JPMorgan Chase αναζητά μάλιστα στελέχη σε όλη την Ευρώπη, προβλέποντας απότομη αύξηση της δραστηριότητας συγχωνεύσεων και εξαγορών. «Η τράπεζα αναζητά ταλέντα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες», λέει ο Γκόρι

Τομείς όπως η τεχνολογία, η ενέργεια, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, η fintech και οι υποδομές αναμένεται να πρωτοστατήσουν σε συγχωνεύσεις και εξαγορές, παράλληλα με μια σταθερή ροή συναλλαγών στον τομέα της μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν

Οι επενδυτικές ευκαιρίες αναμένεται να αυξηθούν και προς τις δύο ακτές του Ατλαντικού – με τις ευρωπαϊκές εταιρείες να αναζητούν δυνατότητες ανάπτυξης στις Ηνωμένες Πολιτείες και τις αμερικανικές εταιρείες να επενδύουν σε όλη την Ευρώπη.

Ωστόσο, παραμένουν πιθανοί κίνδυνοι. Ο πληθωρισμός και οι γεωπολιτικές εντάσεις θα μπορούσαν να διαταράξουν τη ροή των συναλλαγών, ιδίως εάν οδηγήσουν σε αυξημένο κόστος. «Οι καθυστερήσεις στην επίτευξη των κερδών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσαν επίσης να επιβραδύνουν τις δυνατότητες. Επιπλέον, το τέλος ενός εξαιρετικά μακρού και ευνοϊκού πιστωτικού κύκλου παρουσιάζει άλλους πιθανούς κινδύνους», προειδοποιούν επενδυτικές πηγές.