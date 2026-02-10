Γιατί-το-Μαξίμου-«σήκωσε-το-γάντι»-του-Βενιζέλου:-Η-αφορμή-του-Συντάγματος-και-η-σύγκρουση-με-το-βλέμμα-στις-μετεκλογικές-συνεργασίες

Στον χθεσινό «πρωινό καφέ» του Μεγάρου Μαξίμου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε μια ρητή εντολή στους συνεργάτες του: να απαντήσουν σε σκληρό τόνο στον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελο Βενιζέλο, ο οποίος εδώ και μέρες εξαπολύει επιθέσεις στην κυβέρνηση με φόντο τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Ο κ. Βενιζέλος απέδωσε στο Μέγαρο Μαξίμου «συνταγματικό λαϊκισμό» και έγραψε την Κυριακή στην Καθημερινή ότι «δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις της αναθεωρητικής συναίνεσης, γιατί τις κατέστρεψε μια πολυετής αλαζονική συμπεριφορά που παραβίαζε συστηματικά θεμελιώδη δικαιώματα». Παράλληλα εξαπέλυσε πυρά στο Μέγαρο Μαξίμου για τον τρόπο που χρησιμοποίησε το άρθρο 86 στις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Τεμπών, αποδίδοντας στην κυβέρνηση υποκριτική διάθεση αναθεώρησης μετά το «πέπλο προστασίας» σε κυβερνητικά στελέχη σε κοινοβουλευτικό επίπεδο για τις εν λόγω υποθέσεις.

Η συνταγματική επάρκεια και η νομική πείρα του Ευάγγελου Βενιζέλου δεν αμφισβητούνται. Η κυβέρνηση όμως επέλεξε να του απαντήσει σκληρά επί του πολιτικού επιπέδου, μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου. «Θεωρώ λίγο οξύμωρο, για να το πω ευγενικά, ο εμπνευστής του “αμελλητί”, της προκαταρκτικής εξέτασης και αυτός που εισήγαγε την αποσβεστική προθεσμία στο Σύνταγμα, να κατηγορεί την Κυβέρνηση που έχει επικεφαλής αυτόν που από το 2006 ζητάει την αλλαγή του άρθρου 86. Και επί των ημερών του καταργήθηκε η αποσβεστική προθεσμία, για να μην μπορεί να τη γλιτώσει κανένας και να έχουμε όλοι, είτε έχουμε διατελέσει είτε όχι, υπουργοί και υφυπουργοί την ίδια παραγραφή», υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης. Παράλληλα υπενθύμισε ότι από το 2006, όταν ήταν ακόμα βουλευτής ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκίνησε τη συλλογή υπογραφών από βουλευτές για την αναθεώρηση του άρθρου 86, συγκεντρώνοντας όμως μόλις 8 υπογραφές αντί των 50 απαιτουμένων για να κινηθεί η διαδικασία.

Ο δεύτερος γύρος

Γνωρίζοντας κανείς έστω και…ελάχιστα τον Ευάγγελο Βενιζέλο, ήταν δεδομένο ότι δεν επρόκειτο να αφήσει τις βολές αυτές να πέσουν κάτω. Λίγο πριν την έναρξη της εκδήλωσης του Κύκλου Ιδεών για τη συνταγματική αναθεώρηση σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, ο κ. Βενιζέλος κατέδειξε την ενόχλησή του για τις κυβερνητικές βολές και εξέπεμεψε σε πολύ υψηλούς τόνους.

«Η κυβέρνηση μας είπε σήμερα ότι αφού συγκάλυψε τις ευθύνες των υπουργών της στις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Τεμπών, καταστρατηγώντας το άρθρο 86, τώρα είναι έτοιμη να διαμορφώσει μία τέλεια διάταξη του άρθρου 86, που δεν θα μπορεί να την παραβιάσει και να την καταστρατηγεί», υπογράμμισε ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, κατηγορώντας παράλληλα τη ΝΔ ότι στην αναθεώρηση του 2019 και με «νωπή» τη λαϊκή εντολή είχε την ευκαιρία να προχωρήσει μια πιο γενναία αναθεώρηση του άρθρου.

«Είναι λοιπόν σα να λέει ένας δολοφόνος ότι οδηγήθηκε στο φόνο επειδή ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας δεν είναι επαρκώς αυστηρός και, αντί να αναλάβει την ευθύνη της για αυτό, λέει ότι φταίει η διατύπωση του 2001 που την έκανα εγώ», προσέθεσε ο κ. Βενιζέλος με μια μάλλον σκληρή αναλογία, τονίζοντας παράλληλα ότι τότε κορυφαία στελέχη και γενικά οι βουλευτές της ΝΔ είχαν συμπράξει για την υπερψήφιση της διάταξης.

Κυβερνητικά στελέχη με τα οποία το thetimes|-.gr επικοινώνησε ζητώντας ένα σχόλιο για τις νέες βολές Βενιζέλου υπογράμμιζαν ότι «δεν απάντησε επί της ουσίας της κριτικής και άρα η απάντησή του επιβεβαιώνει τα όσα είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο briefing».

Σημειωτέον, στο χθεσινό πάνελ του κ. Βενιζέλου μετείχε ο Ευριπίδης Στυλιανίδης που θα είναι ο εισηγητής της ΝΔ για την αναθεώρηση. «Πρέπει οι προηγούμενες αναθεωρήσεις να είναι διδακτικές για να μην προσχωρήσουμε στον συνταγματικό λαϊκισμό», είπε ο κ. Στυλιανίδης, ενώ υπογράμμισε ότι η αναθεώρηση του άρθρου 86 πρέπει να ισορροπήσει μεταξύ της απόλυτης ατιμωρησίας των πολιτικών και τον κίνδυνο ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής.

Η κόντρα για την επόμενη μέρα

Είναι προφανές ότι η κόντρα κυβέρνησης-Βενιζέλου έχει «αύρα» από τα…προσεχώς, καθώς πολλοί στην κυβέρνηση αποδίδουν στον κ. Βενιζέλο έναν ιδιότυπο ρόλο «πολιτικού πάτρωνα» του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, την ώρα που το Μαξίμου θέτει διλήμματα στη Χαριλάου Τρικούπη και ανοίγει τη συζήτηση για την επόμενη μέρα των εκλογών. Σημειωτέον, στην πρώτη σειρά της χθεσινής εκδήλωσης του κ. Βενιζέλου ήταν ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Σε αυτό το πλαίσιο, διόλου τυχαία δεν ήταν και τα ερωτήματα του Άδωνι Γεωργιάδη (ΣΚΑΪ) προς τον κ. Βενιζέλο, με αφορμή το ερώτημα που είχε θέσει ο κ. Βενιζέλος σε πρόσφατη συνέντευξή του (Newsbomb) ως προς το αν η ΝΔ μπορεί να αποκλείσει ότι μετεκλογικά θα συνεργαστεί με τον Κυριάκο Βελόπουλο ή την Αφροδίτη Λατινοπούλου. «Στέλνω μήνυμα στον Βαγγέλη Βενιζέλο: Πρόεδρέ μου, σεβαστέ, ο Μητσοτάκης δεν θα κάνει κυβέρνηση με Βελόπουλο ή Λατινοπούλου, πήγαινε στον φίλο σου τον Ανδρουλάκη και πες μας εσείς τι θα κάνετε», είπε ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της ΝΔ, μετατοπίζοντας το δίλημμα στο στρατόπεδο του ΠΑΣΟΚ.