Εβδομάδα ανακοινώσεων και συνεδριάσεων στο ΠΑΣΟΚ – Τι λένε τα στελέχη για τη «διεύρυνση» πίσω από κλειστές πόρτες

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σήμερα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, όπου θα συναντηθεί με μέλη και φίλους του κόμματος

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Μετά τις ανακοινώσεις για την Επιτροπή Διεύρυνσης και Συμπαράταξης του ΠΑΣΟΚ, που περιλαμβάνει πολλά ΠΑΣΟΚογενή στελέχη που είχαν μεταπηδήσει στον ΣΥΡΙΖΑ, 11 ακαδημαϊκούς αλλά και αρκετά στελέχη που δεν είχαν αλλάξει μετερίζι, παρέμεναν όμως ανενεργά στην πράσινη παράταξη, σειρά έχει η συνεδρίαση της Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου που θα διεξαχθεί την Τετάρτη στη Χ.Τρικούπη, αλλά και η συνάντηση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος που αναμένεται να συνεδριάσει την Παρασκευή.

Τα «αγκάθια» για τον τρόπο επιλογής των συνέδρων και τον αλγόριθμο που θα χρησιμοποιηθεί παραμένουν και αναζητείται η χρυσή τομή, ώστε το κόμμα να οδηγηθεί στο συνέδριο με όσο το δυνατόν λιγότερες αναταράξεις.

Η εσωκομματική αντιπολίτευση του Νίκου Ανδρουλάκη φαίνεται ότι προς το παρόν τηρεί στάση αναμονής και τα σχόλια για την επιτροπή διεύρυνσης που ανακοινώθηκε μπορεί να μην είναι διθυραμβικά, ωστόσο δεν είναι και φαρμακερά. Παρά το γεγονός ότι σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις στελέχη της πράσινης παράταξης που έμειναν στα δύσκολα χρόνια του ΠΑΣΟΚ σημειώνουν ότι αρκετά από τα στελέχη που ανακοινώθηκαν ήταν ήδη στο κόμμα και να προβάλλουν ενστάσεις για κάποιες από τις επιλογές, ωστόσο αναγνωρίζουν ότι η κίνηση είναι σωστή αν και αργοπορημένη.

Οι περισσότεροι, μάλιστα, αναγνωρίζουν ότι στο άτυπο μπρα-ντε-φερ Ανδρουλάκη με τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα για την πρωτοκαθεδρία στην Αριστερά και τον διαγκωνισμό για τα στελέχη, φαίνεται ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ νικάει στα σημεία, καθώς στη λίστα της Χαριλάου Τρικούπη ανάμεσα στα 44 πρόσωπα υπάρχουν πρώην υπουργοί και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ την κίνηση του Αλέξη Τσίπρα έχουν μέχρι στιγμής στηρίξει τρεις πασοκογενεις, ο Γιώργος Σιακαντάρης, ο Αντώνης Σαουλίδης και ο Γιώργος Μπουλμπασάκος.

Βέβαια, καθοριστικό ρόλο στην ήπια και εντός των τειχών κριτική παίζει και το γεγονός ότι στα ονόματα που ανακοινώθηκαν δεν εμφανίζεται κάποιο από τα στελέχη που αποτελεί κόκκινο πανί για την παράταξη. Εξάλλου ο Κώστας Σκανδαλίδης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών στη Χαριλάου Τρικούπη φρόντισε να ξεκαθαρίσει ότι «Η επιτροπή δεν ασχολείται με εν ενεργεία βουλευτές καθώς τέτοιες συζητήσεις γίνονται σε κεντρικό επίπεδο και ο πρόεδρος έχει τον πρώτο λόγο».

Την ίδια ώρα όλα δείχνουν ότι εν ενεργεία βουλευτές άλλων κομμάτων είναι όλο και πιο κοντά στην ένταξη στην πράσινη παράταξη, όπως η βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Νίνα Κασιμάτη, ο ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής Νίκος Φαραντούρης αλλά και ο ανεξάρτητος βουλευτής Ευάγγελος Αποστολάκης.

Ο Χάρης Δούκας σε δημόσιες τοποθετήσεις του έχει πολλές φορές επισημάνει ότι οι εν ενεργεία βουλευτές θα πρέπει να παραδώσουν την έδρα τους για να ενταχθούν στο ΠΑΣΟΚ , αντιτιθέμενος στο πλιάτσικο άλλων κομμάτων, ενώ ιδιαίτερα η περίπτωση της Νίνας Κασιμάτη συγκεντρώνει ισχυρές ενστάσεις από το Παπανδρεϊκό μπλοκ, με τον Φίλιππο Σαχινίδη να έχει ζητήσει μέχρι και εξομολόγηση από τη βουλευτή για την επιστροφή της στο κόμμα. Γι’ αυτό και τον χειρισμό της ένταξης εν ενεργεία βουλευτών έχει αναλάβει προσωπικά ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σήμερα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, όπου θα συναντηθεί με μέλη και φίλους του κόμματος, ωστόσο την Παρασκευή έχει ραντεβού στη Χαριλάου Τρικούπη με τα κορυφαία στελέχη που απαρτίζουν την πολιτική γραμματεία του κόμματος. Χάρης Δούκας, Παύλος Γερουλάνος, Άννα Διαμαντοπούλου και σύσσωμη η επιτροπή θα ανταλλάξουν απόψεις πριν την πανηγυρική συνεδρίαση της Κ.Ο.Ε.Σ την Κυριακή, με πολλούς να εκτιμούν ότι ο χειρισμός από τον Νίκο Ανδρουλάκη θα καθορίσει το πλαίσιο και αν θα βγουν τα μαχαίρια ή θα παραμείνουν στα θηκάρια.



