Επιμένει-η-paramount:-Προσφέρει-αποζημίωση-2,8-δισεκ.-δολαρίων-για-να-«σπάσει»-η-συμφωνία-warner-netflix

Η Paramount Skydance ενίσχυσε την προσφορά της για την Warner Bros Discovery προσφέροντας επιπλέον μετρητά για κάθε τρίμηνο που η συμφωνία δεν θα ολοκληρωθεί μετά από αυτό το έτος και συμφώνησε να καλύψει την αποζημίωση που θα όφειλε η ιδιοκτήτρια εταιρεία του HBO στο Netflix σε περίπτωση που σπάσει η συμφωνία.

Παρόλο που η Paramount δεν αύξησε τη συνολική προσφορά ανά μετοχή, οι βελτιώσεις σηματοδοτούν την τελευταία προσπάθεια της εταιρείας να προσελκύσει τους μετόχους της Warner Bros στην παρατεταμένη διαμάχη της με το Netflix για τον έλεγχο ορισμένων από τα πιο πολύτιμα τηλεοπτικά και κινηματογραφικά περιουσιακά στοιχεία στον κόσμο.

Η μητρική εταιρεία του CBS προσέφερε μια «τιμή έναρξης» 25 σεντς ανά μετοχή που θα ισούται με περίπου 650 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά κάθε τρίμηνο μεταξύ των αρχών του 2027 και της ολοκλήρωσης μιας συμφωνίας με την Warner Bros, δήλωσε η Paramount την Τρίτη.

Δεν αύξησε τη συνολική προσφορά της των 30 δολαρίων ανά μετοχή, ή 108,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, για ολόκληρη την Warner Bros, συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών στοιχείων καλωδιακής τηλεόρασης.

Ωστόσο, η Paramount προσφέρει αποζημίωση 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα οφείλει η Warner Bros στο Netflix εάν η συμφωνία των 82,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τα στούντιο και τα περιουσιακά στοιχεία streaming της σπάσει.

Τόσο το Netflix όσο και η Paramount εποφθαλμιούν την Warner Bros για τα κορυφαία κινηματογραφικά και τηλεοπτικά στούντιο, την εκτεταμένη βιβλιοθήκη περιεχομένου και τα μεγάλα franchise όπως το “Game of Thrones”, το “Harry Potter” και τους υπερήρωες Batman και Superman της DC Comics.

Αρκετοί αναλυτές δήλωσαν ότι η κίνηση αυτή σηματοδότησε την πεποίθηση της Paramount ότι η συμφωνία με το Netflix ενδέχεται να μην περάσει τον κανονιστικό έλεγχο και ότι θα έχει ευκολότερη πορεία προς την έγκρισή της, αλλά μπορεί να μην είναι αρκετή για να πείσει τους επενδυτές που περιμένουν μια υψηλότερη προσφορά.

«Η πιο γλυκανάλατη προσφορά φαίνεται να μην είναι επαρκής. Ωστόσο, αυξάνει την πίεση στην Warner Bros και περιορίζει κάπως τις δικαιολογίες», δήλωσε ο Πάολο Πεσκατόρε, αναλυτής της PP Foresight.

Η Warner Bros Discovery και το Netflix δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό. Οι μετοχές της Warner Bros σημείωσαν άνοδο 1,6%, ενώ η Netflix κέρδισε 2,7% και η Paramount σημείωσε άνοδο 0,7%.

«Ουσιαστικές βελτιώσεις»

Η Paramount αποκάλυψε επίσης διάφορα άλλα μέτρα που στοχεύουν άμεσα στην αντιμετώπιση των επικρίσεων σχετικά με την προσφορά της από το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros. Θα στηρίξει την προγραμματισμένη ανταλλαγή χρέους της Warner Bros, εξαλείφοντας τον κίνδυνο πιθανής αποζημίωσης 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων που οφείλεται στους ομολογιούχους και θα παράσχει στην WBD την ίδια προσωρινή λειτουργική ευελιξία που διαπραγματεύτηκε με το Netflix.

Η εταιρεία δήλωσε επίσης ότι πιστοποίησε τη συμμόρφωση με το δεύτερο αίτημα του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ τη Δευτέρα, ενεργοποιώντας μια περίοδο αναμονής 10 ημερών και έχει ήδη εξασφαλίσει άδεια για ξένες επενδύσεις στη Γερμανία. Πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε συνομιλίες με τις αντιμονοπωλιακές ρυθμιστικές αρχές στις ΗΠΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο.

«Προχωράμε σε ουσιαστικές βελτιώσεις – υποστηρίζοντας αυτήν την προσφορά με δισεκατομμύρια δολάρια, παρέχοντας στους μετόχους βεβαιότητα αξίας, σαφή ρυθμιστική πορεία και προστασία από την αστάθεια της αγοράς», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Paramount, Ντέβιντ Έλισον.

Ο ιδιοκτήτης της CBS έχει ξεκινήσει μια επιθετική εκστρατεία στα μέσα ενημέρωσης για να προσπαθήσει να πείσει τους μετόχους ότι η προσφορά του είναι ανώτερη, αλλά η Warner Bros απέρριψε την Paramount.

Η Warner Bros θα πραγματοποιήσει ειδική συνάντηση επενδυτών για να ψηφίσουν για τη συμφωνία με το Netflix, με την πρωτοπόρο του streaming να λέει ότι η συνάντηση αναμενόταν να πραγματοποιηθεί μέχρι τον Απρίλιο.

Τον περασμένο μήνα, η Netflix είχε μεταβεί σε μια προσφορά εξ ολοκλήρου σε μετρητά για την Warner Bros, χωρίς να αυξήσει την τιμή της στα 82,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros υποστήριξε ότι η συμφωνία συγχώνευσης της Netflix είναι ανώτερη από την προσφορά της Paramount, επειδή οι επενδυτές της θα διατηρούσαν μερίδιο στην ξεχωριστά εισηγμένη Discovery Global.

Με πληροφορίες από Reuters