Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ 2025: Οι νικητές και οι εμβληματικές διακρίσεις στη βραδιά απονομής

Οι εισηγμένες επιχειρήσεις που στηρίζουν την ελληνική οικονομία και

συμβάλλουν στην ανάπτυξη του χρηματιστηριακού θεσμού βρέθηκαν, για 23η

συνεχόμενη χρονιά, στο επίκεντρο της Τελετής Απονομής των

Επιχειρηματικών Βραβείων ΧΡΗΜΑ #hraw25, τα οποία διοργανώνει το

περιοδικό ΧΡΗΜΑ σε συνεργασία με την ethosEVENTS, την εβδομαδιαία

ηλεκτρονική εφημερίδα ΧΡΗΜΑ Week και το οικονομικό και επιχειρηματικό

portal banks.com.gr.

Η λαμπερή τελετή απονομής των #hraw25 πραγματοποιήθηκε την

Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026, στο Divani Caravel. Την εκδήλωση

τίμησαν με τη συμμετοχή τους εξέχοντες θεσμικοί ομιλητές και σημαντικοί

εκπρόσωποι της επιστημονικής κοινότητας και της αγοράς.

Στη φετινή διοργάνωση απονεμήθηκαν τρεις τιμητικές διακρίσεις και

συγκεκριμένα:

Η τιμητική διάκριση «Εμβληματική Προσωπικότητα της Ελληνικής

Κεφαλαιαγοράς για το 2025» απονεμήθηκε στον κ. Γεώργιο Στάσση,

Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου ΔΕΗ.

Η τιμητική διάκριση «Εμβληματική Προσωπικότητα της Τραπεζικής

Αγοράς για το 2025» απονεμήθηκε στον κ. Αριστοτέλη (Τέλη)

Μυστακίδη, Aegean Baltic Bank.

Την τιμητική διάκριση «Εμβληματική Προσωπικότητα στις Νέες

Τεχνολογίες για το 2025» έλαβε ο κ. Θανάσης Ναυρόζογλου, Πρόεδρος

και Διευθύνων Σύμβουλος της Natech Banking Solutions.

Το βραβείο Καλύτερης Εταιρείας 2025 απονεμήθηκε στις παρακάτω

εταιρείες:

1ο Βραβείο: ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK

2ο Βραβείο: METLEN ENERGY & METALS

3ο Βραβείο: ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Όλες τις εταιρείες που βραβεύθηκαν στα Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ

2025, στις 19 κατηγορίες, μπορείτε να τις δείτε αναλυτικά εδώ

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, θεσμικό χαιρετισμό απηύθυνε ο

Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκος

Παπαθανάσης: «Η αριστεία είναι ένα στοιχείο το οποίο αναζητούν οι

ελληνικές επιχειρήσεις, αναζητά η ελληνική Πολιτεία, αναζητά η ελληνική

κυβέρνηση. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η χώρα μας δημοσιονομικά

βρίσκεται στις καλύτερες χώρες, με την καλύτερη δημοσιονομική πορεία. Έχει

μεγάλη σημασία να γνωρίζουμε ότι έχουμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα

οποία είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, του Ταμείου Ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ

Έχουμε ένα νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, το οποίο το 2021-2025

ήταν 10 δισεκατομμύρια ευρώ και φέτος ξεκίνησε με 22 δισεκατομμύρια

ευρώ. Αυτό είναι το εθνικό σκέλος, το οποίο προκύπτει μέσα από τη

δημοσιονομική δυνατότητα της χώρας να έχει υψηλότερους πόρους. Έχουμε

μάθει μέσα από τα προβλήματα που περάσαμε να είμαστε καλοί και στις

μεταρρυθμίσεις και στην απορρόφηση των πόρων. Και, βεβαίως, τη νέα

προγραμματική περίοδο είμαστε σε μια διαπραγμάτευση για 50

δισεκατομμύρια ευρώ, που θα ξεκινήσει από το 2028. Η Ελλάδα, λοιπόν,

βρίσκεται σε μια ανοδική πορεία, θα συνεχίσουμε να είμαστε, πιστεύουμε, στη

σωστή δημοσιονομική εικόνα και πορεία, δεν θέλουμε να μεταφέρουμε

προβλήματα –όπως είχε γίνει στο παρελθόν– στο μέλλον, θέλουμε να λύνουμε

τα προβλήματα, να προχωράμε με μεταρρυθμίσεις και να αλλάζουμε συνεχώς,

και να βελτιώνουμε το επιχειρηματικό περιβάλλον».

Ομιλία παρέθεσε ο Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Θεόδωρος

Πελαγίδης, κατά την οποία αναφέρθηκε στους δασμούς, στην πολιτική

Τραμπ, στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, στο δολάριο, στο κόστος

ενέργειας, στην ΑΙ, αλλά και στις σπάνιες γαίες.

Όπως είπε: «(…) εμποροκρατία είναι οι δασμοί. Έχουμε περάσει σε ένα

σύστημα πιο διευθυνόμενου εμπορίου. Η Κίνα είναι ασυγκράτητη. Δεν μπορεί

ούτε η ίδια η πολιτική εξουσία να αλλάξει το υπόδειγμα της Κίνας από την

τόση εξωστρέφεια. Οι μεγάλες κυβερνήσεις εργαλειοποιούν τους δασμούς για

το έλλειμμα. Παρατηρούμε μια αστάθεια με την pax dollar year και όταν η

αξία του νομίσματος διακυβεύεται, κινούμαστε προς τα μέταλλα, όπως ο

χρυσός. Η κινητικότητα του χρήματος έχει μειωθεί και υπάρχει μεγάλος

ανταγωνισμός για το ποιες δραστηριότητες θα είναι ελκυστικές. O κόσμος μας

είναι ένας πολύ αβέβαιος και μεταβαλλόμενος». Επίσης, σημείωσε ότι «το

ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών δεν δείχνει μειωμένη ανταγωνιστικότητα. Το

εμπορικό ισοζύγιο καθορίζεται από τις κινήσεις κεφαλαίων. Αν είναι θετικές, το

ισοζύγιο θα είναι αρνητικό. Το ελληνικό κεφαλαιακό ισοζύγιο είναι 20 δισ.

πλεονασματικό».

Ο κ. Μιχαήλ Φέκκας, Α’ Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΝΠΔΔ,

ανέφερε στον χαιρετισμό του: «Τα Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ είναι πλέον

θεσμός-σημείο αναφοράς για την επενδυτική κοινότητα. Στηρίζουμε τις

πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν τις εταιρείες που ενισχύουν την εικόνα της

αγοράς. Τιμώνται προσωπικότητες που άφησαν το αποτύπωμά τους στην

κεφαλαιαγορά. Από το 2003, τα βραβεία αυτά δεν λειτουργούν απλώς ως

επιβράβευση, αλλά και ως μηχανισμός ενίσχυσης της διαφάνειας, της

εμπιστοσύνης και της αξιοπιστίας της αγοράς μέσα από μια διαδικασία

αξιολόγησης που δίνει φωνή και στο επενδυτικό κοινό. Στην Επιτροπή

Κεφαλαιαγοράς, αναγνωρίζουμε ότι η επιχειρηματική αριστεία δεν είναι

στατική. Απαιτεί συνεχή προσαρμογή, πειθαρχία στη διακυβέρνηση,

υπευθυνότητα απέναντι στους επενδυτές και επενδύσεις που δημιουργούν

πραγματική αξία. Γι’ αυτό και στηρίζουμε τις πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν

εταιρείες με στρατηγική ανθεκτικότητα και προοπτική. Εταιρείες που με τις

τάσεις τους ενισχύουν τη λειτουργία και την εικόνα της αγοράς».

Στο πλαίσιο της Τελετής Απονομής, εκπρόσωποι των θεσμικών φορέων

απηύθυναν χαιρετισμό και συμμετείχαν στις απονομές των βραβείων.

Ειδικότερα, τη διοργάνωση τίμησαν με την παρουσία τους οι:

κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου

Αθηνών (ΕΕΑ)

Δρ. Χρήστος Νούνης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής

Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛΕΤΕΑ) και Πρόεδρος του

Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης του Υπουργείου Οικονομικών (ΤΕΑ-

ΥΠΟΙΚ)

κ. Κρις Αίσωπος, Πρόεδρος της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών

κ. Σπύρος Κυρίτσης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Μελών Χρηματιστηρίων

Αθηνών (ΣΜΕΧΑ)

κ. Βασίλης Παναγιωτίδης, Ανώτερος Διευθυντής της Ελληνικής Ένωσης

Τραπεζών (ΕΕΤ)

κα Κρίστη Κακομανώλη, Head of Communications & Public Relations της

Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ)

