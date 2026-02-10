ΕΣΠΑ:-«Παράγουμε-εδώ»-και-«Πτυχιούχοι-επαγγελματίες»-οι-πρώτες-επιδοτήσεις-του-2026

Εντός του μήνα αναμένεται η προκήρυξη του «Παράγουμε Εδώ» για εξαγωγικές μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις. Τον Μάρτιο, οι επιδοτήσεις για τους πτυχιούχους που θέλουν να ανοίξουν γραφείο. Πάει για Μάιο το νέο «Ανακαινίζω».

Με τη δράση επιδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων «Παράγουμε Εδώ» που αναμένεται να προκηρυχθεί μέσα στο μήνα κάνει πρεμιέρα για το 2026 το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 21-27» του ΕΣΠΑ, ενώ θα ακολουθήσει προς τα τέλη Μαρτίου η επιδότηση για τους νέους πτυχιούχους (μηχανικούς, γιατρούς, δικηγόρους, λογιστές) που θέλουν να ανοίξουν το δικό τους γραφείο.

Τα δύο παραπάνω προγράμματα περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό για το 2026 o οποίος όπως είχε γράψει το - προβλέπει δράσεις που αγγίζουν τα 150 εκατ. ευρώ. Η αρχή θα γίνει με το πρόγραμμα «Παράγουμε Εδώ» το οποίο με βάση τον προγραμματισμό θα έχει προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ. Η προκήρυξη της δράσης, όπως δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Νίκος Παπαθανάσης μιλώντας στο ERTnews θα πραγματοποιηθεί μέσα στο ερχόμενο 10ήμερο και σίγουρα μέχρι το τέλος του μήνα.

Υπενθυμίζεται πως η δράση «Παράγουμε Εδώ» έχει ως στόχο την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας στη μεταποίηση και σε κλάδους με σημαντική ανισορροπία μεταξύ εγχώριας προσφοράς και ζήτησης για επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού τουλάχιστον 100 χιλιάδων ευρώ.

Οι επιδοτήσεις που θα φτάνουν το 50% των επενδυτικών σχεδίων με όριο τις 200.000 ευρώ αναμένεται κατά βάση να κατευθυνθούν σε παραγωγικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως: Φαρμακευτικά προϊόντα, ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός και υλικά, χημικά προϊόντα και πλαστικά, βασικά μέταλλα, ηλεκτρονικά, ηλεκτρικός εξοπλισμός και συσκευές, βιομηχανικά μηχανήματα, μεταφορικός εξοπλισμός καθώς και καταναλωτικά βιομηχανικά προϊόντα (ένδυση, υπόδηση, έπιπλα).

Σύμφωνα με την προδημοσίευση της δράσης οι ενέργειες που θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν περιλαμβάνουν:

Εκσυγχρονισμό παραγωγής: Επενδύσεις σε σύγχρονο μηχανολογικό και παραγωγικό εξοπλισμό για αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και βελτίωση της αποδοτικότητας.

Τεχνολογική αναβάθμιση: Υιοθέτηση προηγμένων τεχνολογιών, αυτοματισμών και ψηφιακών συστημάτων (Industry 4.0, IoT, κ.ά.) στην παραγωγική διαδικασία για μείωση κόστους και βελτίωση ποιότητας προϊόντων.

Έρευνα & Ανάπτυξη προϊόντων: Ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων μέσω δραστηριοτήτων R&D, με στόχο την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής σε κρίσιμους τομείς και τη δημιουργία ανταγωνιστικών προϊόντων προς εξαγωγή.

Πιστοποιήσεις και ποιότητα: Απόκτηση πιστοποιήσεων ποιότητας και συμμόρφωση προϊόντων με διεθνή πρότυπα (σήματα, διαπιστεύσεις), ώστε τα προϊόντα να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της εγχώριας και διεθνής αγοράς.

Σχεδιασμός και branding: Ανασχεδιασμός προϊόντων, βελτίωση σχεδίασης/συσκευασίας και ανάπτυξη branding για την ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας και της εμπορικής απήχησης τους στη διεθνή αγορά.

Ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού: Κάλυψη μισθολογικού κόστους εξειδικευμένου προσωπικού που συμβάλλει στην αναβάθμιση της παραγωγικής ικανότητας και την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της επιχείρησης.

Επιδοτήσεις 70 + 12 εκατ. ευρώ για πτυχιούχους

Εντός του Μαρτίου αναμένεται να ανοίξει και το νέο πρόγραμμα προϋπολογισμού 70 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν νέα επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ουσιαστικά θα επιδοτείται η έναρξη επιχείρησης από νέους μηχανικούς, γιατρούς, δικηγόρους και επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαθανάση:

13.000 ευρώ θα λαμβάνει ένας νέος πτυχιούχος που ιδρύει ατομική επιχείρηση,

21.000 ευρώ θα δίνονται σε περίπτωση σύστασης εταιρείας από δύο πτυχιούχους,

επιπλέον 15.000 ευρώ προβλέπονται εφόσον προσληφθεί ένας εργαζόμενος, με υποχρέωση διατήρησης της θέσης για έναν χρόνο.

Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν και όσοι έχουν ξεκινήσει τη δραστηριότητά τους εντός του 2025. Προβλέπεται επίσης μοριοδότηση για περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές και για άτομα με αναπηρία.

Στον σχεδιασμό του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» προβλέπεται και ξεχωριστό πρόγραμμα για την ενίσχυση νεοσύστατων επιχειρήσεων από πτυχιούχους στην Περιφέρεια Θεσσαλίας με προϋπολογισμό 12 εκατ. ευρώ

Στον προγραμματισμό προβλέπεται και η θεσμοθέτηση νέων ταμείων το 2026, όπως το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας (έως 170 εκατ. ευρώ), το Ταμείο Εγγυοδοσίας DeLFI Plus (έως 500 εκατ. ευρώ) και το Patent Fund (41,4 εκατ. ευρώ) για τη στήριξη της κατοχύρωσης ευρεσιτεχνιών.

Πάει για Μάιο το νέο «Ανακαινίζω»

Για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης που έχει μπει ως βασική προτεραιότητα στην πολιτική ατζέντα της κυβέρνησης το νέο «Ανακαινίζω» το οποίο θα είναι το πρώτο πρόγραμμα επιδότησης από το ΕΣΠΑ που θα επιδοτεί εργασίες γενικής ανακαίνισης με κάποια ενεργειακή αναβάθμιση.

Το πρόγραμμα που αναμένεται να ανοίξει τον Μάιο -λίγο αργότερα από τις αρχικές προβλέψεις- σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα θα έχει προϋπολογισμό 400 εκατ. ευρώ με ανώτερο ποσό επιδότησης τις 36.000 ευρώ.

Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και το 90% , καλύπτοντας εργασίες όπως:

ανακαίνιση κουζίνας και μπάνιου,

αλλαγή δαπέδων,

αντικατάσταση πλακιδίων,

βαφές και λοιπές εσωτερικές εργασίες.

Το πρόγραμμα αφορά τόσο κατοικημένες όσο και κλειστές κατοικίες που προορίζονται για ενοικίαση, με την προϋπόθεση ότι το ενοίκιο θα παραμείνει σταθερό για τρία χρόνια.