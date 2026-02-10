Ευρωαγορές:-Μεικτό-άνοιγμα-εν-μέσω-καταιγισμού-εταιρικών-αποτελεσμάτων

Με μικτό πρόσημο ανοίγουν οι ευρωαγορές την Τρίτη (10/2), εν μέσω καταιγισμού εταιρικών ανακοινώσεων αποτελεσμάτων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 παράμενει σχεδόν αμετάβλητος, σε αρνητικό όμως έδαφος στις 621.26 μονάδες, χωρίς να διαμορφώνεται σαφής τάση μεταξύ των βασικών χρηματιστηρίων και κλάδων.

Πιο συγκεκριμένα, ο γερμανικός DAX υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,03% στις 24,994.37 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE υποχωρεί κατά 0,42% στις 10,342.97 μονάδες. Στον αντίποδα, σε θετικό έδαφος κινείται ο γαλλικός CAC ο οποίος ενισχύεται 0,37% στις 8,354.46 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες, ο ισπανικός IBEX υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,15% στις 18,165.35 μονάδες, ενώ πτωτικά κινείται και ο ιταλικός MIB κατά 0,20% στις 46,733.50 μονάδες.

Σημειώνεται ότι η Τρίτη είναι μια ιδιαίτερα φορτωμένη ημέρα για την ανακοίνωση εταιρικών αποτελεσμάτων, με ορισμένες από τις πλέον προβεβλημένες ευρωπαϊκές εταιρείες να ενημερώνουν τους επενδυτές για τις οικονομικές τους επιδόσεις.

Μεταξύ αυτών και η Philips, η οποία δημοσίευσε τα αποτελέσματα για το σύνολο του 2025 πριν από το άνοιγμα της αγοράς το πρωί της Τρίτης.

Παρότι η εταιρεία κατέγραψε αύξηση 6% στις συγκρίσιμες νέες παραγγελίες και επέστρεψε στην κερδοφορία έπειτα από καθαρή ζημία το 2024, προχώρησε παράλληλα σε υποβάθμιση των προοπτικών της για το 2026. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι πλέον αναμένει η συγκρίσιμη αύξηση πωλήσεων φέτος να διαμορφωθεί μεταξύ 3% και 4,5%, έναντι της προηγούμενης εκτίμησης για 4,5%.

Τα καθαρά κέρδη για το έτος αυξήθηκαν κατά 1,6 εκατ. ευρώ, εξέλιξη που η Philips απέδωσε στα υψηλότερα λειτουργικά έσοδα, στις χαμηλότερες φορολογικές επιβαρύνσεις και στη μείωση των δαπανών.

Η μετοχή της Philips σημείωσε άλμα 9,7% στις πρώτες συναλλαγές.

Στο Λονδίνο τώρα, η μετοχή της BP κατέγραφε πτώση 3,4%, αφού η εταιρεία ανακοίνωσε την Τρίτη ότι αναστέλλει το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών «προκειμένου να επιταχύνει την ενίσχυση» του ισολογισμού της. Τα καθαρά κέρδη του πετρελαϊκού κολοσσού για το σύνολο του 2025 διαμορφώθηκαν στα 7,49 δισ. δολάρια, χαμηλότερα από τις προσδοκίες της αγοράς.

Παράλληλα, οι επενδυτές παρακολουθούν και τις πολιτικές εξελίξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου η θέση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ παραμένει επισφαλής. Βουλευτές ασκούν πιέσεις στον Στάρμερ να παραιτηθεί, μετά από σειρά αναδιπλώσεων πολιτικής και τη νέα αντιπαράθεση που έχει προκύψει γύρω από τον διορισμό του Πίτερ Μάντελσον — του οποίου οι σχέσεις με το χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν έχουν επανέλθει στην επικαιρότητα — στη θέση του πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών.