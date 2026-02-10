ΗΠΑ:-Οι-τιμές-εισαγωγών-παρέμειναν-αμετάβλητες-σε-ετήσια-βάση-τον-Δεκέμβριο

Οι τιμές εισαγωγών στις ΗΠΑ παρέμειναν αμετάβλητες σε ετήσια βάση τον Δεκέμβριο, μετά από πτώση 0,1% τον Νοέμβριο, δήλωσε την Τρίτη το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας (BLS) του υπουργείου Εργασίας.

Το κλείσιμο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης πέρυσι εμπόδισε τη συλλογή δεδομένων έρευνας για τον Οκτώβριο, με αποτέλεσμα το BLS να μην δημοσιεύσει τις μηνιαίες μεταβολές στις τιμές εισαγωγών για τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Οι τιμές εισαγωγών αυξήθηκαν κατά 0,1% σε μηνιαία βάση τον Δεκέμβριο.

Το BLS παρέλειψε επίσης τη δημοσίευση λεπτομερούς δελτίου τύπου λόγω του συμπιεσμένου προγράμματος δημοσίευσης μετά το κλείσιμο των 43 ημερών. Ωστόσο, σημείωσε ότι το πρόσφατο τριήμερο κλείσιμο δεν επηρέασε τη συλλογή δεδομένων για τους δείκτες τιμών.

- Reuters