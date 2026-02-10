Close Menu
    Tuesday, February 10
    Η ευλογιά στο επίκεντρο της συνάντησης κτηνοτρόφων με Μητσοτάκη – Την Παρασκευή τα τρακτέρ στην Αθήνα

    Πολιτική 1 Min Read

    Κινητοποιήσεις με κοινά αιτήματα την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και την ενίσχυση για την ευλογιά, έγιναν σε Λάρισα, Βόρεια Ελλάδα, Ηλεία και Κρήτη

