Η-boeing-σχεδιάζει-να-ανοίξει-την-τέταρτη-γραμμή-παραγωγής-των-«737»-στα-μέσα-του-καλοκαιριού

Η Boeing σχεδιάζει να ανοίξει μια τέταρτη γραμμή παραγωγής 737 στο Έβερετ της Ουάσιγκτον στα μέσα του καλοκαιριού.

Αυτό δήλωσε στέλεχος της Boeing την Τρίτη στο συνέδριο Advance 2026 της Ένωσης Αεροδιαστημικής του Βορειοδυτικού Ειρηνικού.

Η νέα γραμμή, που ονομάζεται Βόρεια Γραμμή, αποτελεί μέρος των σχεδίων της αμερικανικής εταιρείας κατασκευής αεροσκαφών να αυξήσει την παραγωγή του δημοφιλούς 737 MAX. Αυτή τη στιγμή αυξάνει την παραγωγή από 38 αεροσκάφη το μήνα σε 42.

Με πληροφορίες από Reuters