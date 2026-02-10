Ιρλανδία:-Πρωτοποριακό-πρόγραμμα-παροχής-βασικού-εισοδήματος-για-τους-καλλιτέχνες

Οι αιτούντες, που επιλέχθηκαν τυχαία, θα λάβουν το ποσό των χρημάτων για τρία χρόνια, ενώ με το πέρας αυτού του διαστήματος δεν θα δικαιούνται να συμμετάσχουν στον επόμενο τριετή κύκλο.

Η Ιρλανδία παρουσίασε σήμερα ένα σχέδιο μόνιμου βασικού εισοδήματος για τις τέχνες, υποσχόμενη να καταβάλλει 325 ευρώ (387 δολάρια) την εβδομάδα σε 2.000 εργαζόμενους σε δημιουργικές τέχνες, έπειτα από την ολοκλήρωση μιας δοκιμαστικής περιόδου όπου οι συμμετέχοντες διαβεβαίωσαν πως ένιωσαν η οικονομική πίεση σε βάρος τους να αμβλύνεται και τους επετράπη, χάρη στο πρόγραμμα αυτό, να ξοδέψουν περισσότερο χρόνο σε έργα τους.

Η Ιρλανδία ξεκίνησε τη δοκιμαστική περίοδο, διάρκειας τριών ετών, το 2022, με στόχο να βοηθήσει τους καλλιτέχνες να ανακάμψουν από τις καραντίνες της COVID-19. Αν και παρόμοια πιλοτικά προγράμματα εφαρμόστηκαν στο Σαν Φρανσίσκο και τη Νέα Υόρκη, ο υπουργός Πολιτισμού της Ιρλανδίας Πάτρικ Ο’ Ντόνοβαν δήλωσε πως το εν λόγω σχέδιο είναι το πρώτο του είδους που γίνεται σε μόνιμη βάση παγκοσμίως.

Η κίνηση αυτή θα «ξεχωρίσει την Ιρλανδία από άλλες χώρες σχετικά με το πώς εμείς εκτιμάμε την αξία του πολιτισμού και της δημιουργικότητας», υπογράμμισε ο Ο΄ Ντόνοβαν, κατά την παρουσίαση του προγράμματος στην αίθουσα James Joyce στο Bewley’s Cafe, ένα πολιτιστικό ίδρυμα στο Δουβλίνο, που φιλοξενεί θεατρικές παραστάσεις.

«Πρόκειται για ένα γιγαντιαίο βήμα προς τα εμπρός που άλλες χώρες δεν κάνουν», πρόσθεσε.

Οι αιτούντες, που επιλέχθηκαν τυχαία, θα λάβουν το ποσό των χρημάτων για τρία χρόνια, ενώ με το πέρας αυτού του διαστήματος δεν θα δικαιούνται να συμμετάσχουν στον επόμενο τριετή κύκλο. Ο Ο΄ Ντόνοβαν είπε πως θα ήθελε να αυξήσει τον αριθμό των παραληπτών σε βάθος χρόνου.

Πάνω από 8.000 υποψήφιοι υπέβαλαν αιτήσεις για τις 2.000 θέσεις της δοκιμαστικής περιόδου.

Μια έκθεση από τη δοκιμαστική περίοδο αναφέρει πως περιόρισε το ενδεχόμενο οι καλλιτέχνες να βιώσουν αναγκαστική στέρηση αγαθών και μείωσε τα επίπεδα άγχους και εξάρτησης από επιπρόσθετα εισοδήματα.

Επιπλέον, έγινε απόσβεση του καθαρού κόστους της δοκιμαστικής περιόδου ύψους 72 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω αυξήσεων σε δαπάνες που σχετίζονται με τις τέχνες, αύξησης της παραγωγικότητας και μειωμένης εξάρτησης από άλλα επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας, σύμφωνα με μια ανάλυση κόστους-οφέλους που εκπόνησε η κυβέρνηση.

«Το πρόγραμμα ήταν μια δοκιμή σε συνθήκες πραγματικής ζωής του τι συμβαίνει όταν άνθρωποι ζουν σε σταθερότητα αντί στην επισφάλεια», δήλωσε ο συνθέτης και σχεδιαστής Πίτερ Πάουερ, μέλος της Εθνικής Εκστρατείας για τον κλάδο των Τεχνών.

«Καλλιτέχνες στο πρόγραμμα ξόδεψαν περισσότερο χρόνο δημιουργώντας και λιγότερο χρόνο εγκλωβισμένοι σε άσχετες δουλειές απλά για να επιβιώσουν και πολλοί κατάφεραν καλύτερα να συντηρηθούν μέσω μονάχα της δουλειάς τους».

- – ΜΠΕ