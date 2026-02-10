Κάθειρξη-50-ετών-σε-άνδρα-στην-Ταϊλάνδη-για-προσβολή-της-μοναρχίας

Ένας Ταϊλανδός καταδικάστηκε συνολικά σε 50 χρόνια κάθειρξης για προσβολή της μοναρχίας, δήλωσε σήμερα τοπική οργάνωση υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κάνοντας λόγο για μια ιστορικά σκληρή ποινή.

Η ταϊλανδέζικη νομοθεσία για το έγκλημα καθοσιώσεως, γνωστή ως άρθρο 112, προστατεύει τον βασιλιά και την οικογένειά του από κάθε κριτική.

Ο Πουριτικόν Σαρακούλ, 43 ετών, κατηγορήθηκε ότι δημοσιοποίησε μεταξύ του 2021 και του 2022 δέκα μηνύματα που είχαν αναφορά στον βασιλιά, τον Μάχα Βατζιραλονγκόρν, στον λογαριασμό ακτιβιστών “Guillotine Activists for Democracy” στο Twitter.

Δικαστήριο τον καταδίκασε σήμερα σε τρία χρόνια φυλάκισης για κάθε μήνυμα, δηλαδή 30 έτη, που προστίθενται στα 20 χρόνια που του είχαν ήδη επιβληθεί τον Δεκέμβριο για άλλες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η απόφαση ελήφθη ερήμην του κατηγορουμένου, που ζει εξόριστος στο εξωτερικό, όπως ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο η οργάνωση Thai Lawyers for Human Rights, χωρίς να προσδιορίσει τη χώρα για λόγους ασφαλείας. Πρόκειται, σύμφωνα με την ίδια οργάνωση, για «μια από τις βαρύτερες ποινές που έχουν επιβληθεί ποτέ σε υπόθεση που σχετίζεται με το άρθρο 112».

Ένας πωλητής ρούχων 32 ετών, ο Μονγκόλ Τιρακότ, είχε καταδικαστεί το 2024 σε πάνω από 50 χρόνια κάθειρξης για προσβλητικές προς τη μοναρχία αναρτήσεις στο Facebook.

Η Αντσάν Πρέλετ, πρώην δημόσια υπάλληλος που καταδικάστηκε σε κάθειρξη 43 ετών, απελευθερώθηκε τον Αύγουστο του 2025 στο πλαίσιο βασιλικής χάρης, αφού πέρασε σχεδόν οκτώ χρόνια στη φυλακή.

Σύμφωνα με τους Thai Lawyers for Human Rights, σχεδόν 300 άτομα έχουν διωχθεί από το 2020 και έχουν πραγματοποιηθεί μεγάλες διαδηλώσεις που έχουν συνοδευθεί από πρωτοφανή κριτική σε βάρος του βασιλιά.

Στη χώρα υπάρχουν φωνές που καταγγέλλουν τον νόμο για το έγκλημα της καθοσιώσεως ως εργαλείο για την καταστολή της διαφωνίας και τη φίμωση πολιτικών αντιπάλων στο βασίλειο.

Το Λαϊκό Κόμμα, πολύ δημοφιλές μεταξύ των νέων της Ταϊλάνδης, πραγματοποίησε το 2023 εκστρατεία για τη μεταρρύθμιση του νόμου.

Ωστόσο το θέμα δεν ήταν στην ατζέντα των τελευταίων βουλευτικών εκλογών, στις οποίες επικράτησε την Κυριακή ένας συντηρητικό κόμμα έναντι ενός μεταρρυθμιστικού σχηματισμού.