Μετρό Αθήνας (ΑΒΑΞ): Τελειώνει το «σκάψιμο» ο μετροπόντικας «Αθηνά», έφτασε στον Ευαγγελισμό – Οι επεκτάσεις

Τα… τελευταία μέτρα «σκάβει» ο ένας από τους δύο μετροπόντικες της κοινοπραξίας υπό την ΑΒΑΞ που κατασκευάζουν το τμήμα Γουδή – Γαλάτσι της Γραμμής 4. Έτοιμο το breakthrough στο φρέαρ Ευαγγελισμού και το ένα σκέλος της σήραγγας. «Βλέπει» το 2026 η «Νίκη». Εκκρεμότητες με τους σταθμούς, ανοιχτό το χρονοδιάγραμμα. Τα σχέδια της «Ελληνικό Μετρό» για τις επόμενες επεκτάσεις.

Τα… τελευταία μέτρα «σκάβει» ο μετροπόντικας «Αθηνά», ο ένας από τους δύο μετροπόντικες (ΤΒΜ) της κοινοπραξίας υπό την ΑΒΑΞ που κατασκευάζουν τη «Γραμμή 4» και ειδικότερα το τμήμα Γουδή – Γαλάτσι του Μετρό της Αθήνας. Πριν από μερικούς μήνες, η πρόοδος του εν λόγω ΤΒΜ βρίσκονταν στο 90% περίπου και πλέον, σύμφωνα με πληροφορίες, η εκσκαφή βρίσκεται σχεδόν στο 100%. Με αποτέλεσμα, πάντα σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στο λεγόμενο Φρέαρ Ευαγγελισμού να αναμένεται προσεχώς, και εντός ημερών, η ολοκλήρωση του έργου του ΤΒΜ «Αθηνά» και, βέβαια, το λεγόμενο breakthrough του μετροπόντικα, καθώς θα έχει ολοκληρωθεί το ένα σκέλος της σήραγγας.

Οι δύο υπόγειες διαδρομές – σήραγγες

Η «Αθηνά», που ξεκίνησε από το φρέαρ Κατεχάκη, κινείται στην τελική ευθεία για τον προορισμό της και η κεφαλή του υπερσύγχρονου μετροπόντικα, σε ένα ορόσημο της αποστολής του, αναμένεται να «αποκαλυφθεί» σύντομα στο φρέαρ Ευαγγελισμού. Εν συνεχεία ο μήκους 100 μέτρων μετροπόντικας θα αποσυναρμολογηθεί. Σημειώνεται ότι η «Αθηνά», για να φτάσει λίγο πριν τον Ευαγγελισμό, έχει περάσει τους σταθμούς Γουδή, Ζωγράφου, Ιλίσια, Πανεπιστημιούπολη και Καισαριανή.

Η «Νίκη», ο δίδυμος μετροπόντικας της ΑΒΑΞ, ακολουθεί την αντίθετη πορεία, μήκους 7 χιλιομέτρων. Ξεκίνησε από το φρέαρ Βεϊκου και αφού πέρασε από τους σταθμούς Άλσος Βεϊκου, Γαλάτσι και Ελικώνος, βρέθηκε προ 2μήνου στα όρια του σταθμού της πλατείας Κυψέλης. Με τα τότε δεδομένα, είχε αφήσει πίσω της έτοιμη σήραγγα 2,6 χλμ., έχοντας διανύσει το 37% της διαδρομής της, με την πρόοδο προφανώς να έχει αυξηθεί μέσα σε αυτό το διάστημα. Με βάση τις παλιές προβλέψεις, αναμένεται και αυτό το ΤΒΜ να ολοκληρώσει το έργο του, δηλαδή να «σκάψει» τη σήραγγα έως το ίδιο σημείο στον Ευαγγελισμό, εντός του 2026. Το δεύτερο TBM, αφού περάσει από τους σταθμούς Κυψέλη, Δικαστήρια, Αλεξάνδρας, Εξάρχεια, Ακαδημίας και Κολωνάκι, θα φτάσει κι εκείνο στον Ευαγγελισμό, όπου θα συναντήσει την ήδη κατασκευασμένη σήραγγα.

Για οικονομία χρόνου οι μετροπόντικες διέρχονται από τους μελλοντικούς σταθμούς χωρίς αυτοί να έχουν διανοιχθεί και το ίδιο προβλέπεται για τους επόμενους. Με το πέρας των εργασιών του, ο πρώτος μετροπόντικας θα οδηγηθεί προς αποσυναρμολόγηση.

Οι εκκρεμότητες με τους σταθμούς

Για την ολοκλήρωση του μεγαλύτερου δημόσιου έργου στη χώρα, για το οποίο εργάζεται ο μηχανισμός της κοινοπραξίας AVAX-GHELLA-ALSTOM σε συνεργασία με τον κύριο του έργου, την Ελληνικό Μετρό, προχωρά και η κατασκευή των σταθμών που έχουν παραδοθεί. Ωστόσο, ως γνωστόν, σε κάποιους από τους 15 συνολικά, όπως στα Εξάρχεια, το πάρκο Ριζάρη στον σταθμό Ευαγγελισμός και στον σταθμό του Γουδή, οι εργασίες δεν έχουν ξεκινήσει ή έχουν καθυστερήσει λόγω νομικών εμπλοκών, προσφυγών κατοίκων ή απρόβλεπτων τεχνικών ζητημάτων (δίκτυο ΕΥΔΑΠ).

Κατά συνέπεια, υπάρχει ακόμα δουλειά να γίνει σε διάφορα μέτωπα ανεξάρτητα της ολοκλήρωσης της σήραγγας, ενώ αναμένεται (ακόμη) η επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος της (συνολικής) ολοκλήρωσης και παράδοσης του έργου στους Αθηναίους και το επιβατικό κοινό, με εκτιμήσεις της αγοράς να βάζουν τον ορίζοντα προς τη νέα δεκαετία ή σε κάθε περίπτωση κάμποσο μετά την αρχική εκτίμηση για πέρας των εργασιών το 2028-2029.

Το μεγάλο έργο

Η Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας είναι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο δημόσιο έργο που υλοποιείται στη χώρα. Στην πρώτη φάση της ανάπτυξής της, η Γραμμή 4 θα συνδέει το Άλσος Βεΐκου με το Γουδή. Με μήκος 12,8 χλμ., 15 νέους σταθμούς και συνολικό προϋπολογισμό 1,8 δις ευρώ, το εμβληματικό αυτό έργο για τις συγκοινωνίες κατασκευάζεται από τον Όμιλο AVAX με υπερσύγχρονες προδιαγραφές ανοίγει νέα σελίδα στην ποιότητα των μετακινήσεων στην πρωτεύουσα. Η διευκόλυνση της καθημερινότητας των κατοίκων με τη μείωση του συνολικού χρόνου μετακίνησης των επιβατών, η μακροπρόθεσμη ελάττωση της κυκλοφοριακής ασφυξίας, η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι μερικά μόνο από τα πλεονεκτήματα του έργου που θα συμβάλλει σημαντικά στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της πόλης.

Έχει σχεδιαστεί εξαρχής με γνώμονα τις βέλτιστες περιβαλλοντικές επιδόσεις και έχει γίνει επένδυση σε υπερσύγχρονα ΤΒΜ (μετροπόντικες) που συμβάλλουν στην αισθητή μείωση της όχλησης και τους χρόνους της εκσκαφής. Η ολοκλήρωση των εργασιών θα βρει τις περιοχές που έχουν στηθεί τα εργοτάξια με τον διπλάσιο αριθμό δέντρων συγκριτικά με την αρχική κατάσταση.

Σταθμοί: (Άλσος Βεΐκου – Γουδή): Άλσος Βεΐκου, Γαλάτσι, Ελικώνος, Κυψέλη, Δικαστήρια, Αλεξάνδρας, Εξάρχεια, Ακαδημία (σύνδεση με Γραμμή 2 – Πανεπιστήμιο), Κολωνάκι, Ευαγγελισμός (σύνδεση με Γραμμή 3), Καισαριανή, Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια, Ζωγράφου, Γουδή.

Η Γραμμή 4 έχει σχεδιαστεί με σκοπό την εξυπηρέτηση πολλών πυκνοκατοικημένων περιοχών του κέντρου της Αθήνας και γι’ αυτό προβλέπεται η κατασκευή νέων σταθμών σε κομβικά σημεία του κέντρου, όπως π.χ. τα Εξάρχεια και το Κολωνάκι. Επίσης, η Γραμμή 4 θα διευκολύνει την πρόσβαση των πολιτών σε πολλά σημαντικά κτήρια και εγκαταστάσεις, όπως δικαστήρια, νοσοκομεία, εκπαιδευτικά Ιδρύματα κλπ. Αποσυμφορούνται σταθμοί επιβαρυμένοι όπως π.χ. ο σταθμός του Συντάγματος, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται η δικτύωση των υφιστάμενων Γραμμών Μετρό με δύο σταθμούς ανταπόκρισης, στο Πανεπιστήμιο και τον Ευαγγελισμό.

Εκτιμάται, ότι με τη γραμμή 4 θα μετακινούνται συνολικά περίπου 340.000 επιβάτες ημερησίως, ενώ οι μετακινήσεις με Ι.Χ. αναμένεται να μειωθούν κατά 60.000 ημερησίως. Αυτό σημαίνει, ότι η μέση εξοικονομούμενη ημερήσια ενέργεια υπολογίζεται σε 1216 μεγαβατώρες και η μέση ημερήσια μείωση του διοξειδίου του άνθρακα υπολογίζεται σε 318 τόνους.

Οι επεκτάσεις

Όσο αφορά στις μελλοντικές επεκτάσεις του Μετρό της Αθήνας, βάσει των πιο πρόσφατων δηλώσεων της αρμόδιας πολιτικής ηγεσίας και της διοίκησης της Ελληνικό Μετρό, προτεραιότητα έχει η κατασκευή τριών νέων σταθμών της γραμμής 2 προς Ίλιον, έργο για το οποίο η διαγωνιστική διαδικασία είναι σε εξέλιξη αλλά χωρίς περαιτέρω ωρίμανση, με τη συμμετοχή των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΒΑΞ, AKTOR, ΜΕΤΚΑ κ.α.. Η επέκταση είναι μήκους περίπου 4 χλμ με 3 σταθμούς (Παλατιανή, Ίλιον και Αγ. Νικόλαος). Παράλληλα στο ίδιο έργο έχει ενταχθεί και η επέκταση και εκσυγχρονισμός του αμαξοστασίου στον Ελαιώνα καθώς και η αναβάθμιση – αντικατάσταση των υφιστάμενων Η/Μ συστημάτων των γραμμών 2 και 3 του Μετρό της Αθήνας. Έχει ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο του διαγωνισμού και σύντομα θα ακολουθήσει το δεύτερο στάδιο. Η εκτιμώμενη έναρξη της κατασκευής είναι το 2027 με συμβατικό χρόνο παράδοσης τα 5 έτη. Το έργο της Επέκτασης προς Ίλιον περιλαμβάνει και την επέκταση του υφιστάμενου αμαξοστασίου Ελαιώνα.

Από κει και πέρα σε βάθος χρόνου, αλλά άγνωστο το σχετικό timing, σειρά θα πάρει η επέκταση προς τη Γλυφάδα και την Πετρούπολη, οι επεκτάσεις της γραμμής 4 προς τα βόρεια με δύο κλάδους προς τα Μελίσσια και την Εθνική Οδό, καθώς και η επέκταση της γραμμής 1 προς το κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Ειδικότερα, στον νότιο τομέα εξετάζεται η τελική χάραξη της επέκτασης προς Γλυφάδα. Η πρόταση προβλέπει δύο κλάδους: τον έναν προς Άνω Γλυφάδα και τον δεύτερο προς το κέντρο της πόλης μέσω της περιοχής του Ελληνικού. Με αυτή την προσθήκη, το Μετρό θα αποκτήσει για πρώτη φορά δύο διακλαδώσεις στην ίδια γραμμή. Το έργο απαιτεί ωρίμανση μελετών και κατοχύρωση χρηματοδότησης.

Ένα έργο που φέρεται να έχει προτεραιοποιηθεί αφορά στην κατασκευή του τμήματος «Γουδή – Λυκόβρυση» με τους σταθμούς Γουδή, Κατεχάκη, Φάρος, Φιλοθέη, Σιδερα, Ολυμπιακό Στάδιο, Παράδεισος, ΟΤΕ, Μαρούσι, Πεύκη και Λυκόβρυση. Την ίδια στιγμή, οι μελέτες έχουν ήδη ξεκινήσει και για τη σύνδεση του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με το υπάρχον δίκτυο του μετρό. Μελετάται η Επέκταση της Γραμμής 4 δυτικά, από το σταθμό «Άλσος Βεΐκου» προς τους Αγίους Αναργύρους και την Πετρούπολη, η Επέκταση της Γραμμής 4 βόρεια, από το σταθμό «Κατεχάκη» προς Μαρούσι, Πεύκη, Λυκόβρυση και Εθνική Οδό κ.α.

Γενική περιγραφή της Γραμμής 4

Να σημειωθεί ότι η περίφημη Γραμμή 4 δεν μένει μόνο στο Τμήμα Α: Άλσος Βεΐκου-Γουδή (μήκους 12,8 χλμ και 15 σταθμούς). Βάσει, τουλάχιστον, του σχεδιασμού της «Ελληνικό Μετρό», Το τρέχον Σχέδιο Ανάπτυξης Γραμμών Μετρό Αθήνας περιλαμβάνει τη Γραμμή 4 του Μετρό, Άλσος Βεΐκου-Ευαγγελισμός-Φάρος-Μαρούσι, με τις επεκτάσεις της (α) προς Βύρωνα/Άνω Ηλιούπολη και (β) προς Πετρούπολη και Εθνική Οδό.

Η Γραμμή 4, σχήματος «U», αποτελείται από 2 σκέλη ακτινικής μορφής, προς Γαλάτσι και Μαρούσι, και ένα κεντρικό τμήμα διερχόμενο από το κέντρο της Αθήνας, έχει συνολικό μήκος 38,2 χλμ., περιλαμβάνει 35 συνολικά σταθμούς και αποτελείται από πέντε επιμέρους διακριτά τμήματα, Α, Β, Γ, Δ και Ε: