Μητσοτάκης-σε-κτηνοτρόφους:-Δεν-υπάρχει-plan-b,-μόνος-στόχος-η-οριστική-εκρίζωση-της-ευλογιάς

Θα ήθελα, καταρχάς, να επαναλάβω ότι από πλευράς κυβέρνησης η στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας και των προϊόντων που παράγει αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, και για την κυβέρνηση, αλλά, θα έλεγα, και για εμένα προσωπικά.

«Καλώς ήρθατε στο Μέγαρο Μαξίμου και χαίρομαι ιδιαίτερα που θα μας δοθεί η δυνατότητα να κάνουμε σήμερα αυτή τη συζήτηση με αντικείμενο το παρόν και το μέλλον της ελληνικής κτηνοτροφίας. Είχαμε αναλάβει αυτή τη δέσμευση ότι θα κάνουμε μία ξεχωριστή συζήτηση για να δούμε τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του κτηνοτροφικού τομέα.

Στη συζήτηση τέθηκε επίσης η ανάγκη ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου. Ωστόσο, η όποια προσπάθεια θα πρέπει να γίνει μετά την εκρίζωση της νόσου.

Παράλληλα, συζητήθηκε το ζήτημα ενίσχυσης μέσω de minimis για την κάλυψη του αυξημένου κόστους ζωοτροφών, λόγω του εγκλεισμού αλλά και η εφαρμογή μέτρων όπως μεταφορικό ισοδύναμο για τα νησιά.

«Έχουμε δύο μήνες μπροστά μας μέχρι το Πάσχα για να μπορούμε να πετύχουμε αυτόν τον στόχο. Όπως έχω ενημερωθεί από το Υπουργείο, τα κρούσματα είναι ήδη εξαιρετικά χαμηλά και πρέπει να επιμείνουμε πάρα πολύ σε αυτή την κατεύθυνση. Χρειαζόμαστε και την πλήρη δική σας συνεργασία προκειμένου να πετύχουμε αυτόν τον στόχο, ο οποίος είναι εθνικός στόχος για την προστασία συνολικά της ελληνικής κτηνοτροφίας» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, η γραμμή παραμένει κατηγορηματική κατά του εμβολιασμού. Βασικός στόχος, όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός είναι η πλήρης εκρίζωση της νόσου μέσω αυστηρής τήρησης των μέτρων βιοασφάλειας και ελέγχων στις μετακινήσεις ζώων.

Το επόμενο δίμηνο παραμένει κρίσιμο, με τους αγρότες να επισημαίνουν: «έχουμε πόλεμο». Όπως εξηγούν, αν η ευλογιά συνεχιστεί μετά το Πάσχα, θα είναι καταστροφική για την ελληνική κτηνοτροφία.

«Το μόνο σχέδιο στο οποίο επιμένουμε είναι η οριστική εκρίζωση της ευλογιάς» τόνισε ο πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι «δεν υπάρχει άλλο σχέδιο, ούτε υπάρχει plan B ».

Το ζήτημα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων κυριάρχησε στη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και με τη συμμετοχή της ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στο Μέγαρο Μαξίμου αλλά και εκπροσώπων των κτηνοτρόφων.

Νομίζω ότι σκύψαμε πάνω στα προβλήματα του κλάδου και όπως αυτά προέκυψαν μετά και την έξαρση της επιδημίας της ευλογιάς -θα έρθουμε και σε αυτό το θέμα στη συνέχεια- και ανταποκριθήκαμε, πιστεύω, σε δικαιολογημένα αιτήματά σας, με σημαντικότερο την κάλυψη της αναπλήρωσης του εισοδήματος για όσους κτηνοτρόφους – παραγωγούς έχασαν τα ζώα τους.

Θέλω να ξέρετε ότι όσο κρατάει αυτή η περιπέτεια εμείς θα είμαστε κοντά στην ελληνική κτηνοτροφία, αλλά προφανώς αυτή τη στιγμή η προτεραιότητά μας -και σε αυτό θέλω να είμαι απολύτως σαφής, θα τοποθετηθούν στη συνέχεια και οι κυρίες και οι κύριοι από πλευράς κυβερνητικού επιτελείου- και το μόνο σχέδιο στο οποίο επιμένουμε είναι η οριστική εκρίζωση της ευλογιάς.

Τήρηση μέτρων βιοασφάλειας, αυστηρότατη αστυνόμευση ως προς τις παράνομες μετακινήσεις ζώων, αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου εμβολιασμού, που είναι ένα πρόβλημα το οποίο γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, συμβαίνει.

Όλοι μαζί θα πετύχουμε τον στόχο αυτόν. Και θέλω να τονίσω ότι από πλευράς Υπουργείου και κυβέρνησης δεν υπάρχει άλλο σχέδιο, ούτε υπάρχει plan b, και νομίζω ότι και η συζήτηση για τον εμβολιασμό αυτή τη στιγμή μάλλον αποπροσανατολίζει. Διότι, σε κάθε περίπτωση, τα μέτρα βιοασφάλειας πρέπει να τηρηθούν -θα τα πουν στη συνέχεια και οι ειδικοί.

Άρα, σε αυτό νομίζω ότι πρέπει να ζητήσω τη συνεργασία όλων, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτήν την κρίση και να κλείσει ο κύκλος της ευλογιάς με όσο το δυνατόν λιγότερες συνέπειες για την ελληνική κτηνοτροφία.

Από εκεί και πέρα, θέλω να συζητήσουμε και τα ζητήματα τα οποία αφορούν την ανασύσταση των ζωικών κεφαλαίων. Έχουμε μαζί μας και τον κ. Μεγάλου από την Τράπεζα Πειραιώς, διότι πιστεύω ότι θα ακούσετε κάποιες ενδιαφέρουσες ιδέες για το πώς και ο τραπεζικός τομέας μπορεί να βοηθήσει, πέρα από αυτά τα οποία θα ακούσετε για τα σχέδια βελτίωσης και για τη στήριξη με κρατικό και με ευρωπαϊκό χρήμα.

Ο σκοπός μας και το όραμά μας είναι να περάσουμε σε μια νέα εποχή κτηνοτροφίας, με προϊόντα τα οποία θα είναι πιστοποιημένα, ποιοτικά και τα οποία θα μπορούν να έχουν τις τιμές εκείνες τις οποίες πραγματικά αξίζουν. Και αυτό, προφανώς, απαιτεί ένα πλέγμα παρεμβάσεων, σε πολλά επίπεδα, προκειμένου να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτόν τον στόχο.

Τελειώνοντας, θέλω να θυμίσω στους παρευρισκόμενους ότι πριν από τις εκλογές του 2019 -νομίζω το θυμάσαι και εσύ, Παύλο- είχα αναλάβει μία δέσμευση τότε ότι θα βοηθήσουμε, περιορίζοντας παράνομες ελληνοποιήσεις, για να αυξηθούν συνολικά οι τιμές του γάλακτος. Θυμάστε πού ήταν οι τιμές του γάλακτος τότε, πού είναι σήμερα. Και νομίζω ότι αυτό ήταν ένα επίτευγμα, γιατί δεν θα μπορούσε η κτηνοτροφία να ήταν ανταγωνιστική με τις τιμές του γάλακτος του 2018 και του 2019.

Έχουν γίνει, λοιπόν, βήματα στη σωστή κατεύθυνση και είμαστε εδώ για να δούμε τι πρέπει να κάνουμε για την άμεση αντιμετώπιση της κρίσης της ευλογιάς και για το τι μπορούμε να κάνουμε μεσομακροπρόθεσμα ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Και κυρίως η νέα γενιά κτηνοτρόφων να μπορέσει να αντιληφθεί ότι στην κτηνοτροφία υπάρχει πραγματικό μέλλον και ότι η ελληνική κτηνοτροφία και τα προϊόντα της θα είναι πάντα ένας κλάδος, είτε μιλάμε για το κρέας είτε μιλάμε για το γάλα είτε μιλάμε για τα τυροκομικά προϊόντα, όπου η χώρα μας μπορεί και πρέπει να είναι παγκοσμίως ανταγωνιστική».

Τσιάρας: Στόχος μας η εκρίζωση της ευλογιάς – Xρηματοδοτικά εργαλεία και παρεμβάσεις για την κτηνοτροφία

Κατά την έξοδό του από το Μέγαρο Μαξίμου, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, υπογράμμισε ότι η ευλογιά συνιστά ένα σοβαρό και σύνθετο πρόβλημα, το οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με επιμονή, συντονισμό και αυξημένα μέτρα βιοασφάλειας από όλους τους εμπλεκόμενους, ο καθένας στο πλαίσιο της δικής του ευθύνης.

Όπως σημείωσε, στόχος είναι η εκρίζωση της νόσου το συντομότερο δυνατόν, ώστε να προστατευθεί το ζωικό κεφάλαιο και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την επόμενη μέρα της ελληνικής κτηνοτροφίας.

Παράλληλα, τόνισε ότι η κυβέρνηση, με τη σαφή κατεύθυνση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, προχωρά σε συγκεκριμένο σχέδιο ανασυγκρότησης της ελληνικής κτηνοτροφίας, με χρηματοδοτικά εργαλεία και παρεμβάσεις για την άμεση ανακούφιση και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του τομέα.

Αναλυτικά, ο κ. Τσιάρας δήλωσε τα εξής:

«Μόλις ολοκληρώθηκε η σύσκεψη του πρωθυπουργού με εκπροσώπους των κτηνοτρόφων. Ήταν μια πραγματικά πολύ παραγωγική συζήτηση, όπου ετέθησαν όλα τα ζητήματα τα οποία αφορούν την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Παράλληλα, συζητήθηκαν και τα ζητήματα που αφορούν στην ανασύσταση της ελληνικής κτηνοτροφίας.

Για την κυβέρνηση, η κτηνοτροφία είναι μεγάλη προτεραιότητα και κυρίως η διατήρησή της και η περαιτέρω ανάπτυξή της.

Όλοι μας γνωρίζουμε ότι είναι μια δραστηριότητα η οποία δίνει άμεσα τεράστια προστιθέμενη αξία, όχι μόνο στους ίδιους τους κτηνοτρόφους, όχι μόνο στις ίδιες τις τοπικές κοινωνίες, αλλά συνολικά στην πατρίδα μας και ειδικά στις εξαγωγές της χώρας.

Η ευλογιά είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Συμφωνήσαμε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα πρέπει να επιμείνουμε όλοι, ο καθένας μέσα από τον οριοθετημένο χώρο της δικής του ευθύνης, με αυξημένα μέτρα βιοασφάλειας, να εκριζώσουμε την ευλογιά και να την απομονώσουμε ως νόσο. Είναι πραγματικά τεράστια η σημασία να κλείσουμε με τον κύκλο της ευλογιάς το συντομότερο δυνατόν.

Από την άλλη πλευρά, συζητήσαμε για όλα αυτά τα οποία στο επόμενο χρονικό διάστημα θα μας απασχολήσουν και έχουν ως κύριο στόχο το πώς ουσιαστικά θα ξαναχτίσουμε καλύτερα την ελληνική κτηνοτροφία, με συγκεκριμένες επεξεργασμένες προτάσεις οι οποίες ήδη υπάρχουν στο τραπέζι της συζήτησης, με σχέδια βελτίωσης, τα οποία θα είναι εστιασμένα κυρίως σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και εκτροφές που θα τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας, με χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία θα προέρχονται είτε από ενωσιακούς πόρους είτε από τον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να μπορέσει η κτηνοτροφία στην Ελλάδα να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο. Να βρει τη θέση που της αξίζει και να λειτουργήσει μέσα από κανόνες, οι οποίοι θα της δώσουν τη δυνατότητα να μεγιστοποιήσει την απόδοσή της και να φέρει ακόμα μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία.

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός είναι πραγματικά ενήμερος για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην κτηνοτροφία. Με τις δικές του παροτρύνσεις προς όλους μας, μας έδωσε την κατεύθυνση σχετικά με το πώς και πού πρέπει να κινηθούμε, προκειμένου να ανακουφίσουμε άμεσα τους κτηνοτρόφους μας, αλλά κυρίως να δημιουργήσουμε την αναπτυξιακή προοπτική της επόμενης μέρας».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τον σχεδιασμό του υπουργείου για την ανακούφιση των κτηνοτρόφων, ειδικά ως προς το de minimis, ο κ. Τσιάρας απάντησε:

«Καταρχάς, γνωρίζετε ότι το μεγαλύτερο μέρος του de minimis, κατά την περσινή χρονιά, δόθηκε για τις αποζημιώσεις των ζωοτροφών. H πρόθεση της κυβέρνησης είναι συγκεκριμένη: να ενισχύσουμε και να στηρίξουμε, όσο γίνεται, τον κτηνοτροφικό τομέα, που, ειδικά αυτήν την περίοδο, βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός μάς ζήτησε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν και να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα και κάθε περιθώριο είτε μέσω de minimis ή μέσω άλλου τρόπου αποζημίωσης, να στηρίξουμε τους κτηνοτρόφους και για το θέμα των ζωοτροφών».